Domače kuhinje prvi korak do boljšega počutja

Uravnotežena prehrana je zelo pomembna pri preprečevanju nenalezljivih bolezni. Obenem pa so potrebni odločnejši ukrepi, da bo bio in trajnostna hrana cenovno dostopnejša, je pozval tudi evropski parlament (EP) ob lanskem sprejetju resolucije o preprečevanju in obvladovanju sladkorne bolezni, s katero se uradno bojuje 33 milijonov Evropejcev.

Države za zdravljenje s to boleznijo povezanih težav porabijo devet odstotkov sredstev zdravstvenih sistemov. A ne gre samo za stroške zdravljenja, ampak tudi za socialno, družbeno in druge vrste prikrajšanosti bolnikov. »Dejavnike tveganja nenalezljivih bolezni je treba obravnavati s politikami, ki bodo spodbujale aktivno življenje brez tobaka, razpoložljivost zdrave hrane in telesno dejavnost,« poudarjajo v evropskem parlamentu. Hkrati podpirajo tudi revizijo sheme EU za sadje, zelenjavo in mleko v šolah ter politike EU za promocijo kmetijskih proizvodov.

Vendar, kot pravi Andreja Širca Čampa, vodja službe za dietoterapijo in bolniško prehrano na ljubljanski pediatrični kliniki in predavateljica na izolski Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem, je sladkorna samo ena od nenalezljivih kroničnih bolezni (tudi bolezni srca in ožilja, tumorji, kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen tipa 2, nevrološke patologije in druge), pozornost moramo nameniti vsem. Dokazano je, da imajo iste glavne dejavnike tveganj.

»Več kot 70 odstotkov vseh smrti po svetu je mogoče pripisati nenalezljivim boleznim, kar ima velik gospodarski vpliv. Preprečevanje in obvladovanje teh patologij sta zato moralna in gospodarska obveznost,« poudarja Andreja Širca Čampa in dodaja, da jih je mogoče preprosto omejiti, s spremembo življenjskega sloga. Kot klinična dietetičarka posebno pozornost namenja prehrani. Države, ki ne veljajo za tipično sredozemske, bodo morale nameniti več promocije sredozemskemu načinu prehranjevanja, je prepričana.

Manj kardiovaskularnih zapletov in tveganja za raka

To prehrano, ki jo zaznamujeta nizka vsebnost nasičenih maščob in visoka vsebnost rastlinskih olj, so že v 60. letih prejšnjega stoletja začeli povezovati z manj pogosto prisotnostjo srčno-žilnih bolezni v nekaterih sredozemskih populacijah, zdaj pa številne dostopne raziskave nakazujejo ugoden vpliv sredozemskega načina prehranjevanja na zdravje. Čezmerno uživanje soli (več kot pet gramov na dan) je povezano s hipertenzijo ter povečanim tveganjem za bolezni srca in ožilja ter možgansko kapjo.

Večina ljudi v povprečju zaužije od devet do dvanajst gramov soli na dan, v sredozemsko prehrano pa niso pogosto vključena procesirana živila (salame, klobase, trdi siri), ki so bogata s soljo, ampak je ta bogata z rastlinskimi živili, ki vsebujejo dovolj kalija. Ta pripomore k zniževanju krvnega tlaka. Poleg tega uporablja zelišča in začimbe namesto soli, kar lahko ugodno vpliva na srce in ožilje.

Daljša življenjska doba

Epidemiološka študija European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition poudarja (glej infografiko), da je sredozemski prehranski model najučinkovitejši pri zmanjševanju splošnega tveganja za nastanek raka na želodcu, požiralniku, debelem črevesu, prostati, dojkah in endometriju.

»Preventivni učinek sredozemske prehrane na tumorje je verjetno posledica visoke vsebnosti antioksidantov in protivnetnih hranil, ki jih vsebujejo živila, kot so stročnice, sveže sadje, oreščki, zelenjava, ribe in ekstra deviško oljčno olje, ki je zelo bogato s fenolnimi spojinami. Ti elementi preprečujejo poškodbe DNK ter zmanjšujejo degeneracijo, proliferacijo in metastaziranje celic,« pojasnjuje sogovornica. Manjše je tudi tveganje za nastanek kronične pljučne bolezni: antioksidanti pozitivno vplivajo na mikrookolje v pljučih, protivnetne lastnosti maščobnih kislin omega-3 in omega-6 so lahko ključne pri zmanjševanju vnetnih procesov v tem organu, oksidativni stres v pljučih je zaradi manjšega vnosa procesiranega mesa, s katerim v telo vnašamo škodljive nitrite in aditive.

Zaradi javnozdravstvenih izzivov povečevanja čezmerne telesne teže in debelosti v populaciji bi morala biti velikost obrokov sredozemske prehrane skromna in zmerna, da bi se prilagodila sodobnemu, vse bolj sedečemu načinu življenja. Vse več je dokazov, da je zmerno omejevanje kalorij brez podhranjenosti koristno za varovanje zdravja.

Glede na vse pozitivne učinke na zdravje ni presenetljivo, da sredozemski način prehranjevanja skupaj z zdravim življenjskim slogom lahko podaljša pričakovano življenjsko dobo. Redno uživanje živil, bogatih z antioksidativnimi in protivnetnimi molekulami, ne ovira le nastanka več bolezni, ampak tudi upočasni proces staranja. Dokazano italijanske regije Sicilija, Kampanija in Sardinija ter grška Ikarija sodijo v svetovna območja, kjer ljudje živijo dlje.

Andreja Širca Čampa pri tem poudarja domačo kuhinjo, ki je v sredozemskem načinu prehranjevanja zelo pomembna oziroma je to prvi korak.