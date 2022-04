Zelo opazno sodelovanje športnikov v projektih

Podjetja s povezovanjem sponzorirancev z aktivnostmi njihovih družb želijo širšo javnost ozaveščati o pomenu varnega, zdravega in odgovornega ravnanja. Uspešnost takšnih prizadevanj spremljajo tudi s kontinuiranimi analizami opaznosti in povezljivosti s partnerji.

Že vrsto let so tako na primer v največji slovenski zavarovalnici vpeti v različne družbeno odgovorne, preventivne in okoljske projekte in partnerstva. Prav omenjene analize kažejo, da širša javnost dobro pozna sponzorska partnerstva in aktivnosti.

V Sloveniji v zavarovalnici partnersko sodelujejo z več vrhunskimi športniki, med njimi so na primer bratje Prevc, Žan Košir, Rok Marguč, Klemen Bauer, Jakov Fak, Špela Rogelj, Anamarija Lampič, Timotej Lampe Ignjić, Nika Križnar, Kaja Juvan, Aljaž Bedene, Vid Vrhovnik, Janja Garnbret, Domen Škofic itn. Poleg tega v okviru Zavoda Vse bo v redu podpirajo Mlade upe oziroma nadarjene mlade znanstvenike, umetnike, športnike in parašportnike; v preteklosti so bili med njimi, denimo, športna plezalka Janja Garnbret, motokrosist Tim Gajser in smučarski skakalec Timi Zajc.

Ambasadorji zdravega in aktivnega življenja

Osebni sponzoriranci, kot pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav, aktivno sodelujejo v številnih aktivnostih njihove družbe: od poslovnih dogodkov, dogodkov za zaposlene do družbeno odgovornih projektov. »Tako so na primer ambasadorji zdravega in aktivnega življenjskega sloga (z vključevanjem v dogodek Triglav tek), čistih gora (z vključevanjem v akcijo Očistimo naše gore), varnih otroških igrišč (z vključevanjem v projekt Otroci Triglava), varnosti v cestnem prometu (v sklopu cestnih preventivnih aktivnosti) ali smernic za preventivno ravnanje v različnih življenjskih situacijah (z vključevanjem v vsebine portala Vse bo v redu) itd.«

Z Zavarovalnico Triglav že dolgo sodelujejo tudi v Zvezi za šport invalidov Slovenije –Slovenskem paralimpijskem komiteju (Zvezi ŠIS-SPK) in so tako že vrsto let vpeti v različne družbeno odgovorne, preventivne in okoljske projekte ter partnerstva. »Z akcijami Za boljši jutri, Očistimo naše gore, Otroci Triglava, Mladi upi, Triglav tek in številnimi drugimi projekti že delajo odločne korake proti boljši prihodnosti in ponosni smo, da pri tem aktivno sodelujemo,« poudarja predsednik Zveze ŠIS-SPK Damijan Lazar.

Trajnostni projekti

Kot še pravijo v Zavarovalnici Triglav, so sponzorirance na primer aktivno vključili v oglaševalsko kampanjo za življenjska zavarovanja, s katero želijo dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu (za)varovanja življenja. V akcijo so vključili prejemnike številnih mednarodnih odličij, Janjo Garnbret, Žana Koširja in Petra Kauzerja. Njihove poglede na pomen življenja so strnili v intervjuju na portalu Vse bo v redu.

Podjetja vedno več pozornosti namenjajo tudi trajnosti, med drugim prek številnih in različnih aktivnosti. V Zavarovalnici Triglav so na primer skupaj s partnerji združili moči v projektu Zavarujmo prihodnost. Z Nogometno zvezo Slovenije spodbujajo sodelovanje, povezovanje in partnerstva na vseh področjih za doseganje trajnostnega razvoja, s Hokejsko zvezo Slovenije pa ozaveščajo o odgovorni porabi in proizvodnji.

Vse ovire so premagljive

Tudi v Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju v duhu časa aktivno razmišljajo o trajnostnih projektih in se jih lotevajo skupaj z njihovimi sponzorji. »En tak odličen primer sodelovanja je sodelovanje v projektu Ustvarimo boljši svet. Tako je naš dolgoletni partner Lidl Slovenija pred poletnimi paralimpijskimi igrami v Tokiu 2021 z našimi slovenskimi paralimpijci in parašportniki ustvaril kampanjo 'Nič mi ne manjka'. To smo nadaljevali tudi med zimskimi paralimpijskimi igrami v Pekingu. Prav zdaj pa je zunaj istoimenska kampanja, v okviru katere javnost opozarjamo na olimpijado gluhih od 1. do 15. maja v Braziliji,« pojasnjuje predsednik Zveze Damijan Lazar.

In dodaja, da želi Lidl s kampanjo 'Nič mi ne manjka' skupaj z njimi pozornost javnosti usmeriti na slovenske parašportnike in njihove zavidljive uspehe, hkrati pa med ljudmi širiti zavest, da sami lahko premagajo vse ovire, ki so jim napoti pri uresničevanju ciljev in notranjih hrepenenj. »Parašportniki, ki sodelujejo v kampanji, nam sporočajo, da jim nič ne manjka. Šport ne pozna telesnih oviranosti, le pomanjkanje volje in motivacije.« Po besedah Lazarja Zveza sodeluje tudi pri trajnostnih projektih njihovega avtomobilskega partnerja Toyote.

»Ponosni smo tudi na sodelovanje z Loterijo Slovenije, ki dela velike korake na področju trajnostnega razvoja ter dostopnosti in enakih možnosti invalidov. Eden takih primerov so tudi prilagojena prodajna mesta. Prav v tem času pa smo se začeli tudi aktivno vključevati v trajnostne projekte našega novega sponzorja Leka, ki je prav tako znan po velikih premikih na področju trajnostnega razvoja,« je še povedal predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar.