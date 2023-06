Better v katalonske bolnišnice uvaja sistem za upravljanje zdravil

Slovenski ponudnik rešitev za digitalizacijo v zdravstvu Better začenja največjo implementacijo svoje rešitve za bolnišnično predpisovanje zdravil do zdaj. V več kot 60 javnih bolnišnicah po vsej Kataloniji bodo uvedli rešitev Better Meds.

Katalonsko ministrstvo za zdravje je pred nekaj leti digitalno zdravstveno platformo postavilo kot temelj razvoja zdravstvenega sistema ter v nacionalno strategijo digitalizacije zdravstva vključilo načelo odprtih podatkov. To pomeni, da se v novi digitalni platformi vsi podatki shranjujejo v enotni, odprti obliki na temelju standarda openEHR, kar omogoča izmenjavo podatkov o bolnikih, stalen dostop do teh podatkov in možnost uporabe vsem uporabnikom, ki se povezujejo v sistem.

V Katalonskem zdravstvenem zavodu (CatSalut) pojasnjujejo, da v osemmilijonski regiji želijo zagotoviti enotno elektronsko zdravstveno kartoteko, v katero bi shranjevali in omogočili dostop do vseh zdravstvenih podatkov skozi celoten življenjski cikel pacienta. To bo omogočilo kontinuiteto zdravstvene obravnave. Prvi korak bo vzpostavitev odprte platforme za shranjevanje zdravstvenih podatkov in uvedba sistema za upravljanje zdravil v bolnišnicah po regiji.

Podlaga je odprta podatkovna platforma

Podjetje Better bo na podlagi razpisa s konzorcijem podjetij, ki ga vodijo skupaj z globalnim informacijskim podjetjem T-Systems, uvedlo rešitev Better Meds za elektronsko predpisovanje, upravljanje in izdajanje zdravil. Namen standardizacije teh postopkov v Kataloniji je izboljšati uporabniško izkušnjo zdravstvenemu osebju z učinkovito uporabo tehnologije.

»Rešitev bo delovala na podlagi platforme Better, ki temelji na standardu openEHR. Digitalne rešitve podjetja Better bolnišnicam in zdravstvenim strokovnjakom omogočajo integrirano klinično obravnavo, osredotočeno na pacienta. Better Meds pripomore k zmanjšanju tveganj za napačno predpisana zdravila, onemogoča predpisovanje prevelikih ali premajhnih odmerkov zdravil in številne druge težave, povezane s predpisovanjem zdravil, kot so tudi nečitljivo napisana zdravila in odmerki. V tak poenoteni sistem se posamezen podatek namreč vnaša samo enkrat, rešitev pa omogoča kliničnemu osebju enostaven in takojšen dostop do teh podatkov, kjerkoli in kadarkoli. S tem sistem pomaga tudi pri zmanjševanju administrativnega bremena osebja,« so našteli v Better.

Roko Malkoč, direktor produkta Better Meds pravi, da ko bo rešitev uvedena v vseh bolnišnicah, bodo pacientovi podatki osebju na voljo takoj in ne glede na bolnišnico, v katero bo pacient sprejet. FOTO: Osebni arhiv

»Ta projekt bo podlaga za naše napredovanje proti končnemu cilju, to je integrirana terapevtika in k pacientu usmerjeno zdravstvo,« je povedala dr. Caridad Pontes García, direktorica farmacevtike v CatSalut. Dr. Jordi Piera Jiménez, ki na CatSalut opravlja vlogo direktorja urada za strategijo digitalizacije zdravstva, je dodal, da rešitve podjetja Better prinašajo enostavnejše upravljanje elektronskih zdravstvenih zapisov in podatkov, ki bodo zdaj tudi bolj strukturirani.

Prednosti za paciente in osebje

Po besedah Roka Malkoča, direktorja produkta Better Meds, v številnih regijah in državah pri zdravstveni oskrbi pacienta ne postavljajo vedno v središče, poleg tega so klinični podatki pogosto razdrobljeni v sistemu, kar upočasnjuje oskrbo, a tudi nadaljnje inovacije. »Ko bo rešitev uvedena v vseh bolnišnicah, bodo pacientovi podatki osebju na voljo takoj in ne glede na bolnišnico, v katero bo pacient sprejet.«

Osebje z uporabo rešitve Better Meds ne bo več preverjalo seznama zdravil po telefonu z drugimi bolnišnicami, seznam zdravil jim bo dostopen takoj, pacient se bo izognil večkratnemu naštevanju zdravil, alergij nanje, tudi pri odpustu iz bolnišnice bo seznam zdravil pacient dobil takoj, viden pa bo tudi osebju v drugih bolnišnicah, je dodala Božidarka Radović, vodja razvoja produkta Better Meds. Ko bodo v Kataloniji rešitev Better Meds uvedli v vse načrtovane bolnišnice, bo to najobsežnejša uporaba te rešitve.