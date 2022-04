Z vlaganjem v razvoj športa vračamo družbi

Družba BTC želi s podporo športnikom izboljšati prepoznavnost Slovenije in njenih vrhunskih talentov v svetovni športni areni. Obenem verjamejo, kot pravi mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, da je uspešnost sponzorske podpore rezultat ekipnih prizadevanj vseh vključenih: športnikov, njegove strokovne podporne ekipe, kluba in ne nazadnje sponzorja. Vsak prispeva svoj delež k zgodbi o uspehu.

Kaj je danes poslanstvo družbe BTC na področju športa?

V družbi BTC smo zvesti ambasador zdravega načina življenja in aktivnega življenjskega sloga, ki ga želimo spodbuditi tudi pri rekreativcih in posameznikih vseh generacij. To dosegamo s podporo različnih športnih disciplin in športnih dogodkov, ki motivirajo in spodbujajo k vsakodnevni rekreaciji. Poleg tega želimo s podporo športnikom omogočiti boljše pogoje vadbe, učinkovitejše delovanje klubov in izvedbo tekmovanj, s tem pa prispevati k razvoju športa v Sloveniji ter izboljšati prepoznavnost Slovenije in njenih vrhunskih talentov v svetovni športni areni.

Družba BTC je dolgoletna podpornica različnih športov – koga vse podpirate?

V družbi BTC podpiramo številne športne organizacije in športnike, ki prihajajo iz različnih disciplin. Smo dolgoletni podpornik slovenskih gimnastičark in gimnastičarjev. V začetku leta smo obnovili pogodbo z Gimnastično zvezo Slovenije, podprli osem perspektivnih posameznikov in dva kluba za ritmično gimnastiko. Prihodnje leto bo teklo že 30. leto naše podpore Smučarsko skakalnemu klubu Ljubno BTC, ki vzgaja mlade in nadobudne skakalke in skakalce, med njimi tudi Timija Zajca, ki ga sponzoriramo že peto leto. Zelo smo ponosni tudi na našo skupno pot s slovenskimi skakalkami in dosežen razvoj te discipline. Že enajsto leto smo generalni pokrovitelj FIS Svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih na Ljubnem ob Savinji, ki je v minuli sezoni gostilo tudi prvo žensko silvestrsko turnejo.

Kot dolgoletni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije širimo tudi vrednote vrhunskega olimpijskega športa. Velik del naše identitete predstavlja še kolesarstvo. Smo pionirji razvoja ženskega kolesarstva v Sloveniji, ekipa BTC City Ljubljana je bila kar sedem let del UCI svetovne serije. Zdaj ponovno nadaljujemo delo z mladimi kolesarji in kolesarkami, podpiramo kolesarsko šolo za mlada dekleta, v sklopu katere delujeta mladinska in kontinentalna ekipa BTC City Ljubljana Scott. Podpiramo še profesionalno žensko kolesarsko ekipo UAE Team Emirates, v kateri nastopata dve slovenski kolesarki. Individualno podporo nudimo tudi že uveljavljenim posameznikom in pa mladim perspektivnim športnikom iz različnih športnih panog.

Skupne vrednote, ki nas povezujejo s športniki, so ekipni duh, odgovornost, vztrajnost, ambicioznost ter ljubezen do športa in narave.

Kako poiščete skupne vrednote s športniki? Pri odločanju podjetij o tem, kateri šport bodo sponzorirala, so na prvem mestu še vedno čustva, čeprav bi po mnenju strokovnjakov morala pri tem prevladovati analitika – kako je s tem v vaši družbi?

Glavno merilo pri izbiri športa in športnikov, ki jih v družbi BTC sponzoriramo, je skladnost z našimi vrednotami in strategijo. Skupne vrednote, ki nas povezujejo s športniki, so ekipni duh, odgovornost, vztrajnost, ambicioznost ter ljubezen do športa in narave. Poleg tega imamo v BTC Cityju veliko ponudnikov športne opreme in športnih dejavnosti, zato se podpora športov in športnikov odlično dopolnjuje z našimi poslovnimi prizadevanji. Pri odločanju za sponzorsko sodelovanje upoštevamo tudi naše zaveze družbeni odgovornosti. Verjamemo namreč, da z vlaganjem v razvoj slovenskega športa vračamo družbi. Pri odločitvi za podporo je pomemben dejavnik tudi naše zaupanje v potencial in ambicije izbrane discipline oziroma športnika. Verjamemo, da je uspešnost sponzorske podpore rezultat ekipnih prizadevanj vseh vključenih: športnikov, njegove strokovne podporne ekipe, kluba in tudi sponzorja. Vsak prispeva svoj delež k zgodbi o uspehu.

BTC že dolga leta podpira tudi športne discipline in dogodke, ki niso bili tako odmevni, kot so gimnastika, ženski smučarski skoki in žensko kolesarstvo ali Maraton Franja. Kaj je bila pri tem gonilna sila, ki se je izkazala za zelo učinkovito?

V družbi BTC smo že pred mnogo leti prepoznali potencial teh panog in verjeli, da jim s podporo lahko ponudimo priložnost za razvoj ter njihove športnike popeljemo do vrhunskih svetovnih rezultatov. Odličen primer tega je podpora ženskih disciplin, denimo v kolesarstvu in smučarskih skokih. Pri tem je naše ključno vodilo krepitev vloge žensk in njihove enakopravnosti v športu. Verjamemo, da si vsak zasluži priložnost in da, tako kot v poslu, le dolgotrajno prizadevanje lahko pokaže velike rezultate. Zato v izbranih disciplinah ostajamo partner z zavezo dolgoročnega sodelovanja. Odličen primer je Maraton Franja, ki je lani praznoval 40. jubilej in je v tem času iz enodnevnega dogodka z eno traso prerasel v večdnevni dogodek z več kot 7000 udeleženci. Mi pravimo, da je Franja prerasla v gibanje, in za nas je to najlepši dokaz prispevka h krepitvi kreativnega športa in aktivnega življenjskega sloga.

Res je tudi, da je za takšno zgodbo potrebna izjemna mera zavzetosti in podpore ključnih vodilnih predstavnikov družbe BTC. Posebno smo ponosni, da je poleg Maratona Franja BTC City gostil še velike mednarodne kolesarske dogodke, kakršni so bili na primer leta 2014 Svetovno prvenstvo za kolesarje amaterje, Giro Rosa s startom in ciljem etape v BTC Cityju leta 2015 in pa lani start etape Dirke po Sloveniji.

Pri odločanju za sponzorsko sodelovanje upoštevamo naše zaveze družbeni odgovornosti, pravi Damjan Kralj. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ste tudi veliki sponzor OKS in podpornik olimpijskega gibanja. Kot dolgoletni sponzorji ste se zagotovo zelo veselili ob uspehih slovenskih skakalk in skakalcev na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu?

Seveda, čas olimpijskih iger v Pekingu je bil za nas zelo pester, saj so nas naši olimpijci iz dneva v dan razveseljevali z izjemnimi dosežki. Nadvse ponosni smo, da smo z dolgoletno podporo slovenskim smučarskim skokom pomagali popeljati naše »vražje Slovenke« od Ljubnega do Pekinga, kjer so se svetu pokazale v izvrstnem olimpijskem duhu, za Slovenijo in družbo BTC pa pričarale nepozabne nastope. Pa tudi na izjemne olimpijske nastope Timija Zajca, s katerimi se je v ekipnih nastopih s skakalkami in skakalci zapisal v zgodovino. Tovrstni dosežki so za podpornike najlepše dokazilo, da delamo prav, da delamo nekaj dobrega, predvsem pa nekaj, kar pušča trajno sled Slovenije na svetovnem zemljevidu.

Pandemija je spremenila načine spremljanja športnih dogodkov; kakšni so novi trendi v športnem sponzorstvu?

V času pandemije se je spremljanje športnih dogodkov preselilo na televizijo, internet, mobilne telefone in druge platforme, saj ogled športnih prireditev v živo ni bil mogoč. To je predstavljalo poseben izziv tudi za sponzorje, saj je bilo potrebno najti nove načine izpostavljenosti njihovih blagovnih znamk. Seveda spremljanje športnih dogodkov v virtualnem svetu ne bo nikoli nadomestilo spremljanja v živo, saj sta športni duh in vzdušje mnogo močnejša v množici navijačev, ki skupaj na tribuni stiskajo pesti za svojega favorita. Verjamemo pa, da uporaba platform ne bo zamrla, kar vidim kot priložnost za dodatno izpostavitev sponzorskih aktivnosti tudi v prihodnje.

Učinki športa na gospodarstvo so večplastni, zato je na sponzorstva treba gledati kot na investicije. Ali v družbi BTC merite učinke investicij v šport v medijskem prostoru ali širše?

Šport ima izjemne učinke tudi na gospodarstvo in poslovanje, z ustrezno podporo pa so ti učinki toliko bolj opazni. Dober primer so ženski smučarski skoki na Ljubnem, ki so imeli pred desetimi leti manjšo prepoznavnost, zdaj pa na televiziji dosegajo gledanost, ki je primerljiva gledanosti skokov v Planici. Zato se je v tem času okrepila tudi prepoznavnost sponzorjev. Učinke svojih sponzorskih investicij v družbi BTC merimo predvsem preko pojavnosti v medijih, gledanosti in dosega na družbenih omrežjih. Z vzpostavitvijo novega delovnega procesa na področju sponzorstev pa smo pripravljeni, da v okviru spremljanja ključnih kazalnikov uspešnosti začnemo še bolj natančno meriti učinke aktivnosti, ki jih bodisi »online« bodisi »offline« izvajajo posamezniki ali organizacije, ki jih sponzoriramo.

Individualno podporo nudimo tudi že uveljavljenim posameznikom in mladim perspektivnim športnikom iz različnih panog.

Enega ključnih gradnikov identitete blagovne znamke družbe BTC predstavljajo vaši zaposleni. Kako v spodbujanje športnega duha vključujete tudi vaše zaposlene?

V spodbujanje športnega duha vključujemo zaposlene predvsem skozi podporo različnih športnih dejavnosti. Že dolga leta uspešno deluje Športno društvo BTC, znotraj katerega je najmočnejša planinska sekcija. Njeni člani predano osvajajo slovenske vrhove, vsako leto pa štampiljko odnesejo tudi s Triglava. Prav tako organiziramo razne športne izlete za zaposlene, letne in zimske dogodivščine za otroke zaposlenih in jim omogočamo razne ugodnostmi, na primer popust pri nakupu smučarskih vozovnic, spodbujamo pa tudi individualne športe. Seveda vse sodelavce vabimo k sodelovanju na športnih dogodkih v organizaciji družbe BTC. Tako se, denimo, vsako leto Maratona Franja udeleži veliko kolesarskih navdušencev iz našega podjetja.

V katerih športnih organizacijah pa ste tudi sami aktivni?

Sponzorsko podporo družbe BTC različnim športom dopolnjujemo tudi z osebnim angažiranjem v športnih organizacijah. Sam sem bil konec lanskega leta izvoljen za drugi mandat predsednika Gimnastične zveze Slovenije. Poleg tega sem član upravnega odbora KK Cedevita Olimpija Ljubljana, podpredsednik kluba KK Cedevita Olimpija Ljubljana in član upravnega odbora Teniške zveze Slovenije.

Nadaljujete pa tudi tradicijo mecenstva v športu, lahko poveste kaj več o tem?

Kot že moj predhodnik, gospod Jože Mermal, sem tudi sam navdušen podpornik športa. Očitno je vpletenost v športne dejavnosti del naše DNK. Dobri primeri naše tradicije mecenstva v športu so podpora kolesarskemu prazniku Maraton Franja, Smučarsko skakalnemu klubu Ljubno BTC in Košarkarskemu klubu Cedevita Olimpija, nekatere podpiramo že več desetletij. V resnici vloga družbe BTC že presega zgolj sponzorsko vlogo, saj smo pri nekaterih športnih dogodkih tudi soorganizatorji. Velik del BTC ekipe vse leto vsako leto znova sodeluje pri pripravah na Maraton Franja in FIS Svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih na Ljubnem ob Savinji, in verjamem, da takšne tesne prepletenosti, zagnanosti in dolgoletne zvestobe ni mogoče doseči brez močne osebne povezave ključnih ljudi s športno disciplino oziroma dogodkom. Lahko bi rekli, da tega mecenstva ne bi bilo brez naše izrazite naravnanosti na partnersko in dolgoročno sodelovanje. V športnem žargonu bi rekli, da »tečemo na dolge proge«.

Ali nam lahko zaupate, s katerimi športi se sami najraje ukvarjate?

Blizu so mi tako timski kot individualni športi. Glede na moje funkcije v športnih organizacijah lahko uganete, da najraje igram tenis in košarko. Seveda so mi blizu tudi nekatere vaje iz gimnastike.