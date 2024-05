Video: slovenska bakla prižiga olimpijski duh v središču Ljubljane

Že čutite olimpijsko vročico? Pristno navijaško vzdušje se te dni že zelo vztrajno širi po Sloveniji, tudi zaradi projekta Slovenska bakla. V družbi vrhunskih športnikov, navijačev in vseh tistih, ki želijo širiti športnega olimpijskega duha, potuje po vseh 212 slovenskih občinah. Ujeli smo jo v središču Ljubljane, kjer je en krog tekla v družbi šestih energičnih deklet, zaposlenih v SKB banki, ki je že več kot 30 let velika podpornica slovenske olimpijske reprezentance.

»Pariz, prihajamo!«

To so bili veseli navijaški vzkliki športno razpoloženih tekačic iz SKB banke, ki so se z veseljem odzvale pobudi, da odtečejo krog s slovensko baklo. Simbolični tek v središču Ljubljane nosi mnoga sporočila – povezovanje, širjenje vrednot olimpizma in športa na splošno. »Zdi se mi zanimiva priložnost, da lahko na tak način malo podpremo naše olimpijce. Hkrati je to tudi odlična promocija športa – mogoče se še kdo odloči, da bi se začel ukvarjati s športom,« je povedala ena od tekačic iz SKB banke. In prav ta izraziti športni duh je močno prisoten med vsemi zaposlenimi v SKB banki.

»Zaposleni v SKB banki smo prepleteni s športom tudi zato, ker smo dolgoletni sponzor olimpijcev. Tako združujemo zdrave vrednote z delovnimi vrednotami in podpiramo povezovalnost, pripadnost. Naše strateške usmeritve, vezane na zaposlene, so njihova dobrobit, njihovo zadovoljstvo, ki se potem odraža tudi na delovnem mestu. Tako naše vodstvo podpira različne projekte, aktivacije, dobrodelne prireditve, ki so povezane s športom. Hkrati pa smo organizirani v športno društvo, ki letos praznuje že 25-letnico, in tudi z njim podpiramo zdrav način življenja, ki se potem odraža tudi na delovnem mestu za večjo povezanost in pripadnost,« zavezništvo s športom v SKB banki zelo dobro oriše

Prav takšno športno vzdušje je za nekaj ur zavladalo tudi pred Mestno hišo, kjer so se zbrali številni športni navdušenci, pa tudi profesionalni športniki in parašportniki. Zbrali so se olimpijci vseh generacij: Metka Jerman Šenica, Edo Murić, Matija Šestak, Rok Perko, Cveto in Janez Pavčič, Rajmond Debevec, Žiga Pance, Žiga Pavlin in Mitja Petkovšek. Z njimi so tekli tudi mladi športniki različnih športnih klubov.

Tek z baklo je vzbujal veliko zanimanje mimoidočih, tudi turistov, pri katerih se je takoj prebudila tista prava navijaška žilica. »Zanje bomo navijali, se potili, si grizli nohte. Verjamem vanje in v to, da bomo priča novim zgodovinskim dosežkom naših športnikov,« se je olimpijska evforija ob teku s slovensko baklo prebudila še pri drugi SKB-jevi tekačici, ki je ob teku v cilj še vzkliknila: «Pariz, mi smo pripravljeni! Gremo, Slovenija!«

Kot prave navijačice so tekačice seštele tudi morebitne dobitnike medalj: »Glede na to, da smo jih na prejšnjih olimpijskih dosegli pet, bi jih tokrat lahko od osem do devet.«

Po zraku, v vodi in vse do najvišje točke v Sloveniji

Projekt Slovenska bakla je zaživel pred zadnjimi olimpijskimi igrami v Tokiu, pred igrami v Parizu pa je dobil še dodaten zanos. Z njo bodo širili vrednote olimpizma, povezovali ljudi z vseh koncev države in navduševali vse udeležence trimesečne poti.

Zgodba slovenske bakle se je začela pisati pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Ustvarili so jo v jeklarni na Ravnah na Koroškem, vsak njen element spremlja močan simbolizem, kar daje bakli poseben, avtentičen slovenski pridih. Ročaj je izdelan iz bukovega lesa, ki simbolizira modrost in samozavest, objema pa ga pet olimpijskih krogov. Ti so simbol povezovanja, ene izmed ključnih vrednot Mednarodnega olimpijskega komiteja. Plamenica, oblikovana kot krona in z vgravirano silhueto Triglava, je izdelana iz nerjavečega jekla, ki pa simbolizira trdnost in trajnost. Plamen v kroni bakle širi toploto in svetlobo, simbol upanja.

Bakla bo ob raznoliki družbi podpornikov športa različnih generacij, vse od vrtčevskih otrok, osnovnošolcev, dijakov, zaposlenih, invalidov in športnikov s posebnimi potrebami do stanovalcev domov za starejše občane, obiskala vse slovenske občine. Na poti jo bodo spremljali tudi nekdanji vrhunski slovenski športniki in športnice, olimpijci in paralimpijci. Vsakdo izmed sodelujočih bo tako prispeval svoj kamenček v slovenski olimpijski mozaik vrednot, ki jih poudarja svetovno olimpijsko gibanje. Vrednote olimpizma bo slovenska bakla širila tudi v našem zamejstvu, saj bo obiskala naše rojake v vseh štirih obmejnih državah. »Pot je začela 17. aprila v Lendavi, na tromeji z Madžarsko in Hrvaško, in bo potovala vse do 13. julija, ko bo svojo pot zaključila na Trgu slovenskih olimpijcev v Mojstrani,« je trimesečno potovanje orisala, ki je tudi organizator projekta.

Bakla bo slovenske kraje dosegla na različne načine, organizatorji so namreč zelo inovativni – bakla leti po zraku, teče s številnimi tekači, v roke jo bodo vzeli kolesarji, potopila se je tudi pod vodno gladino, ena od njenih postojank bo tudi vrh Triglava. In kar je ključno: na poti bodo organizatorji poskušali vključiti čim več Slovenk in Slovencev. »Šport je tista dejavnost naše družbe, ki nas Slovence najbolj povezuje,« je prepričana Taja Škorc in prav povezovanje je eden glavnih ciljev projekta Slovenska bakla. »Poleg tega želimo, da bi tudi mladi športniki prijeli baklo in z njo tekli en krog. Seveda da neko dodatno motivacijo, da uresničujejo svoje olimpijske sanje in da bodo tudi sami nastopili enkrat na olimpijskih igrah.«

SKB banka vedno ob boku vrhunskih športnikov

V SKB banki so veliki podporniki športa, že več kot 30 let podpirajo slovensko olimpijsko reprezentanco. In še več: »Smo tudi dolgoletni osebni sponzor naše vrhunske atletinje Maruše Mišmaš Zrimšek, zelo velik poudarek dajemo tudi projektu Šport za vse, saj verjamemo in se zavedamo, kako pomembna je za zdravje redna telesna dejavnost,« nam v pogovoru pojasni

V tem olimpijskem letu so pripravili številne dejavnosti – kot glavni sponzor projekta slovenska bakla stremijo k temu, da bi na dogodke privabili čim več občinstva, hkrati pa spodbujajo tudi svoje zaposlene, da se udeležijo teka. Pripravili pa so tudi posebno kampanjo, v kateri bodo sodelovali štirje vrhunski slovenski športniki: Janja Garnbret, Maruša Mišmaš Zrimšek, Toni Vodišek in Benjamin Savšek. »Na to smo zelo ponosni. Naša olimpijska zgodba temelji na olimpijskih vrednotah in vztrajnosti, ki se zrcalijo v uspehih naših olimpijcev,« še pove Lara Berlec.

Za doseganje športnih rezultatov je marsikdaj pomembna tudi sreča, zato v SKB banki spodbujajo vse nas, da na spletni strani https://www.skb.si/zasreco vržemo kovanec za srečo naših olimpijcev. Vsak met pa ne pomeni le sreče, ampak tudi met kovanca za dober namen. Zbrana sredstva bodo namreč na koncu olimpijskih iger namenili za razvoj mladih športnih talentov, in sicer fundacijam Leona Štuklja in Miroslava Cerarja.

