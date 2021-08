Ali obstaja recept za naraven in svež videz?

Dnevna rutina je ključna za čisto in sijočo kožo

Izberite naravno in ekološko kozmetiko

Z nakupom izdelkov Verde Vera Eco Bio naredite nekaj dobrega zase in za okolje

Verde Vera Eco Bio je linija ekološke in naravne kozmetike, ki je prijazna do vaše kože in tudi do okolja. Linija Verde Vera Eco Bio vsebuje več kot 95 % sestavin in učinkovin ekološkega ali naravnega izvora in je certificirana tudi s strani laboratorija Ecobiocontrol. Ne vsebuje niklja, kroma in kobalta (<1 ppm). Izdelki so bogati z bioizvlečki ter imajo nežen in prijeten vonj. Uporabljajo se izključno veganske sestavine.



Pa vendar obstajajo načini, kako priti do svežega videza. Poleg ustrezne prehrane in gibanja na naš svež videz vplivata tudi jutranja in večerna nega s primernimi kozmetičnimi izdelki. V nadaljevanju se potopite v svet lepotnih rutin in ugotovite, s kakšno nego bo vaša koža zasijala.Naša koža je vsak dan izpostavljena različnim dejavnikom, ki neposredno vplivajo na njeno stanje, zato jo moramo vsak dan primerno nahraniti. Najbolje je, da imamo utečeno jutranjo in večerno lepotno rutino, s katero kožo očistimo, nahranimo in osvežimo.Pri jutranjem ritualu je glavni cilj predvsem zaščita kože pred različnimi dejavniki – soncem, stresom ali onesnaženostjo. Jutro začnemo tako, da kožo najprej dobro očistimo z micelarno vodo in tonikom. Micelarna voda bo odstranila vse nečistoče in umazanijo na vašem obrazu. Čistilna micelarna vodavsebuje zeleni čaj z antioksidativnimi lastnostmi in jo lahko brezskrbno uporabimo tudi za predel okoli oči. Zatem nanesemo vlažilno kremo, ki bo našo kožo nahranila in ji dala sijaj. Priporočljivo je, da uporabite kremo, ki vsebuje hialuronsko kislino, saj bo ta vaši koži dala čvrst videz. Vlažilna krema za obrazz vsebnostjo 95 % naravnih sestavin poskrbi za gladko kožo. Ko se nam krema vpije v kožo, nadaljujemo z zadnjim delom nege – nanosom kreme za sončenje. Tega dela ne smemo preskočiti predvsem v poletnih mesecih, saj je zelo pomembno, da kožo zaščitimo pred sončnimi žarki.Ponoči naša koža ne počiva, ampak se aktivno obnavlja. Ravno zato je pomembno, da jo zvečer pravilno negujemo., da je regeneracija kože ponoči dvakrat večja kot čez dan, še posebej intenzivna pa je med polnočjo in četrto uro zjutraj. Večerna nega je tako bistvenega pomena in praviloma dolgotrajnejša.Najprej moramo kožo temeljito očistiti, saj se lahko aktivne sestavine iz nočne kreme vpijejo šele v čisto kožo. Ličila odstranite z micelarno vodo, za temeljito čiščenje pa uporabite še čistilec v obliki gela ali tekočega mila; tega na koži spenite z vodo in nato temeljito sperite.Gel za čiščenje obrazavsebuje zeleni čaj z antioksidantivnimi lastnostmi, ki bo vašo kožo dodatno revitaliziral in upočasnil proces staranja. Tako boste s kože odstranili vse nečistoče, ki so se vam nabrale čez dan, in pripravili kožo za nanos kreme.Večerni lepotni ritual nato zaključite z nanosom negovalne kozmetike z bogatejšo teksturo ter hranilnimi in vlažilnimi sestavinami. Nočna kremavsebuje karitejevo maslo, obogatena pa je tudi s hialuronsko kislino.Svojo lepotno nego lahko nekajkrat mesečno obogatite tudi s pilingi, pri čemer uporabljajte izključno mlačno vodo. Kožo pa lahko še dodatno pocrkljate z nanosom obraznih mask, ki bodo vašo kožo še dodatno nahranile in poskrbele za njen sijaj.Vedno več ljudi posega po naravnih in ekoloških izdelkih; pa naj gre za prehrano, oblačila ali kozmetične izdelke.Da bo koža videti sveža in naravna, se izogibajte kozmetičnim izdelkom z agresivnimi sestavinami – predvsem tistim, ki vsebujejo alkohol, umetne dišave in konzervanse. Ti sicer do vidnih rezultatov privedejo hitro, toda na dolgi rok lahko vašo kožo poškodujejo. Ravno zato raje uporabljajte naravno kozmetiko, skrbno izdelano iz neoporečnih in ekološko pridelanih sestavin. Kozmetične izdelke namreč uporabljate vsak dan, ti pa seveda neposredno vplivajo na vašo kožo.Trajnostno naravnane izdelke najdete v Sparu, kjer vam je na voljo široka. Glavne sestavine izdelkov Verde Vera so aloe vera z vlažilnim učinkom, zeleni čaj, ki zavira staranje kože, ognjič s protibakterijskim delovanjem in naravna olja, ki kožo oskrbijo s potrebno vlago in maščobami.Izberite torej naravno inna pravi način poskrbite za svojo kožo. Verjemite – hvaležna vam bo.Naročnik oglasnih vsebin je SPAR Slovenija