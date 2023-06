Nega bližnjega: Kako se znajti v tej odgovorni vlogi?

Glede na podatke kar vsak peti do deseti prebivalec Slovenije dnevno skrbi za svojega bolnega, starostno onemoglega ali invalidnega bližnjega. Kako se znajti v vlogi družinskega oskrbovalca?

S staranjem prebivalstva je vse več potreb po negi in oskrbi starejših. V Evropi naj bi kljub institucionalni in profesionalni oskrbi neformalni oskrbovalci opravili kar 80 % oskrbe starejših in kroničnih bolnikov. Torej brez njih evropski in tudi slovenski sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe enostavno ne bi vzdržal.

Kljub temu ta del oskrbe (še ni) sistemsko urejen in neformalni oz. družinski oskrbovalci se morajo, pogosto praktično »čez noč«, zorganizirati in prevzeti zelo odgovorno vlogo. Kako se znajti, kam se obrniti po pomoč, smo vprašali Ano Ramovš, dr. med., in Ajdo Cvelbar, diplomirano medicinsko sestro, z Inštituta Antona Trstenjaka, v okviru katerega deluje tudi Slovensko združenje neformalnih oskrbovalcev.

FOTO: Abena Helpi

»Pogovor družine je pomemben in nujen«

Po njunih besedah je zelo pomembno, da se družina, ki se je (lahko tudi nenadoma, npr. po poškodbi ali bolezni) znašla pred to vlogo, o njej najprej pogovori.

»Dobro je, da se že na začetku oskrbovanja dogovorijo, kdo bo 'glavni oskrbovalec' in kdo bo pri oskrbi še sodeloval ter kako (določene dneve, pri katerih nalogah). Če je možno, naj se skupaj z bližnjim, ki bo potreboval oz. potrebuje nego, pogovorijo tudi o njegovih potrebah, vsakodnevnih navadah …,« dodajata sogovornici.

Poleg tega je treba preveriti tudi varnost in ustreznost domačega okolja ter možnosti za prilagajanje prostora za čim daljše ohranjanje samostojnosti oskrbovanca.

Družina pa naj razišče tudi možnosti finančne podpore, ki pripada oskrbovancu, med drugim možnosti naročila raznih pripomočkov z naročilnico, pozanimajo pa naj se tudi o oblikah pomoči v lokalni skupnosti (lokalne pisarne za starejše, oskrba na domu, dnevno bivanje, delovanje domov za starejše, brezplačni prevozi), priporočata sogovornici.

Kdo sploh so neformalni oz. družinski oskrbovalci To so družinski člani, prijatelji in znanci (v Sloveniji pogosto tudi sosedje), ki dlje časa oskrbujejo svojega kronično bolnega, starostno onemoglega ali invalidnega svojca ali drugega bližnjega. To lahko pomeni od nekaj ur tedensko do 24/7. Oskrbovalne naloge lahko obsegajo od pomoči pri nakupovanju, čiščenju, prevozu, uporabi telefona, plačevanju računov, jemanju zdravil, gospodinjskih opravil do vseh opravil, kot so hranjenje, hoja, vstajanje iz postelje in gibanje po stanovanju, uporaba stranišča in kopalnice, oblačenje in osebna higiena.

FOTO: Abena Helpi

Največji izziv nege na domu je zahtevnost oskrbe

Glede na raziskavo, ki so jo opravili na Inštitutu, je za oskrbovalce največji izziv teža oskrbe v smislu dvigovanja oskrbovanca ter skrb za njegovo osebno higieno in hranjenje. Temu sledijo še težavnost oskrbovanca, vključno z njegovim nesprejemanjem pomoči, pomanjkanje časa in oddaljenost ter lastna nemoč pri oskrbi, nezanemarljive pa so tudi finančne stiske in stiske zaradi nedostopnosti javne oskrbe.

»A danes imamo na voljo znanje, ki lahko oskrbovalcem olajša oskrbo, čemur dajemo velik poudarek. Prav tako se razvijajo oblike pomoči na domu, vendar morajo biti te dostopne. Oskrbovalcem je treba omogočiti tudi oddih, svetovanje, čustveno podporo, jih finančno podpreti, za kar je nujna čimprejšnja implementacija zakona o dolgotrajni oskrbi,« dodajata Ramovševa in Cvelbarjeva.

Pripomočki, s katerimi si lahko olajšate nego bližnjega

Za lažjo oskrbo bližnjega je danes na voljo tudi veliko pripomočkov. Marsikateri so, pod določenimi pogoji, na voljo tudi z naročilnico za medicinske pripomočke, ki jo napiše osebni zdravnik ali specialist.

Pri pokretni osebi niti ni potrebnih veliko dodatnih pripomočkov in prilagoditev okolja, še najpogosteje nastanejo težave z vzdrževanjem osebne higiene (npr. če je v kopalnici banja, v katero starejši ne morejo več). So pa različni pripomočki, ki olajšajo nego, zelo dobrodošli pri nepokretnih oskrbovancih.

FOTO: Abena Helpi

Za osnovno nego v postelji so zelo praktični pripomočki, kot so krpice, umivalne rokavice in izdelki za čiščenje kože brez uporabe vode. Pri osebah z inkontinenco urina in/ali blata so za ohranjanje zdravega ravnovesja kože ključnega pomena tudi kakovostni in zračni pripomočki za inkontinenco (vložki, plenice, hlačne plenice, zaščitne podloge idr.) ter izdelki za nego in zaščito kože.

S kombinacijo vseh treh elementov – torej zračnih pripomočkov za inkontinenco, čiščenja ter nege in zaščite kože – namreč lahko učinkovito preprečimo, omilimo ali odpravimo inkontinenčni dermatitis, ki je ena najpogostejših težav s kožo pri osebah z inkontinenco.

Nega bližnjega – plemenito, a zahtevno delo

Nega bližnjega je vse prej kot preprosta. Kot pravita sogovornici, gre za plemenito, a zahtevno delo. Zato si na Inštitutu prizadevajo opolnomočiti svojce, prijatelje, sosede, ki se znajdejo v tej zahtevni vlogi. Njuna želja je, da bi kmalu imeli sistem, kjer gresta formalna in družinska oskrba z roko v roki. Vse z namenom, da bi starejši, bolni in onemogli živeli čim bolj kakovostno, polno življenje – takšno, kot si ga tudi vsak izmed nas želi za svoje bližnje in zase.

Naročnik oglasne vsebine je Abena Helpi d.o.o.