Virtualno spremljanje nepozabnih športnih doživetij

Zagon za dobro nastopanje

Bolj kot se virtualno spremljanje športnih dogodkov približa realnosti, bolje je, pravi Tanja Kajtna, športna psihologinja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Decembrska Planica prva virtualna tribuna

Navijači si ponovno želijo v živo ogledati praznik v Planici kot je bilo to leta 2018. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Za nepopisno vzdušje pod Poncami

Skakalka Nika Križnar na treningu avgusta lani. FOTO: Leon Vidic/Delo

Smučarska skakalka Špela Rogelj na lanskem treningu v Kranju. FOTO: Leon Vidic/Delo

Navzočnost navijačev je ob spoprijemanju s tekmovalnimi preizkušnjami izjemno pomembna, pravi skakalec Cene Prevc. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Edinstvena doživetja za več kot 100.000 otrok



Priložnosti za naprej

Organizatorje športnih dogodkov kot tudi športnike in njihove navijače je koronska kriza soočila z novimi načini spremljanja šport­nih dogodkov. Organizatorji po svetu so z različnimi inovativnimi rešitvami poskušali omiliti praznino zaradi odsotnosti gledalcev na prizoriščih, po drugi strani pa tudi navijačem izboljšati gledalsko izkušnjo. Velika želja športnikov je, da bi se občinstvo čim prej lahko vrnilo na tribune, saj jim daje dodaten zagon oziroma jim predstavlja dodatne igralce na športnem, še posebno domačem terenu.Športniki so bili vedno navajeni gledalcev, njihove spodbude, navijaških napevov, veselja ob uspehih in njihovega bodrenja ob padcih. Zdaj, ko tega ni, morda kateremu od njih ustreza, ker se tako zmanjša pritisk javnosti, pojasnjuje šport­­­na psihologinjaz ljub­ljanske fakultete za šport, velika večina pa to pogreša, ker so vajeni določenih zvokov, hrupa …, saj je to okolje, ki ga poznajo.»Zdaj, ko je vse bolj tiho in mirno, je komu morda izrazito nenavadno, in kar je drugače, novo, povzroča tudi nekaj stresa. Je sprememba, na katero se je treba navaditi, in za to prilagajanje se porabi nekaj malega energije,« še pravi sogovornica. Virtualno spremljanje veliko pomeni tako športnikom kot gledalcem, in bolj kot se približa realnosti, bolje je. Od silhuet gledalcev na tribunah do velikih zaslonov na športnih prizoriščih, prek katerih poteka interakcija med tekmovalci in navijači. Njihova podpora da marsikateremu športniku voljo ali zagon za dobro nastopanje. »Karkoli organizatorji naredijo, da se čim bolj približajo temu, česar so športniki navajeni, to dobro vpliva na nastopajoče. Prepričana sem, da cenijo tako trud organizatorjev kot podporo gledalcev, pa čeprav prek videopovezav,« še pravi šport­na psihologinja.Tako so nekateri organizatorji športnih dogodkov na sedeže namestili kartonske figure, tudi s fotografijami navijačev, ali računalniško generirali navijače, nekateri so med tekmo dodajali zvoke navijanja gledalcev s preteklih tekem, drugi so s sodobnimi tehnologijami navijače pripeljali na zaslone športnih prizorišč.V Sloveniji pri tem nismo izjema. Tako je na primer Zavarovalnica Triglav že decembra lani omogočila navijanje na virtualni tribuni gledalcem svetovnega prvenstva v smučarskih skokih v Planici, in kot pravijo, se je slovenski športni praznik vpisal v zgodovino kot prvo zimsko tekmovanje, na katerem so navijači športnike lahko spodbujali na daljavo. Zavarovalnica Triglav je za virtualne tribune znova poskrbela na svetovnem prvenstvu v biatlonu februarja na Pokljuki, kjer so najboljše biatlonce sveta v okviru akcije Otroci Triglava na Pokljuki podpirali tudi številni slovenski osnovnošolci. Marca so jih preselili še na Roglo na svetovno prvenstvo v alpskem deskanju na snegu. Zdaj pa je na vrsti legendarni finale svetovnega pokala v smučarskih skokih Planica 2021, kjer bo virtualno navijanje mogoče od danes pa vse do nedelje.V sklopu vseh treh omenjenih svetovnih prvenstev je svoje favorite podprlo okoli 4000 ljubiteljev zimskih športnih tekmovanj vseh generacij. »Zanje smo pripravili posebna virtualna doživetja, saj so jih k bučnemu navijanju za junake zime spodbujali moderator in posebni gostje, vrhunski slovenski športniki. Najmlajši navijači, ki so se pridružili akciji Otroci Triglava na Pokljuki, pa so lahko pred začetkom tekmovanj v biatlonu prisluhnili tudi koncertom priljubljenih glasbenih gos­tov,in,« še pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav in dodajajo, da so od virtualnih navijačev prejeli številne pozitivne odzive. Kot zanimivost so navedli, da so se za decembrsko virtualno navijaško doživetje v Planici prijavljali tako mladi kot starejši ljubitelji smučarskih skokov, kar dokazuje, da je Planica slovenski nacionalni praznik, ki je v srcu vseh generacij. Za virtualni dogodek na Pokljuki pa so imeli tudi precej veliko število prijav tujih navijačev.Tokratna virtualna tribuna, ki bo ob finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih športnim junakom vidna na zaslonih v izteku letalnice v Planici, bo danes v sklopu akcije Otroci Triglava v Planici namen­jena osnovnošolcem. K navijanju za najboljše smučarske skakalce sveta jih bosta spodbujali tudi smučarski skakalkiin. Poleg tega bodo osnovnošolci pol ure pred začetkom tekmovanja lahko prisluhnili koncertu glasbene skupine Joker Out.Na preostale tekmovalne dni, od petka do nedelje, lahko svoje mesto na virtualni tribuni Zavarovalnice Triglav zasede do tisoč navijačev na dan vseh generacij, in sicer s prijavami na spletni strani triglav.si/planica, do 16. ure dan pred tekmo. K navijanju na daljavo jih bodo, kot napovedujejo v zavarovalnici, spodbujali vrhunski športniki Žan Košir, Anamarija Lampič in Jakov Fak.Navzočnost navijačev, četudi na daljavo, je ob spoprijemanju s tekmovalnimi preizkušnjami izjemno pomembna, pravi tudi skakalecin dodaja, da Planica brez navijačev zanj ne bi bila slovenski športni praznik, ampak le še ena tekma svetovnega pokala. »Zato sem vesel, da se z virtualno tribuno Zavarovalnice Triglav na prizorišču ohranja del neopisljivega vzdušja, ki je značilno za dolino pod Poncami. Podpora navijačev mi namreč pomeni veliko. Ko vidim, koliko ljudi navija zame ali me jemlje za zgled, vem, da nekaj v življenju počnem prav. Zato smo skakalci po koncu Planice navad­no polni motivacije in po premoru lažje zagrizemo v naslednjo sezono.«Smučarskim skokom v Planici so v Zavarovalnici Triglav zvesti že več kot 50 let. Kot pravi, direktorica službe za trženjsko komuniciranje v zavarovalnici, so od leta 1979 pod Ponce popeljali že več kot 100.000 otrok in jim omogočili nepozaben dan v osrčju narave in v družbi najboljših smučarskih skakalcev na svetu. »Ponosni smo, da smo doživetje največjega slovenskega športnega spektakla ljubiteljem smučarskih skokov omogočili že decembra lani. Na tak način smo k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu spodbujali tudi na februarskih biat­lonskih tekmah na Pokljuki in v marcu, ko je Rogla gostila tekme deskanja na snegu,« je še poudarila Tjaša Kolenc Filipčič in dodala, da tako vsem, tudi najmlajšim navijačem, omogočijo edinstveno izkušnjo v družbi junakov zime v času, ko množični ogledi tekem niso mogoči.Virtualno navijanje resda ne more nadomestiti dogajanja v živo, ima pa vseeno dodano vrednost glede na spremljanje dogodkov le po televiziji. V zadnjem letu smo se veliko naučili, pravi športna psihologinja dr. Tanja Kajtna in dodaja, da je to obenem priložnost za organizatorje športnih dogodkov, da bodo takrat, ko bo ogled s tribun spet dovoljen, na podlagi sedanjih izkušenj z virtualnim navijanjem s tako imenovanimi hibridnimi dogodki povečali mož­nost sodelovanja več potencialnim gledalcem, nekaterim v živo, nekaterim virtualno.»To je eden od bonusov, ki nam bodo prišli prav v prihodnje, saj smo razvili tehnologije za virtual­na doživetja in spretnosti, kako jih upravljati. Navijanje na daljavo je najboljši mogoč približek temu, kar se v resnici da narediti, ne more pa biti enako. Ker če sedim pred televizorjem in navijam, sem z velikim deležem svojih čutov še vedno doma. Vidim in slišim dogajanje na tekmi, ampak še vedno zaznavam tudi okolje, v katerem sem. Poleg zvokov s televizijskega ekrana me obkrožajo še drugi zvoki in druge zaznave, zato misli morda niso v celoti osredotočene na dogajanje na televiziji. Za posameznika je še vedno izkušnja na tribuni v živo bolj celovita, bolj intenzivna in bolj ostane v spominu, ker jo je doživel celostno,« razmišlja dr. Tanja Kajtna.