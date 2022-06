Kaj vse se skriva za običajno bolečino

»Močno me boli koleno. Bolečina se je pred dnevi pojavila ob nerodnem koraku v gozdu in zdaj, ko hodim navkreber ali ko poskušam teči, začutim neprijeten in boleč občutek.«

»Vsak dan me boli v predelu križa, ne glede na to, ali sedim ali sem aktivna. Masaže sicer nekoliko pomagajo, vendar bolečina nikoli popolnoma ne izgine.«

»Glavoboli so del mojega vsakdana že nekaj let. Ne najdem pravega vzroka, mogoče je samo zaradi stresa.«

To je samo nekaj primerov zgodb, ki jih piše naš vsakdan. V resnici so to prvi opozorilni znaki našega telesa, ki nas opomnijo na to, da je čas za (re)akcijo in iskanje pomoči specialista.

Žal pa veliko posameznikov zgolj stisne zobe in potrpi, saj še vedno velja splošno prepričanje, da »se do zdravnika tako ne da priti ali pa se predolgo čaka«, marsikoga pa je tudi strah, da bi bila strokovna oskrba predraga.

In če se težava ne odpravi pravočasno, lahko zapadete v začaran krog, v katerem se težave stopnjujejo. Pogosto pa je lahko bolečina tudi posledica skrite bolezni. Zato je čakanje in upanje, da bo minilo, najslabše, kar lahko storite. Bolečina, posebej če gre za poškodbo, običajno ne izzveni sama. Nasprotno, po navadi se stanje poslabšuje, kar pa vse bolj vpliva na vaš vsakdan. Dlje vas bo bolelo, daljše bo tudi okrevanje.

Rešitev je na dlani: do specialista v nekaj dneh

Zato je zelo pomembno, da hitro prepoznate dejavnike, ki povzročajo bolečine. Ključno je, da pridobite pravo diagnozo in nato tudi ustrezno zdravstveno oskrbo. Jo je mogoče dobiti hitro in brez dodatnih skrbi, koliko bo stala? Mogoče. Bistveno je pravo zavarovanje, ki vam zagotovi specialistično obravnavo, zahtevne diagnostične postopke, posege, zdravila na beli recept in tudi ambulantno rehabilitacijo, s čimer se lahko hitreje vrnete v normalno življenje. Pri tem je odločilno, da ste hitro na vrsti. Z zavarovanjem Specialisti+ začnete obravnavo v povprečju že v nekaj dneh od prijave vašega primera.

Ko nekaj mesecev postane nekaj dni

»Če hočeš prej na vrsto, moraš plačati vsak pregled,« je splošen mit, ki pa ni nujno tudi resničen. Če želite prej do prave diagnoze in primerne zdravstvene obravnave oziroma zdravljenja, sklenite zavarovanje Specialisti+.

Kako bi lahko na primer z zavarovanjem Specialisti+ poskrbeli za koleno? S hitro napotnico za prvo obravnavo pri ortopedu bi lahko že v nekaj dneh pridobili mnenje specialista. Ta bi vas lahko napotil na magnetno resonanco, na kateri bi se na primer izkazalo, da je potrebna artroskopija kolena. Na poseg vam ne bi bilo treba čakati tedne ali celo mesece, ampak bi bil izveden karseda hitro. Po posegu bi opravili kontrolni pregled pri istem specialistu ortopedije, ki vas je operiral, nato pa še fizioterapijo v bližini vašega domovanja. Obravnavo bi končali s kontrolo čez nekaj mesecev. Krog strokovne obravnave bi bil sklenjen brez odvečnega čakanja in dodatnih stroškov.

Preverite, koliko bi v takšnem primeru lahko privarčevali:

Prvi pregled pri ortopedu in zdravilo na beli recept: 100 EUR + 50 EUR

Magnetna resonanca: 250 EUR

Drugi pregled pri ortopedu: 50 EUR

Artroskopija kolena: 3500 EUR

Kontrolni pregledi: 50 EUR

Fizioterapija: 300 EUR

SKUPAJ STROŠKI: 4300 EUR

Doplačilo: 0 EUR

Preprost klic v asistenčni center Zdravstvena točka na 080 26 64, organizacija termina, kratke čakalne dobe in brez dodatnih stroškov obravnave: vse to so prednosti zavarovanja, ki lahko koristi tudi vam.

Kakšna pa je vaša težava Ortopedija, ginekologija, kardiologija, otorinolaringologija, oftalmologija, nevrologija ... To je le nekaj področij, ki jih krije zavarovanje Specialisti+.

