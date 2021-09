Medijska hiša Delo bo letošnjo poslovno kampanjo Grajenje vzdržljivosti zdravstvenega sistema sklenila z današnjo poslovno konferenco, ki jo organiziramo v sodelovanju s soorganizatorko GZS in programskim partnerjem Inštitutom za strateške rešitve.



Na konferenci bo osrednji govornik Marco Marsella, vodja enote E-zdravje, dobro počutje in staranje v generalnem direktoratu Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG Connect). Od leta 2016 do junija 2018 je vodil enoto, pristojno za direktivo o spletni dostopnosti, varnejši internet in jezikovne tehnologije. Delal je na področju razvoja politik ter inovacij in izvajanja raziskav na področju digitalnih vsebin, tehnologij za učenje, e-vključenosti in podpornih tehnologij.

Priložnosti za spremembe

Na prvem panelu z naslovom Pandemija - priložnost za spremembe bodo razpravljali doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., direktor Klinike Golnik, Janez Kranjc, predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice, mag. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji ter Tomaž Gornik, ustanovitelj in direktor podjetja Better. Pandemija kot vsaka kriza je priložnost za spremembe, zlasti zdravstvenega sistema, s ciljem izboljšanja življenja ljudi. O tem, kako usmeriti razvoj slovenskega zdravstva, katere spremembe so v teku ter kaj nas čaka v petih in kaj v desetih letih, bodo stališča predstavljali omenjeni sogovorniki.

Primeri dobrih praks

Na drugem panelu bodo sodelujoči predstavili dobre prakse, ki so se izkazale za delujoče z vidika funkcionalnosti za pacienta, ohranjanja zdravja, zgodnje diagnostike, preprečevanja težkih medicinskih primerov, kakovostnejše obravnave, finančnih prihrankov, razvoja prihodnjih pametnih medicinskih rešitev ter učinkovite komunikacije med zdravnikom/strokovnjakom in pacientom. O mešani resničnosti – tehnologiji prihodnosti bo govoril dr. Jure Vajs, vodja strateških partnerstev v globalnih strateških partnerstvih in upravljanju portfelja in strategije, v tehničnem razvoju bioloških zdravil in celičnih ter genskih terapij v Novartisu.



Fizioterapijo z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije bo predstavil Alen Pavlec, fizioterapevt v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, elektronsko predpisovanje zdravil v bolnišnicah v času covida-19 pa John Gwillian, vodja za implementacijo sistema za elektronsko predpisovanje in dajanje zdravil v bolnišnici Wye Valley NHS Trust. O izkušnjah z video-tele ambulantami in oddaljenim prenosom podatkov v elektronske kartoteke med pandemijo pa bo govoril prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., s Pediatrične klinike v Ljubljani in predstojnik Katedre za pediatrijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Digitalizacija in novi postopki v zdravstvu

Telemedicina je v zadnjih letih v velikem porastu, k temu je precej prispeval tudi koronačas, ki je zaradi izrednih razmer in potrebe po drugačni organizaciji zdravstvenih procesov in storitev deležnike v zdravstvu primoral v spremenjen način dela in izkoriščanje priložnosti, ki jih na tem področju ponuja tehnologija. Po ocenah je zdravstvo v zadnjem letu izvedlo večletni preskok na področju digitalizacije in praktične uporabe tehnoloških možnosti. Kakšna bo telemedicina v prihodnosti, pa bodo na tretjem panelu razpravljali Darja Perko, direktorica prodaje in marketinga v podjetju Caretronic, Jordi Piera Jiménez, direktor Strategije digitalnega zdravja za Katalonijo (Catalan Health Service), doc. dr. Karmen Marguč, ustanoviteljica in direktorica podjetja Juliet Rose, Boštjan Antolič, direktor podjetja NYD.care, ter Peter Bratušek, predsednik Zbornice MedTech Slovenija (GZS).

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: