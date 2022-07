Nakupujte trajnostno

Zato ves čas spreminjajo embalažo svojih izdelkov in uporabljajo okolju prijaznejše alternative ter svojim kupcem ponujajo številne možnosti za trajnostno nakupovanje. Julij, ki je na svetovni ravni mesec brez plastike (Plastic Free July), pa so v Sparu razglasili za mesec trajnosti.

Utapljamo se v plastiki

Vsako leto ustvarimo več kot 300 milijonov ton plastike, od tega je kar polovica za enkratno uporabo. Manj kot 10 % plastike, ki je bila kadar koli proizvedena, je bilo reciklirane. Proizvodnja plastike naj bi se v naslednjih 20 letih še podvojila, do leta 2050 pa celo početverila, zato je skrajni čas za ukrepanje.

Ključ je v zmanjševanju količine plastike oziroma v uporabi okolju prijaznejših alternativ.

Okolju prijazna embalaža

V Sparu, kjer je trajnostni razvoj na prvem mestu, se trudijo odgovornost do narave približati tako svojim zaposlenim kot kupcem. Zato razmišljajo EKOlogično in zmanjšujejo porabo plastike z uporabo okolju prijaznejših alternativ (embalaža iz lesa, papirja, stekla, reciklirane plastike itd.) ter spodbujajo večkratno uporabo embalaže.

Izdelki iz linije Spar To Go so zdaj na voljo v okolju prijazni embalaži, ki je izdelana iz lesa, papirja ali reciklirane plastike, sadje in zelenjavo pa lahko naložite v mrežaste vrečke za nakup sadja in zelenjave. Izdelane so iz poliestra, ki je nastal z reciklažo plastenk, zato jih lahko večkrat operete in vnovič uporabite.

Nakup z lastno embalažo

Na vseh postrežnih oddelkih (delikatesa, mesnica, ribarnica) ter v restavracijah Interspar lahko živila kupite in odnesete s seboj domov v lastni embalaži. V nekaterih trgovinah Interspar pa boste na oddelku čistil našli refil avtomat Odori za vnovično polnjenje čistil in pralnih praškov Odori.

V trgovinah Spar in Interspar boste našli tudi avtomate za povratno embalažo Tomra, v katere preprosto oddate prazne steklenice piva in mineralne vode ter zaboje s praznimi steklenicami, za to pa prejmete dobropis.

V Intersparu v Cityparku lahko kar 49 različnih živil kupite v rinfuzi. FOTO: Spar Slovenija

Nakupovanje v rinfuzi

V Intersparu v Cityparku je na posebnem stojalu na voljo kar 49 različnih živil, ki jih napolnite v papirnato ali lastno embalažo. V rinfuzi lahko kupite žita, stročnice, testenine, riž, kaše, semena, oreščke, suho sadje itd. Mnoga izmed teh živil so iz biološke pridelave.

Nakupovanje živil v rinfuzi ima poleg okoljske tudi povsem praktično prednost. Kupite lahko le količino, ki jo potrebujete, ter s tem prihranite denar in hkrati prispevate k zmanjšanju količine zavržene hrane.

Tudi Nik Škrlec nakupuje trajnostno Priljubljeni igralec in voditelj Nik Škrlec je sprejel Sparov izziv Z Nikom za boljši jutri in se lotil nakupovanja brez embalaže v Sparu. Z Ekologi brez meja pa je razglabljal o tem, koliko smeti bi prihranili naši Zemlji, če bi namesto plastičnih vrečk uporabljali tiste za večkratno uporabo. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, kjer vam Nik Škrlec in Ekologi brez meja predstavljajo še več koristnih nasvetov, predlogov in izzivov za bolj trajnostno življenje.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija