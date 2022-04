Varujejo napredek v vrhunskem športu

Ste blagovno znamko ESET prvič opazili med prenosom smučarskih skokov ali katere od alpskih smučarskih disciplin, kot napis na startni številki, kapi ali dresu reprezentantov in če niste ravno poznavalec računalniških tehnologij, vas zanima, za kaj gre? To so kibernetske varnostne rešitve evropskega proizvajalca Eset, ki jih v Sloveniji trži in distribuira podjetje Si Splet. O tem, kaj ima Eset skupnega s športi, ki jih na ta način podpira, kako delujejo športni ambasadorji in kaj prinese sponzorstvo, smo se pogovarjali s Petro Veber, direktorico operacij v podjetju Si Splet (Eset Slovenija).

Kako je v podjetju Si Splet po 20 letih njegovega delovanja sploh dozorela zamisel o podpiranju športa?

Ustanovitelj podjetja Si Splet Damjan Veber je že od nekdaj športni in računalniški navdušenec. Pred 20 leti, kmalu po tem, ko je ustanovil podjetje, smo pridobili generalno zastopstvo za antivirusni program ESET NOD32. To je bil eden prvih protivirusnih programov sploh. Že kmalu je postal ESET NOD32 široko prepoznana, močna blagovna znamka za protivirusno programsko opremo. Na neki način kar generična. Tudi večja podjetja, ki imajo naše varnostne rešitve, pogovorno še vedno govorijo o NOD32, čeprav je zdaj ta sistem mnogo več, ne samo en protivirusni progam, ampak celovita poslovna rešitev ESET PROTECT za varovanje kibernetskega prostora organizacije, ki vključuje recimo napredne varnostne zmožnosti XDR, neprestano zaščito 24/7, vključenost v svetovno mrežo za odkrivanje novih groženj LiveGrid, avtomatizirano upravljanje v oblaku in podobno.

Danes je to vrhunski poslovni produkt in kot tak ima mnogo vzporednic z vrhunskim športom, na primer hitrost, varnost, zanesljivost, stalen napredek, inovacije, povezovanje ... Do sponzoriranja športa je bil tako le majhen korak. V bistvu smo želeli dvigniti in okrepiti blagovno znamko ESET in prepoznavnost naših rešitev pod tem imenom – z osebnostjo, ki je skladna z osebnostmi vrhunskih športnikov.

In zato ste se odločili sponzorirati smučarske skoke in z blagovno znamko ESET prodreti v tradicionalno zimskim športom naklonjeno občinstvo po vsej Sloveniji?

Tako je, začeli smo z Robertom Kranjcem. Pred dvema letoma smo začeli ozaveščati o kibernetski varnosti naše najmlajše s projektom Safer kids online in Robert kot vrhunski športnik z izjemnimi rezultati je pravi ambasador tudi tega projekta. Ker je svetovni prvak, nosilec olimpijske medalje, eden najbolj prepoznavnih smučarskih letalcev, idol mnogim mladim in ker živi vrednote, s katerimi se lahko poistoveti tudi naše podjetje, torej vrhunska kakovost, napredek. Tudi naš slogan je na primer Varujmo napredek. Otroci se zelo radi poistovetijo s športniki, zanje so vzor. V sklopu projekta Safer kids online smo že dvakrat organizirali natečaj za OŠ in zmagovalci so preživeli športni dan z Robertom Kranjcem in Žanom Koširjem. Dogodek je bil uspešen, osnovne šole so ga dobro sprejele, zato bomo z njim nadaljevali.

Kolektiv navzven deluje sproščeno, a, kot pravi Petra Veber, »vsi vemo, zakaj smo tukaj«. FOTO: Jure Eržen/Delo

Lani ste skoke zamenjali z alpskimi smučarskimi disciplinami in postali sponzor alpskih reprezentanc. Čemu prestop?

Na alpince smo se osredotočili predvsem zato, ker več ljudi smuča kot skače. Potencial je tu večji, smuča tudi več otrok – glede na to izvajamo izobraževalni projekt, namenjen otrokom. Tako se lahko kot sponzorji vključujemo tudi skozi klube, ne le skozi reprezentanco, zajamemo tudi mlajše kategorije, jim krepimo zavest o kibernetski varnosti, ki je danes vse bolj pomembna. Otroci rastejo z mobilnimi telefoni, veliko pasti se skriva v socialnih omrežjih, ki se jih odrasli niti ne zavedamo. Poleg tega smo opravili interno raziskavo med 250 direktorji – odločevalci, in ti so alpsko smučanje postavili na prvo mesto.

Kaj imajo skupnega smučanje in kibernetske varnostne rešitve?

Za smučarske skoke sta značilni drznost in hitrost. Podobno velja za alpsko smučanje, fantje in dekleta dosegajo odlične rezultate. Žan Kranjec je s Kitajske letos prinesel srebrno olimpijsko medaljo. S smukom nam je skupna predvsem hitrost. Pomembna je tudi pri delovanju varnostnih rešitev Eset; smo vodilni v hitrosti zaznavanja in delovanja sistemov, varujemo napredek. Skrbimo, da so naši smučarji na tekmovanjih varni tudi, ko uporabljajo javna brezžična omrežja, na katerih pogosto prežijo kibernetski kriminalci. Zato je naš slogan: Varujemo hrbte naših alpskih smučarjev, na smučiščih in na spletu.

Kaj pomeni podpiranje športa za vašo prepoznavnost, ugled med strankami in poslovnimi partnerji?

Pojavljanje naše blagovne znamke na oblačilih in rekvizitih športnikov nam dviguje prepoznavnost, ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah, ki spremljajo smučarijo in so v družini Eset. Prinaša ugled, zavedanje in priklic blagovne znamke skozi šport. Tipičen je bil odziv ene večjih novih strank, ki smo jo pridobili prav na osnovi te vrste znamčenja: »Se vidimo na Vitrancu, saj ste sponzorji!«

Poleg Roberta Kranjca je vaš ambasador tudi Boštjan Kline. Zakaj prav Robert in Boštjan? Kdo je lahko ambasador podjetja, kaj pravzaprav počne in kakšne odlike mora imeti?

Ambasadorja se ne izbira na pamet, ampak preudarno, saj postane del tima. Odlikovati ga morajo vrednote, ki se skladajo z vrednotami našega podjetja. Robija smo izbrali zaradi njegovih izjemnih dosežkov, vztrajnosti in priljubljenosti. Je ena od slovenskih športnih ikon. Tudi Boštjana odlikujejo hitrost, profesionalnost, ugled v javnosti. Pred kratkim je Robert preživel dan v kolektivu, z njegovo pomočjo smo na družbenih omrežjih pokazali, kako poteka delo v našem podjetju. Ambasadorja vključimo tudi v razne dogodke, kot je Eset zimski dan za osnovnošolce. Povabimo ga na dogodke za poslovne partnerje, skupaj z njimi izpeljemo kak kviz ali nagradno igro; če je vključena znana osebnost, je namreč doseg nagradne igre večji.

Pojavljanje njihove blagovne znamke na oblačilih in rekvizitih športnikov jim dviguje prepoznavnost, ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vse tovrstne aktivnosti snujemo dolgoročno, tako tudi ambasador ni muha enodnevnica, ampak bomo pogodbo z njim podaljševali, dokler bomo zadovoljni z učinki. Tudi po končani karieri še vedno lahko širi zavedanje in povezuje kibernetsko varnost s športom.

Ste se kot generalni zastopnik za Eset pri tem posvetovali s svojim principalom?

S principalom smo se o tem seveda posvetovali, saj sestrske družbe v celotni mreži Eset spodbujajo šport. Najpomembnejše sporočilo je, da varujemo napredek v vrhunskem športu. Mama, ki ima sedež na Slovaškem, je vključila naše zgodbe o uspehu v svoja letna poročila. Naj poudarim, da tovrstno sponzorstvo res dobro deluje. Preteklo leto je bilo za nas rekordno, na kar smo seveda kot slovenska ekipa izjemno ponosni. Naše trženjske dejavnosti so postale merilo tudi za druge distributerje in podružnice.

Kako nameravate nadgrajevati vaše sponzorstvo, ali se spogledujete še s kakšnimi drugimi disciplinami, poletnimi ali celoletnimi športi?

Naš sponzorski cikel in izbira športov, ki jih podpiramo, sta prilagojena našemu poslovnemu ciklu. Visoka poslovna sezona je od septembra do aprila, potem se posli umirijo, ljudje gredo na dopuste, ni odločevalcev, ni nikogar, ki bi testiral naše varnostne rešitve. Poleti se pripravljamo na novo sezono, razmišljamo o jesenskih novostih, o tem, kaj bomo privzeli od mame. Veliko se zgledujemo tudi po Nizozemcih, ki so zelo napredni. Ponosni smo, da so nam lani prihodki zrasli za deset odstotkov, kar je za podjetje, ki se ukvarja samo z varnostnimi rešitvami brez servisnih dejavnosti, ogromen dosežek.

Najbrž ni dovolj, da ambasador promovira vrednote, s katerimi se poistovetijo uporabniki vaših storitev, ampak mora celotni tim delovati po načelu zdrav duh v zdravem telesu. Kako ta življenjski slog prenašate med zaposlene, se zgledujejo po obeh ambasadorjih?

Zaposleni so ambasadorja zelo dobro sprejeli, njunega obiska se zelo veselijo, saj poteka v prijateljskem duhu. Ambasador tudi v podjetju promovira zdrav duh v zdravem telesu. Uvedli smo številne zdrave navade in aktivnosti, na primer pripravo smutijev, enkrat na mesec najamemo maserja, ki poskrbi za sprostitev hrbtenice, rok, dlani naših zaposlenih. Včasih imamo sestanke v naravi, na kuharski delavnici nam je Alenka Košir pokazala, kako si pripraviti topel zdrav obrok za malico v 20 minutah. Organiziramo tudi delavnice, ki spodbujajo osebnostno rast posameznikov. V načrtu imamo še več gibanja, ustanoviti nameravamo kolesarsko društvo, ki bi ga vodil Robert, a to bo velik zalogaj. Že drugič zapored načrtujemo strateški team building na Fuerteventuri na Kanarskih otokih.

V kolikšni meri pa sponzorstvo pomaga pri kadrovskih zadregah podjetja? V panogi IT je pomanjkanje mladih strokovnjakov še posebej pereče, zato podjetja iščejo vzvode, s katerim bi jih pritegnila. Je podpiranje športa in vključevanje športnih ambasadorjev namenjeno tudi temu?

V našem podjetju zaradi narave dela na srečo kadrovskih zadreg ne čutimo, z njimi pa se vse več srečujejo naši partnerji, ki nudijo storitve informacijskih tehnologij. Tako kot vrhunski športniki smo naravnani k disciplini, profesionalnosti, navzven delujemo sproščeno, a vsi vemo, zakaj smo tukaj. Smo učinkovita, zrela ekipa. Verjamem pa, da v podjetju, ki ima probleme s pridobivanjem kadrov, pomaga privabiti sodelavce tudi njegov ugled, njegovo družbeno odgovorno delovanje, vključno s podpiranjem športa. To je vsaj eden od vzvodov. Tisti, ki išče službo, bo pozoren na to, kako delodajalec skrbi za zaposlene, in kakšne vrednote živi – tudi skozi povezave s športom in njegovimi ambasadorji.

Kaj poleg finančne podpore lahko podjetje ponudi športu?

Menim, da je zelo pomembna tudi moralna podpora, da ni vse povezano s trženjem produktov, in da se športnik počuti kot dele ekipe, da ni le delojemalec. Pomembno je, da zasebno podjetje financira nacionalni šport, da pride do več interakcij med sponzorji in tekmovalci, da se čuti povezanost s športniki. V našem primeru je še to, da športnikom prinašamo znanje in konkretna rešitve, ki jih uporabljajo pri svojem vsakodnevnem udejstvovanju, pri komunikaciji in poslu.