Zdravje mladih športnikov bo pod večjim nadzorom

Rešiti še vprašanje financiranja

Minister za zdravje Janez Poklukar je podpisal spremembe pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih za otroke in mladostnike do 19. leta, ki prinaša spremembe tudi za mlade registrirane športnike, ki tekmujejo v panogah z večjimi telesnimi obremenitvami. Država jim bo v skladu s pravilnikom, ki bo uveljavljen v letu dni, zagotavljala dodatne zdravniške preglede, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Ta že več let poziva državo, naj zagotovi preventivno zdravstveno varstvo za registrirane športnike.Pravilnik, ki zdaj čaka na objavo v uradnem listu, otrokom in mladostnikom s statusom registriranega športnika zagotavlja pravico do preventivnega pregleda v 7. razredu osnovne šole. V panogah, kjer status lahko pridobijo mladi v starosti od deset od 12 let, imajo pravico do dveh preventivnih pregledov. Prvi preventivni pregled se bo opravil v 5. razredu osnovne šole, drugi pa v 7. razredu.Če se bo mladostnik prvič registriral po dopolnjenem 13. letu starosti, bo imel pravico do preventivnega pregleda ob registraciji.Pravilnik omogoča tudi kontrolni preventivni pregled registriranega športnika. In sicer bo lahko predlog za to podal zdravnik, ki bo opravil preventivni pregled, če bo ocenil, da je smiselno spremljati morebitne odklone v njegovem zdravstvenem stanju , ki bi bili posledica njegovega športnega udejstvovanja, ali pa bi lahko vplivali na športno udejstvovanje.Kot so ocenili na OKS, sprejem pravilnika pomeni konkretno dodano vrednost in pravi korak pri zdravstvenem nadzoru mladih športnikov, ki imajo večje telesne obremenitve od sovrstnikov. Ob tem pa so poudarili, da je spremembe treba uveljaviti tudi v pogojih, ki določajo financiranje zdravstvenih storitev, »s čimer se nadejamo tudi dodatnih timov za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih športnikov, ki še vedno niso dostopni za vse vrhunske športnike«, so sporočili iz OKS.Seznam športnih panog bo objavljen na spletni strani OKS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, piše v pravilniku, otroka pa bodo na pregled lahko prijavili starši/skrbniki ali klub na podlagi predhodnega pisnega soglasja staršev/skrbnikov. Storitev bodo opravljali timi zdravnikov z izkušnjami s področja medicine športa, njihov seznam bo objavljen na spletni strani programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ZDAJ. Vsebina pregleda bo odvisna od zahtev in obremenitev športa.