Nova globalna zdravstvena strategija EU

Evropska komisija bo do 19. septembra v okviru javnega posvetovanja zbirala dokaze o novi globalni zdravstveni strategiji EU. Zbiranje dokazov in mnenj državljanov ter drugih zainteresiranih strani je bistvenega pomena za pripravo kakovostne strategije zunanjih ukrepov EU na področju zdravja.

Evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides je ob tem poudarila, da je pandemija covida-19 pokazala vrzeli v globalni zdravstveni varnosti. Zato naj bi globalna zdravstvena strategija EU poleg krepitve pripravljenosti na pandemijo tudi okrepila sisteme zdravstvenega varstva in zagotovila boljše zdravstveno varstvo za ljudi povsod, pri čemer bo obravnavala povezavo med zdravjem ljudi, živali, rastlin in našim okoljem.

Tri največje nevarnosti za zdravje

Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA), ki deluje v okviru evropske komisije, pa je predstavil prednostni seznam treh največjih nevarnosti za zdravje, pri katerih je potrebno usklajevanje ukrepov na ravni EU v zvezi z zdravstvenimi protiukrepi.

Opredeljene kategorije vključujejo patogene s potencialom za nastanek pandemije, kemične, biološke, radiološke in jedrske nevarnosti ter nevarnosti, ki izvirajo iz protimikrobne odpornosti. Patogeni z velikim tveganjem za nastanek pandemije vključujejo posamezne skrb vzbujajoče družine virusov, pri čemer prevladujejo družine respiratornih RNK-virusov.

Kot odziv na omenjene nevarnosti se bodo začela prizadevanja za krepitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti ter povečanje proizvodnje, nabavo in morebitno kopičenje zalog zdravil, diagnostike, medicinskih pripomočkov in osebne zaščitne opreme ter drugih zdravstvenih protiukrepov, da se zagotovita njihova razpoložljivost in dostopnost v primeru potrebe.