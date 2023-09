Če pacient obljubljene zdravstvene storitve ne dobi, je torej nima

Kot vemo, se na področju zdravstvenih zavarovanj obetajo konkretne spremembe, dopolnilno zdravstveno zavarovanje naj bi se z novim letom prestrukturiralo v obvezno. Ne glede na spremembe oziroma to, koliko naj bi potem zanje plačevali, pa ob nedostopnosti in predolgih čakalnih dobah za marsikatere zdravstvene storitve prinaša skrb. Kako si v primeru bolezni ali poškodbe zagotovimo hiter dostop do specialista ali rehabilitacije, brez da zato potrebujemo debelo denarnico ali veliko mero iznajdljivosti? Tu se vedno bolj kažejo prednosti tržnega zdravstva, v katerem pacient ve, kaj ga čaka, kaj točno dobi in kdaj, ter ne obratno, ko naj bi dobil vse, na koncu pa je zanj izkušnja popolnoma drugačna, ne dobi ničesar oziroma ne v obljubljenem roku.

Kako nam koristi dodatno zdravstveno zavarovanje

Predvsem tako, da lahko brez skrbi poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do diagnoze in zdravljenja – torej brez večmesečnega čakanja na pregled, operativni poseg ali rehabilitacijo.

Ali ste vedeli, na primer, da so bile čakalne dobe na prve proste termine pri prvih pregledih na dan 1. 5. 2023 v povprečju še za pet dni daljše kot na prvi dan preteklega meseca? Pri stopnji nujnosti »zelo hitro« na prve preglede nad dopustno dolgo čaka 81 % vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa več kot 14 dni čaka 63 % vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti. Zaradi vedno večjega priliva novih pacientov s stopnjo nujnosti »zelo hitro« narašča skupno število čakajočih pri tej stopnji nujnosti, s tem pa tudi čakalne dobe in posledično vedno več ljudi pri stopnji nujnosti »zelo hitro« čaka več od dopustnih 14 dni.

Čakalne vrste v zdravstvu so velik problem. Foto Depositphotos

To kaže zadnje poročilo NIJZ iz maja 2023. In to je podatek, ki bi nas moral skrbeti in prepričati, da so tržna zavarovanja zares dobra rešitev za ohranjanje zdravja posameznika oziroma da je pametno izbrati kakovostno dodatno zavarovanje, ki omogoča naročanje in zagotovljen dostop do specialističnih storitev takoj oziroma v nekaj dneh.

Eno bolj kakovostnih tovrstnih zavarovanj je PRVA Zdravje, ki ga posameznikom kot delodajalcem ponuja PRVA Osebna zavarovalnica. Poleg zagotavljanja širokega nabora zdravstvenih storitev s 23 področij medicine v 80 zasebnih zdravstvenih ustanovah v PRVI gradijo predvsem na zagotavljanju kakovostne uporabniške izkušnje. Posledično zaradi enostavnega naročanja, jasnih informacij in obveščanja rezultati njihove ankete zadovoljstva kažejo, da bi 99 odstotkov uporabnikov zdravstvenih storitev te priporočilo prijatelju.

Naročanje 24/7 in termin v 10 dneh

Predvsem hiter in pravočasen dostop do specialista oziroma ustrezno zdravljenje je pomembno na poti do naše hitrejše ozdravitve. Tako boste ne le preprečili, da bi se zaradi predolgega čakanja vaše zdravstveno stanje poslabšalo, temveč se bo zaradi hitrejše vrnitve v normalno življenje in na delovno mesto zmanjšala tudi možnost prevelikega izpada dohodka, ki nas doleti kot posledica bolniške odsotnosti. Najdaljša zagotovljena čakalna doba znotraj mreže izvajalcev zdravstvenih storitev PRVA Zdravje je 10 delovnih dni.

Zavarovanci imajo nenehen dostop do asistenčnega centra, kjer se lahko po telefonu oziroma spletu naročijo na potrebno zdravstveno storitev. Strokovni svetovalci vam predlagajo izvajalce storitev, ki so na voljo najhitreje ali pač lokacijsko vam najbližje. Po organizaciji prvega termina pri specialistu in za primer potrebnega nadaljnjega zdravljenja sledi celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi pri enem izmed več kot 310 uveljavljenih zasebnih izvajalcev.

Za čim bolj celostno zdravstveno oskrbo so posamezniku na voljo različna kritja, za najbolj osnovnega pa razumljivo velja kritje Specialisti in zdravila. Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah zagotavlja dostop do specialističnih zdravstvenih storitev z 22 področij medicine v največ 10 delovnih dneh, krije stroške pregledov in pripadajočih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept, do 250 evrov letno.

Z Operativnimi posegi si posameznik prav tako zagotovi hiter dostop in tudi kritje stroškov operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Glede na dolge čakalne dobe javnega zdravstva večina zavarovancev izbere tudi kritje Rehabilitacije. S tem lahko v enem zavarovalnem letu izkoristite 6 obravnav fizioterapije, delovne ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov v obsegu, kot je naveden na delovnem nalogu, 35 različnih postopkov delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za kar je potrebna zgolj pridobitev delovnega naloga ali napotnice.

Posameznikom, ki že imate postavljeno diagnozo in zdravljenje, je za izboljšanje poteka zdravljenja in lajšanje negotovosti ter težkih trenutkov na voljo kritje Drugo zdravniško mnenje. S tem se lahko bolje nadzoruje rezultat zdravstvenega stanja, saj zagotovi jasne odgovore, ki jih posameznik potrebuje. To pa seveda ne pomeni, da dvomite o svojem zdravniku. Večina zdravnikov se strinja, da drugo mnenje prinaša dodano vrednost in dokazuje dobro medicinsko prakso, saj zagotavlja pravilno diagnozo.

Kako brez večmesečnega čakanja na pregled, operativni poseg ali rehabilitacijo. Foto Depositphotos

Le tako za specialista ne potrebujete napotnice

Če si želite poenostaviti in pohitriti pot zdravljenja in s tem dodatno preprečiti možnost razvoja kroničnih bolezni, se vam najbolj splača izbira paketa NADSTANDARD. Ob sklenitvi več kritij boste poleg ugodnejše cene pridobili še eno bistveno prednost, na voljo le pri PRVI Osebni zavarovalnici. Za naročanje na specialistične zdravstvene storitve vam namreč ne bo treba pridobiti napotnice osebnega zdravnika. Zaradi preobremenjenosti znotraj javnega zdravstva so ti pogosto težje dostopni, kot posledica čakanja na vrnjen klic ali sporočilo pa se vam organizacija termina pri specialistu lahko po nepotrebnem podaljša za kak dan ali več.

Vprašanja o zdravju ne smejo ostajati odprta

Zavarovanje PRVA Zdravje lahko sklenete sami po spletu, na zdravje.prva.si. V PRVI so uporabniki storitev na prvem mestu, zato vam bodo pred sklenitvijo z veseljem predstavili lastnosti vsakega kritja in prednosti. Za svetovanje in pravo izbiro so vam na voljo v klepetu na spletni strani in na brezplačni telefonski številki 080 88 08.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.