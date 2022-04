Vsi nosimo odgovornost za bolj trajnosten jutri

Že vse od začetka letošnjega leta je vsak mesec posvečen spodbujanju in uresničevanju enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, k trajnostno usmerjenim dejanjem pa v sodelovanju z več kot 150 partnerji s področij športa, kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva spodbujajo tudi širšo javnost. »Glavno sporočilo projekta je, da smo vsi odgovorni za trajnejšo, zeleno in pravično prihodnost, vsak od nas lahko kaj stori in spremeni že danes. Ni treba čakati na jutri,« je o projektu povedala Nina Kelemen, ki koordinira področje trajnosti v Skupini Triglav.

FOTO: Anže Vrabl

S konkretnimi dejanji spreminjajo svet

V skupini Triglav za trajnostni razvoj skrbijo na treh ključnih področjih, in sicer okoljskem, družbenem in upravljavskem. Že vrsto let so vpeti v različne družbeno odgovorne, preventivne in okoljske projekte ter partnerstva. Z akcijami Za boljši jutri, Očistimo naše gore, Otroci Triglava, Gozd srčnosti, Mladi upi, Triglav tek, Ponovno na izpitno vožnjo oziroma platformo Vozimse.si in številnimi drugimi projekti tako delajo odločne korake proti boljši prihodnosti. S skrbjo za trajnostni razvoj pa ustvarjajo tudi dolgoročno stabilno podlago za varno poslovanje Skupine Triglav.

»Spodbujamo digitalno poslovanje, krepimo trajnostno ozaveščenost zaposlenih, celovito merimo ogljični odtis, veliko pozornosti namenjamo tudi energetski prenovi stavb. Naš portfelj že vsebuje zavarovanja za škodne dogodke, ki so posledica podnebnih sprememb, ter zavarovanja sončnih elektrarn in mikromobilnosti. Na področju upravljanja lastnih portfeljev povečujemo delež trajnostnih in zelenih naložbenih razredov z namenom financiranja zelenega prehoda. S sistematičnim merjenjem skrbimo za zadovoljstvo strank ter razvijamo strokovna znanja in kompetence naših zaposlenih, izvajamo učinkovite programe promocije zdravja ter spodbujamo večdimenzionalno raznolikost in medgeneracijsko sodelovanje,« nekaj od številnih trajnostnih prizadevanj Skupine Triglav našteje Kelemenova. V prihodnosti nameravajo z aktivnostmi in ozaveščanjem svoj prispevek k trajnostni, pravični in zeleni prihodnosti še (o)krepiti.

Vaša obljuba za lepši jutri

Več kot 150 partnerjev, ki se je pridružilo projektu Zavarujmo prihodnost, je že sprejelo izziv, da postanejo del skupnosti #ZavarujmoPrihodnost. S klikom na gumb MOJA OBLJUBA se lahko vsak zaveže k izvedbi vsaj ene aktivnosti pri vsakem od 17 trajnostnih ciljev - takšne, ki mu je blizu in s katero bo lahko prispeval k trajnostni prihodnosti.

Aprila skupaj s Hokejsko zvezo Slovenije ozaveščajo o odgovorni porabi in proizvodnji. Zakaj hokejski ščitniki in palice ležijo v klubski omari, če jih lahko uporablja še kdo drug? To vprašanje so si zastavili hokejisti, odgovor in rešitev zanj pa vam zaupajo v videu.

FOTO: Jan Pirnat

V pomoč in v navdih pri izbiri dejanj, s katerimi lahko vsak prispeva svoj del k trajnostni preobrazbi, bodo na spletni strani www.zavarujmoprihodnost.si ponujali sveže ideje za konkretne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo kot posamezniki in organizacije ter s tem navdihujemo drug drugega. Pa naj bo to pot v službo s kolesom namesto z avtomobilom, uporaba digitalnih načinov poslovanja, pomoč v lokalnem zavetišču za živali ali prostovoljstvo v domu za starejše občane. Zavarujmo prihodnost skupaj.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav