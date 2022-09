Kaj bo zaznamovalo zdravstvo v naslednjih desetih letih?

Predstavlja se pet vizualno podprtih zgodb, ki izpostavljajo inovacije, ki so plod njihovega dela in se prepletajo tudi z okroglo mizo. Rdeča nit omenjenih zgodb je izpostavitev prispevka njihove inovacije k modernemu zdravstvenemu sistemu; drugi sklop konference tako predstavlja glavne napredke na področju razvoja, ki zaznamujejo in bodo zaznamovali zdravstvo v naslednjih desetih letih.

Panel vodi Barbara Matijašič, direktorica projektov na Inštitutu za strateške rešitve. Sodelujejo Milan Obradović, globalni znanstveni direktor za področje onkologije in integriranih zdravstvenih rešitev pri Roche Slovenija, dr. Milica Gregorič Kramberger, specialistka nevrologinja in vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki Kliniki, Tomaž Gornik, ustanovitelj in direktor podjetja Better in Urška Močnik, direktorica doma upokojencev Idrija.

»Dejstvo je, da je področje zdravstva kompleksno, povezuje številne deležnike z različnih področij, po mojem mnenju pa je pomembno, da sistem krepimo na način, ki v ospredje predstavlja paciente. Ambsolutno pa je tehnologija tista, ki mora takšen sistem napajati in poganjati, da se seveda lahko premikamo naprej. In temu je namenjen ta panel, torej, zanima nas, katere so tiste prebojne rešitve in pa inovacije, ki lahko prispevajo, k boljšim, bolj kakovostnim zdravstvenim storitvam, ter bolj vzdržnemu sistemu. Kje iskati priložnosti, ki jih ponujajo te prebojne rešitve, kje iskati priložnosti, ki jih ponujajo inovacije, kako izkoristiti tehnologijo, ki je na voljo in kako to počnete najboljši,« se je vprašala direktorica projektov na Inštitutu za strateške rešitve Barbara Matijašič.

V zdravstvu je ključna identifikacija težav

Inovacije pri Roche Slovenija je predstavil Milan Obradović. Ta se je dotaknil pljučnega raka, ki je med večjimi težavami na področju zdravstvenega varstva. Poudarja podatke, da je samo v Sloveniji, v podobnem obsegu pa tudi drugo po Evropi in svetu, leta 2020 zaradi pljučnega raka umrlo več kot 1300 ljudi. »S pljučnim rakom je vsako leto diagnosticirano več ljudi. Zakaj to omenjam? Ker moramo biti prisotni pri ključnih težavah zdravstva in med temi je umrljivost zaradi plučnega raka. Težave rešujemo tako, da jih razumemo, ne zgolj s tem, da se odzovemo s tehnologijo. Najprej moramo identificirati težavo, da lahko vidimo, kako lahko rešimo posamezne vidike. Morda je to tehnologija, morda je to partnerstvo, morda je politika. Šele takrat gremo k dejanskim korakom reševanja,« je izpostavil Obradović.

Kot ključno težavo pri umrljivosti zaradi pljučnega raka, Obradović poudarja pozno odkritje bolezni, saj ima več kot 50 odstotkov bolnikov ob diagnozi bolezen v napredovalni obliki. V tem smislu spomni, da imajo zato bolniki običajno male možnosti preživetja; po petih letih namreč preživi le nekaj več kot 5 odstotkov bolnikov. »Imamo veliko težavo s hitrim odkrivanjem bolezni, ko je zdravljenje še mogoče. Kako lahko to naredimo?,« se sprašuje. Kot nadaljuje, je ključno ozaveščanje, obenem pa je težava še asimptomatičnost pri pljučnem raku. Simptomi pljučnega raka namreč niso specifični, vendar pri tem dodaja, da imemo tehnologija, ki lahko pomaga: »Kako definiramo populacijo z visokim tveganjem. To je področje za medicinsko stroko, vendar mi skupaj s svojimi partnerji, razvijamo zelo zmogljivi sistem, ki uporablja umetno inteligenco, in je lahko integriran v elektronske baze podatkov.« S tem, da se uporabljajo takšni sistemi in razvijajo komponentne umetne inteligence, tako Obradović, lahko zaznamo pljučnega raka bistveno hitreje.

Ob povedanem pa Obradovič opominja, da s takšnimi prisotopi, v zdravstvo hitreje vstopajo posamezniki z visokim tveganjem. Glede tega se sprašuje, ali s tem ustvarjamo dodatne težave, saj so med predstavniki zdravstva prisotna opozorila, da je težava ravno kapaciteta zdravstva. V luči tega se moramo zavedati, da z novimi tehnologijami, ne ustvarjamo težav v poznejši fazi zdravstva, temveč obremenjujemo obstoječe težave.