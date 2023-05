V pričakovanju evropskih iger v Krakovu

V Krakovu na Poljskem bodo od 21. junija do 2. julija tretje evropske igre, ki naj bi se jih predvidoma udeležilo tudi 145 slovenskih športnikov. Prve evropske igre so bile leta 2015 v Bakuju v Azerbajdžanu, druge pa leta 2019 v Minsku v Belorusiji.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) pojasnjujejo, da bodo letošnje evropske igre pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) tudi pomembna odskočna deska za evropske športnike na poti do olimpijskih iger. Za kar 19 športnih panog bodo te igre namreč veljale kot kvalifikacije za Pariz 2024. V OKS še navajajo, da so bili letošnji gostitelji iger soglasno izvoljeni na izredni generalni skupščini EOC, in to dan po otvoritveni slovesnosti evropskih iger leta 2019 v Minsku.

Uradni maskoti letošnjih evropskih iger, ki naj bi se jih po ocenah udeležilo okoli 7300 športnikov in 4000 spremljevalcev iz 48 držav, bosta zmajček Krakusek in močeradka Sandra.

Številne športne panoge

Športniki se bodo pomerili v 29 različnih športnih panogah, med njimi tudi v nekaterih novejših športih, kot je rokomet na mivki.

Poleg tega pa tudi v gorskem teku, stadionski atletiki, badmintonu, boksu, plesu – breakingu, judu, kajaku - kanuju na mirnih vodah in v slalomu, karateju, kickboksu, gorskem kolesarstvu, kolesarstvu BMX, košarki 3 na 3, modernem pentatlonu, namiznem tenisu, nogometu na mivki, sabljanju, ragbiju 7, poletnih smučarskih skokih, strelstvu, tekvondoju, teqballu, umetnostnem plavanju, tajskem boksu in triatlonu.

Tekmovanja bodo potekala na različnih prizoriščih na Poljskem, kot so Krakov, Chorzów, Bielsko-Biała, Zakopane, Vroclav, Oświęcim, Krynica-Zdrój, Myślenice in Tarnów.

Junija predstavitev naše reprezentance

Predstavitev slovenske reprezentance, ki bo skupaj s spremljevalci štela približno dvesto članov, bo 6. junija v Ljubljani.

Slovenija je na zadnjih igrah v Minsku zasedla 14. mesto s šestimi osvojenimi medaljami, od tega štirimi zlatimi, eno srebrno in eno bronasto. Zlate medalje so osvojile telovadka Teja Belak, atletinja Maja Mihalinec, judoistka Klara Apotekar in lokostrelka Toja Ellison. Srebrno medaljo je osvojila karateistka Tjaša Ristić, bronasto pa judoistka Maruša Štangar.

Na prvih evropskih igrah v Bakuju leta 2015 so slovenski športniki osvojili pet kolajn, in sicer zlato telovadec Sašo Bertoncelj, srebrno Tina Trstenjak, bronasto pa judoistka Ana Velenšek, judoist Rok Dragšič in ženska ekipa v judu.