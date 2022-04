Zbiranje sredstev za ukrajinske športnike

Od začetka vojne v Ukrajini je pri reševanju ukrajinskih športnikov aktiven legendarni ukrajinski atlet, sicer predsednik olimpijskega komiteja Ukrajine Sergej Bubka. Vso energijo namreč posveča lociranju športnikov, trenerjev in njihovih družin ter ugotavljanju, kako jim lahko najbolje pomagamo, je nedavno dejal v pogovoru z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK).

V pomoč ukrajinskim športnicam in športnikom, ki so svoj dom našli v Sloveniji, pa je aktivno vključen tudi Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ). Med njimi so mladi, starejši, perspektivni ter vrhunski športniki, ki potrebujejo pomoč. Športna oprema, treningi in druge aktivnosti, ki so pomemben del trenažnega procesa, so ključni za nadaljevanje športnega udejstvovanja ukrajinskih športnikov, zato so začeli na svoji spletni strani (https://www.olympic.si/ukrajinski-sportniki) akcijo za zbiranje denarnih sredstev.

Najmlajši športniki stari sedem let

Zbrana sredstva bo OKS namenil zvezam in društvom, ki v svoj proces vključujejo ukrajinske športnike, je pojasnila Poljanka Pavletič Samardžija, vodja izvajanja strategije OKS-ZŠZ. Na OKS vodijo seznam ukrajinskih športnikov, in sicer tistih, ki so preko njih zaprosili za pomoč in koordinacijo pri zagotavljanju stikov in lokacij za treninge, saj so prebežniki, ki niso imeli nobenih povezav pri nas. »Teh je v evidenci nekaj čez 190, in sicer iz naslednjih panog: drsanje, judo, kajak, atletika, nogomet, gimnastika, ples, kolesarstvo, lokostrelstvo ter biatlon. Doslej evidentirani športniki so od najmlajših (nekateri plesalci so stari sedem let) pa do članov, vrhunskih športnikov, nekateri so bili celo udeleženci olimpijskih iger.«

V Sloveniji pa je, kot pravi sogovornica, še precej več športnikov, saj jih je bila večina že vnaprej neposredno dogovorjena s klubi ali s trenerji, s katerimi so se že prej poznali. Ker je število teh neznano, je OKS sprožil poizvedbo po klubih in panožnih zvezah, da bi lahko dopolnil svojo evidenco. »Na OKS potrebujemo podatke o številu športnikov in panogah, s katerimi se ukvarjajo, ter o klubu, ki jih gosti, zato da bi lahko sredstva naše kampanje usmerili dovolj široko. Zbrana sredstva nameravamo nameniti organizacijam, ki nosijo stroške treningov, priprav, bivanja in dodatnih potreb za športnike, ki gostujejo pri njih.«

In kot še pravi Poljanka Pavletič Samardžija, bodo najprej na podlagi aktualiziranega seznama ugotovili, koliko je športnikov in za kakšne vrste ter višino stroškov gre, tudi zato, ker ukrajinski državljani pribežniki različno uveljavljajo svoj status. »Nekateri se prijavljajo za mednarodno zaščito, nekateri za začasno pomoč, nekateri pa se prijavijo samo na policiji in s tem dobijo dovoljenje za bivanje, ne deklarirajo pa se kot begunci, da bi jim pripadala kakršnakoli pomoč države. Pri razdeljevanju sredstev bomo upoštevali tudi ta dejstva, da se ne bi podvajali.«

Most do športnikov

Akcija zbiranja sredstev na OKS bo potekala do nadaljnjega, ni pa to edina njihova aktivnost. Slovenski olimpijski komite je ves čas vključen v pridobivanje pomoči, sodeluje tudi z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) in Evropskimi olimpijskimi komiteji (EOC). »Preko ukrajinskega olimpijskega komiteja preverjamo, kateri njihovi športniki so pri nas in jim jih tako pomagamo evidentirati. Preko omenjenih organizacij pridobivamo sredstva, ki so neposredno nakazana športnikom. Mi smo le most, da lahko najdejo svoje športnike in jim tudi pomagajo, plačujejo treninge in stroške. Mi pa ukrajinskim športnikom pomagamo najti okolja, kjer lahko nadaljujejo s treningi.«