Medijska hiša Delo je z današnjo konferenco v Ljubljani končala poslovno kampanjo Športne vrednote in podjetniška miselnost. Programski partner konferenčnega dela je podjetje Arista Plus pod vodstvom direktorice dr. Milene Fornazarič.

Naslov drugega panela, ki ga je moderirala dr. Maja Zalaznik, je Ženski šport, nove poslovne priložnosti, stare emocije.

Pomembna so dolgoročna partnerstva

V vodnem delu je glavni izvršni direktor BTC mag. Damjan Kralj v pogovoru z urednico Delovih posebnih projektov Marjano Kristan poudaril pomen lojalnosti v sponzorstvu. Posebej v zahtevnih gospodarskih razmerah je to zelo pomembno, saj to vpliva na zmožnosti treningov.

Družba BTC vrsto let sponzorira gimnastiko, kolesarstvo, košarkarski klub Olimpija, smučarsko-skakalni klub Ljubno in tudi svetovni pokal v skokih za ženske. Ideja za svetovni pokal izhaja prav iz Slovenije, kot je povedal Kralj, je padla leta 2005 na Ljubnem, namen pa izenačiti šport z moškimi. Začetek ženskih skokov na Ljubnem je temeljil na želji, volji, entuziastih, prostovoljcih, ekipi v podjetju, kot sponzorju, je naštel Kralj. Napredek iz svetovnega pokala v olimpijski šport (prvič so dekleta na olimpijskih igrah nastopala v Sočiju) je bil zelo hiter. »Na začetku je bila to naša želja, nismo pa si mogli misliti, da se bo zgodilo tako hitro.«

Družba BTC podpira kot sponzorka še nekatere druge ženske športne ekipe in tudi na rekreativni ravni. Na maratonu Franja, ki velja za enega najmočnejših amaterskih kolesarskih dogodkov na svetu, sodeluje precej večji delež žensk (13 odstotkov) kot v primerljivih prireditvah v tujini.

Kot je poudaril Damjan Kralj, je v sponzorstvih ženskim ekipam veliko potenciala. Nagradni skladi v profesionalnem športu so na nekaterih področjih že izenačeni, to se bo nadaljevalo, velike korporacije to vidijo in v tem vidijo velik potencial.

Sponzorji, pomemben člen pri razvoju športa

Na okrogli mizi so sodelovale Lučka Čokl Preis, direktorica marketinga v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, mag. Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke, Deja Ivanović, športna direktorica ljubljanskega ženskega Rokometnega kluba Krim Mercator in Andreja Leskovšek McQuarrie, predsednica ženskega nogometnega kluba Radomlje ter direktorica podjetja McQuarrie svetovanje.

Tudi Anita Stojčevska je poudarila pomen dolgoletnih sponzorstev, tudi v časih, ko sponzorirani ekipi oziroma posamezniku ne gre po željah oziroma mu načrte prekrižajo poškodbe. Banka je generalna sponzorica olimpijskega komiteja Slovenije in olimpijske reprezentance že 30 let, ženski nogomet, sponzorirajo atletinjo Marušo Mišmaš Zrimšek, ki so ji stali ob strani tudi v času, ko se je soočala s poškodbami. »V športu vidimo vse tiste vrednote, ki opisujejo tudi banko,« je poudarila, v športu in poslu gre za preplet poslovnega modela, vsi se učijo eden od drugega. Povsod sta pomembna vztrajnost in trdo delo, talent ne zadošča. Veliko je odrekanja, fairplaya, spoštovanja kolegov ter konkurentov, v obeh primerih je ključna povezanost.

Lučka Čokl Preis je poudarila sponzoriranje kot družbene odgovornosti podjetja. Skupina Triglav, ki s sponzorstvi podpira razvoj nogometa za ženske, zagovarja stališče, da je v takšnih primerih pomembna podpora športa od zgoraj navzdol in obratno, zato sponzorirajo tako osrednjo nacionalno zvezo kot posamezne klube, med njimi ŽNK Radomlje. »Samo s celostnimi partnerstvi lahko naredimo premik. Vlagati je treba v lokalno okolje, kjer se gradijo zvezde, in na drugi strani nacionalne zveze, da dajo večji poudarek ženskemu delu športa,« je povedala. Na začetku letošnje sezone so s sponzorstvom postavili slovensko žensko nogometno ligo ob bok moški, namen je načrtno podpreti razvoj nogometa za ženske. Prvi učinki so že vidni, saj se nogometašice pojavljajo v studijih kot komentatorke moških nogometnih tekem, izbrana je bila nogometašica leta.

Deja Ivanović je poudarila, da je klubu pomembno vlaganje v celotno piramido starostnih kategorij, in ne samo v člansko, gradijo pa tudi na tem, da tiste igralke, ki morda ne bodo vrhunske rokometašice, prevzamejo vrednote, ki odlikujejo šport. Tako bodo kot odrasle svoje otroke vključevale v klub, same pa morda kot uspešne podjetnice lahko kot sponzorice podpirale klub, je širši pogled predstavila Ivanovićeva, ki, kot je dejala, ji je šport dal šolo za življenje. »Znam se organizirati in to, da je kot direktorica kluba na mednarodni ravni med redkimi ženskami, vzame sebi v prid, vidi kot izziv in ne kot večji napor.

Andreja Leskovšek McQuarrie je povedala, da v ženskem nogometnem klubu Radomlje prostovoljno opravlja vlogo predsednice. V Sloveniji je ta šport daleč od profesionalnega športa, in po njenih besedah je vloga, ki jo opravlja, najtežjih stvari, ki jih je v življenju delala. »Po štirih letih prostovoljstva smo uspeli dobiti prvega večjega sponzorja, presenečena sem bila, da je trajalo toliko časa, čeprav smo delovali po vseh vrednotah in smo delovali na razvoju ekip deklet v vseh starostnih skupinah,« je poudarila nekdanja uspešna alpska smučarka, ki se je za delovanje na področju razvoja nogometa za ženske odločila, ker je videla, da lahko na tem področju naredi razliko. Nogomet za ženske je še vedno zelo zapostavljen in to zaradi družbe.

Od vrhunskega tekmovalca do podjetnika

Robert Kranjec je uspešen podjetnik in vrhunski nekdanji tekmovalec. V športu je bil od 11. leta, dobil olimijsko medaljo, več medalj s svetovnih prvenstev, prepozaven je postal kot leteči Kranjec z 212 poleti prek 200 metrov, v svetovnem pokalu je dosegel sedem zmag.

Robert Kranjec je zedovoljen po koncu kariere vrhunskega športnika. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Njegova zgodba je samosvoja, menda povezana s trmo, ker naj bi mu Bine Norčič rekel, da ne more uspeti. Več težav je imel s kilogrami, dan po poslovilni tekmi v Planici pa se je usedel na kolo in družino peljal na prvi hamburger v življenju. »Zelo veliko je bilo vzponov in padcev, bi pa šel še enkrat po enaki poti,« pravi Kranjec.

Zdaj razvija in kroji drese. »Če bi bil jaz sodnik, ne bi nobene tekme končali. Pravila vsako leto spremenijo, mi pa iščemo, kako mimo pravil,« je dejal Kranjec, ki zagovarja skeniranje teles tekmovalcev enkrat na leto ali pa pred tekmo. »Gre le za dve meri, dolžino roke in razkorak,« še dodaja Kranjec.

Po koncu kariere vrhunskega tekmovalca se Kranjec počuti odlično, sodeluje s skakalno reprezentanco in biatloncie, ne zmore pa brez športa. Večkrat se usede na kolo, v kolesarstvu ima namreč dobre prijatelje.