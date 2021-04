Spodbuda za aktivno življenje

Z vztrajnostjo do ciljev

Redna aktivnost je izjem­no pomembna za zdravje vsakega posameznika. FOTO: Jure Eržen/Delo

Redna športna aktivnost je izjem­no pomembna za zdravje vsakega posameznika, saj preprečuje razvoj številnih kroničnih bolezni. Poleg tega z njo krepimo svojo telesno in mentalno zmogljivost in se na splošno bolje počutimo. »V športu se najlažje naučimo vztrajnosti in dis­cipline v trenutkih, ko je težko, ko boli,« med drugim poudarja vrhunska atletinja, ki je tudi ambasadorka gibanja #vztrajam pri SKB banki.»V športu se zavedamo, da bo napor minil in bomo na koncu zadovoljni in ponosni, da smo ga premagali. Vredno je vztrajati za tisti občutek zadovoljstva na koncu. Težje kot je, boljši občutek je,« poudarja Maruša Mišmaš Zrimšek in dodaja, da enako velja za premagovanje ovir in doseganje ciljev na drugih področjih v življenju.V športnem duhu v SKB banki živijo, kot pravijo, že od vsega začetka, saj so eno prvih slovenskih podjetij, ki se je odločilo za podporo in širjenje olimpijskih vrednot v Sloveniji. Ker sta skrb za zdravje in gibanje zelo pomembna, so se odločili še za gibanje #vztrajam, s katerim pozivajo k aktivnemu življenju, vztrajanju, iskanju motivacije in prizadevanju postati navdih drugim. Ambasadorka gibanja je atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek, ki se je na svoji športni poti srečala že z veliko ovirami.Kaj ji daje motivacijo? »Naprej me vsakič žene želja po tem, da bi bila čim boljša, da bi se lahko na največjih tekmovanjih kosala z najboljšimi. Ker uživam, kadar mi gre na tekmah dobro. Ampak še bolj pomembno je, da uživam v samem procesu na poti do cilja. Rada imam to, kar počnem. Vsak dan poskušam narediti najboljše, kar lahko, in občutek zadovoljstva po opravljenem treningu me osrečuje,« še pojasnjuje atletinja in dodaja, da je osredotočena na vsak dan posebej, sploh kadar je težko, pa ji pomaga, da vso pozornost usmeri le na naslednji korak in ne gleda preveč naprej.Maruša Mišmaš Zrimšek je najboljša slovenska atletinja v teku na srednje proge in lastnica državnih rekordov v teku na 2000 in 3000 metrov z zaprekami, kar je tudi njena paradna disciplina. Prestavitev olimpijskih iger v Tokiu 2020 jo je sicer presenetila, a kljub vsemu motivirala, da se je še naprej intenzivno pripravljala nanje. A kot pravi, ji poleg že omenjenega daje dodaten zagon podpora trenerja, moža in drugih, ki ji pomagajo (fizio­terapevtka, psiholog, sponzorji). »Ker oni verjamejo vame, tudi jaz lažje verjamem vase,« pravi atletin­ja Maruša Mišmaš Zrimšek.Doseganje vsakdanjih življenjskih ciljev v različnih obdobjih in okoliščinah tudi z gibanjem #vztrajam podpirajo v SKB banki, kjer so že od začetka olimpijskega gibanja v samostojni Sloveniji, od leta 1993, glavni sponzor slovenske olimpijske reprezentance. Večkrat na leto pripravijo tudi različne izzive #vztrajam, s katerimi želijo h gibanju spodbuditi tudi tiste, ki ne najdejo časa in motivacije za vadbo. Lanskega novembra so zastavili 21-dnevni športni izziv, v katerem je bilo treba vsak dan narediti vsaj 10.000 korakov. Letošnji izziv pa je bil 40-dnevni post, ki se je iztekel v začetku aprila, njegov cilj pa je bil vpeljava dobrih navad ali opustitev slabe razvade, prenehanje kajenja ali pa več telovadbe. Vse to nam­reč, kot poudarjajo v banki, pripomore k izboljšanju življenjskega sloga posameznika.