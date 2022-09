Gradniki uspešnega zdravstvenega sistema

Medijska hiša Delo danes s konferenco na GZS v Ljubljani zaključuje večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2022: S povezovanjem do napredka.

Od sredine maja smo v okviru kampanje predstavljali trende in rast zdravstvenega sektorja ter poglede v prihodnost. Programski partner konference je Inštitut za strateške rešitve (ISR), soorganizator pa GZS. Poslovna konferenca bo v ospredje postavila razpravo o ključnih stebrih prihodnosti, na katerih temeljita sodobno zdravstvo in zdravstveni sistem.

Udeležence bo v imenu medijske hiše Delo pozdravil direktor Andrej Kren, sledila bosta pozdravna nagovora soorganizatorja, Igorja Zorka, podpredsednika GZS in predsednika Združenja za informatiko in telekomunikacije, ter Tineta Kračuna, direktorja ISR.

Uvodni govor bo imel mag. Tadej Ostrc, državni sekretar, pristojen za področje sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti na ministrstvu za zdravje. Osrednji govornik na konferenci pa bo Mark Boyd, glavni sodelavec za oblikovanje politik, Open Data Institute (ODI) - Inštitut za odprte podatke.

Mark Boyd je glavni sodelavec za oblikovanje politik na Open Data Institute (ODI) – Inštitutu za odprte podatke. Mark je pisatelj in politični analitik, ki se osredotoča na podporo odprtim ekosistemom, v katerih lahko vsak sodeluje in soustvarja svojo vrednost. Je glavni avtor poročila ODI o sekundarni uporabi zdravstvenih podatkov v Evropi. Bil je glavni avtor Okvira za digitalno vlado, napisanega za Skupno raziskovalno središče evropske komisije. Zadnjih deset let dela na strategijah in virih API za vlado in podjetja. Pred tem je delal na področju javnega zdravja in urbanističnega načrtovanja, kjer je oblikoval podatkovne modele in zgradil nadzorne plošče za mestne oblasti za reševanje ključnih potreb javnega zdravja in socialne blaginje. Delal je pri razvoju politik za zmanjšanje neenakosti in začel svojo poklicno kariero s prispevkom k pobudam, ki so se odzvale na krizo HIV/AIDS v Avstraliji v zgodnjih 90. letih.

Na poti do odličnega zdravstvenega sistema

V prvem panelu bodo o ključnih gradnikih uspešnega zdravstvenega sistema z moderatorko Petro Juvančič, izvršno direktorico Združenje Manager, razpravljali Eva McLellan, generalna direktorica Roche Slovenija, Janez Kranjc, predsednik upravnega odbora PRVA Osebna zavarovalnica, prof. dr. Davorina Petek, dr. med., ZZ Zdravje Ljubljana, mag. Vasja Rebec, direktor SRC Infonet, doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS, in prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

Prebojne rešitve

Drugi panel bo namenjen razpravi o prebojnih rešitvah in inovacijah v luči napredka. Na panelu bodo sodelovali Milan Obradović, globalni znanstveni direktor za področje onkologije in integriranih zdravstvenih rešitev v Roche Slovenija, doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., specialistka nevrologinja in vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, Tomaž Gornik, ustanovitelj in direktor podjetja Better, Urška Močnik, direktorica Doma upokojencev Idrija, in Monika Zajc, svetovalka za digitalizacijo v Microsoft EMEA. Moderatorka panela bo Barbara Matijašič, direktorica projektov v ISR.

V tretjem panelu pa bosta o sodobnem pristopu k zdravemu življenju govorila dr. Zala Kuret, dr. med., spec., predstojnica Ambulantno rehabilitacijske službe v URI Soča, in Darko Đurić, podjetnik in eden najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov. Moderatorka bo dr. Maja Fesel Kamenik, lastnica in direktorica družb HRM One in Beep Institute.