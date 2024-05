V športu je prevečkrat poudarek samo na vrhunskih dosežkih

Na tretjem panelu pod naslovom Slovenija gre na euro in olimpijado sta z moderatorko Mileno Fornazrič razpravljala Matjaž Kek, selektor naše nogometne reprezentance, in olimpijska zmagovalka Urška Žolnir Jugovar.

Urška Žolnir Jugovar je poudarila pomen podpore, ki jo športniki med kariero prejemajo od trenerjev, zvez, staršev, sponzorjev, klubov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Poudarila je pomen podpore, ki jo športniki med kariero prejemajo od trenerjev, zvez, staršev, sponzorjev, klubov … »Kot tekmovalci smo v mehurčku, med kariero se nisem zavedala celotnega sistema podpore, organizacije v ozadju, moje življenje se je vrtelo okrog treninga, prehrane, tekmovanj, počitka in šele zdaj se zavedam vsega tega,« je osredotočenost uspešnega športnika opisala Urška Žolnir Jugovar. »Ko sem na olimpijskih igrah končala zadnjo borbo, sem položila glavo na tla in si rekla, hvala bogu, da je konec,« se spomni. Kot pravi, je osredotočenost gradila skozi leta, ključno se ji zdi tudi, da je na nastop na olimpijskih igrah začela gledati zgolj kot na eno tekmo.

Matjaž Kek se zaveda pomena tistih, ki pomagajo športnikom in zdi se mu pomembno, da se tega zavedajo tudi nogometaši. »Ko smo pripravljali programe in sem videl, kakšne obveznosti čakajo fante, mi je bilo to všeč. Tudi če bo morda trening kdaj malo trpel. Ampak zavedati se moramo, da je vse to, seveda tudi srečanja z navijači, medijske obveznosti, del našega življenja.«

Ocenil je, da je poudarek športa prevečkrat samo na vrhunskem dosežku. Sam ima v zadnjem času manj fokusa na rezultat in kot pravi, se v Slovenji ne zavedamo, neprecenljivega bogastva, ki ga imamo v široki paleti športov, s katerimi se ukvarjamo. Ob tem je še poudaril: »Nisem prepričan, da bo dovolj samo označevanje kolesarskih poti, pešpoti, gradnja igrišč in dvoran, če ne bomo sproščeni, če ne bomo verjeli v trajnostno podobo vsega tega, predvsem pa v vračanje in spoštovanje tistih, ki vlagajo v vse to.« Širina športa, rekreacije in obojestranska ter odkrita komunikacija so mu zdaj ene pomembnejših vrednot.

Kek je še poudaril, da so nove generacije igralcev drugačne, zaznamujejo jih tudi družbena obrežja. Temu se kot trener prilagaja, na trajnost pa gleda kot na nekaj, kar se naučiš v praksi. »Sam sem se največ naučil skozi poraze svojih ekip. Takrat se ti odpirajo vrata, ki v času evforije ostajajo zaprta. Temelj sta sproščenost in obojestranska komunikacija,« je ponovil, trajnost je temelj vsega tega in vse to poskušaš udejanjati ves čas sobivanja s športniki. Šport je sestavljen iz zmag, poškodb, porazov. Kdor ne zna prenašati negativnih plati, ne bo nikoli velik zmagovalec.

Županja Črne si zasluži »vsaj tri tekme«

Širina športa, rekreacije in obojestranska ter odkrita komunikacija so Matjažu Keku ene pomembnejših vrednot. FOTO: Leon Vidic/Delo

Keka veseli, da se je nogomet spet pojavil na »karti« - zemljevidu svetovnega nogometa in da je znova spodbudil zanimanje mase: »Vesel sem, da ljudje prihajajo na tekme, da tako pomagajo slovenskim športnikom. Vsa energija, ki jo z zmagami prenesemo med ljudi, je trikrat povrnjena z evforijo. A ne smemo se skrivati za slovenskim narodnim ponosom, ki ni veliko manjši od ponosa narodov južno od nas. Rezultati pomenijo pečat in poudarke na pravilno usmerjenost.« Tiste športnike, ki ne bodo na evropskem prvenstvu, pa je potolažil, rekoč, da »bodo morda čez dve leti na svetovnem«.

Obljubo županji Črne Romani Lesjak, ki ga je na Delovi prireditvi za Delovo osebnost leta izzvala, da bi jo peljal na prvenstvo, bo Kek izpolnil. »Absolutno,« pravi, »sicer ne bi bil mož beseda.« Županja si po njegovem ne zasluži le ene, temveč »vsaj tri tekme«.

Na zadnje vprašanje, ali bodo vpoklicali »Jojota« - Josipa Iličića, je Kek odgovoril, da je vesel njegove vrnitve: »Ko ga vidim, da se je skozi težko pot vrnil na zelenico, sem neizmerno vesel. To potrjuje njegov karakter, nekaj, kar ti lahko da šport.«