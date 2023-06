K večji skrbi za zdravje tudi z ambasadorji

Osnovna človekova pravica je pravica do zdravja in tudi letošnji svetovni dan zdravja je v ospredje postavil pomembnost izboljšanja zdravja vseh in zmanjševanja neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev.

Za zdravo življenje je poleg pravilne in uravnotežene prehrane nujno tudi gibanje. Priporočljivo je, da vsaj pet dni na teden hodimo 30 minut ali več. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da intenzivna hoja pripomore tudi k zmanjšanju tveganja za nastanek kroničnih bolezni, zmanjša tveganje za osteoporozo in preprečuje pridobivanje telesne teže ter izboljša spomin in zmanjša tveganje za demenco. Telesna dejavnost je pomembna že v otroških in mladih letih, saj pri teh skupinah izboljša telesno pripravljenost in zdravje kost, krepi psihično odpornost in pozitivno vpliva na učno uspešnost in vsakodnevno aktivnost.

Državljani članic Evropske unije si želijo, da bi evropski parlament na prvo mesto postavil boj proti revščini in družbeni izključenosti (38 odstotkov), sledijo javno zdravje (33 odstotkov), boj proti podnebnim spremembam (31 odstotkov) ter podpora gospodarstvu in ustvarjanje novih delovnih mest (31 odstotkov). Javno zdravje pa so na prvo mesto postavili anketirani v Sloveniji (48 odstotkov), je razvidno iz spomladanske raziskave Eurobarometer 2023, ki jo je med 2. in 26. marcem za evropski parlament izvedlo podjetje Kantar. V 27 državah članicah so opravili 26.376 intervjujev, v Sloveniji je sodelovalo 1017 ljudi.

Zdravje kot vrednota

Zdravje ni samoumevno in od nas samih je odvisno, kaj zanj naredimo. Zato je ministrstvo za zdravje letos kot nacionalno kampanjo pripravilo projekt Ambasadorji zdravja. In kot je ob predstavitvi poudaril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, je namen spremeniti odnos do zdravja, da bodo ljudje razumeli, da je zdravje vrednota in da se začnemo zavedati škodljivosti tobaka, alkohola in nekemičnih odvisnosti.

Za uspešno promocijo zdravega življenjskega sloga in ključnih dejavnikov tveganja zdravja je ministrstvo leta 2023 k sodelovanju povabilo znane osebnosti s področja športa, kulture in digitalnih medijev, da skupaj z njimi ustvari pozitivne zgodbe na področju preprečevanja porabe alkohola in tobaka med mladimi, destigmatizacije težav v duševnem zdravju, demence ter aktivnosti ozaveščanja o preventivi proti rakavim obolenjem. Sočasno pa se bodo z akcijo lotili tudi drugih področij, kot so pomen zdrave prehrane in gibanja.

Prvi slovenski ambasadorji zdravja so igralka Tina Gorenjak, pevec in vplivnež Sašo Petrovič, bolj znan kot Challe Salle, ter TV-voditeljica Melani Mekicar. Challe Salle želi med mlade širiti pozitivna sporočila o zdravem življenjskem slogu, ki ga živi brez alkohola in tobaka. V ospredju delovanja Tine Gorenjak z izkušnjo raka na dojki bo področje nenalezljivih kroničnih bolezni, pri Melani Mekicar pa področje duševnega zdravja, ki bo temo raziskovala s strokovnjaki in nevladnimi organizacijami ter se o njej pogovarjala z mladimi in starejšimi, bolnimi in zdravimi.

Srečanje s smučarskimi skakalci

Ambasadorka zdravja Melani Mekicar se je skupaj s tremi osnovnošolci na kondicijskem treningu priduržila Petru in Domnu Prevcu, Anžetu Lanišku, Žigi Jelarju, Lovru Kosu in Žaku Moglu. FOTO: Arhiv Ministrstva za zdravje

Ministrstvo se v aktivnostih, povezanih s projektom, povezuje tudi z nevladnimi organizacijami, Smučarsko zvezo Slovenije in drugimi organizacijami ter znanimi osebnostmi. In tako so se ambasadorka zdravja Melani Mekicar in trije osnovnošolci, nagrajenci zimske nagradne igre, povezane s Planico, v ponedeljek smučarjem skakalcem pridružili na kondicijskem treningu.ininso med kondicijskim treningom medse sprejeli Lana, Gala in Hano in jim pokazali vaje svoje redne vadbe v času, ko niso na turnejah.

Šolarji so vaje, ki jih skakalci izvajajo vsak dan dvakrat in pet dni v tednu, ocenili kot težke. Kljub temu so jih kot športni navdušenci poskusili opraviti tudi sami. Ambasadorka zdravja Melani Mekicar pa se je s smučarji skakalci pogovarjala tudi o zdravem načinu življenja, šolarji so jim postavili tudi kakšno hudomušno vprašanje.