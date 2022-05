Novi pogledi in trendi v zdravstvu

Medijska hiša Delo danes začenja poslovno kampanjo Zdravje 2022: S povezovanjem do napredka, ki jo bomo končali s konferenco 14. septembra v prostorih GZS v Ljubljani.

Tako bomo vsako sredo v časopisu in na spletu z aktualnimi prispevki predstavljali trende in rast zdravstvenega sektorja ter poglede v prihodnost. Programski partner je Inštitut za strateške rešitve (ISR). Poslovna konferenca bo v ospredje postavila razpravo o ključnih stebrih prihodnosti, na katerih temeljita sodobno zdravstvo in zdravstveni sistem. Osredotočili se bomo tudi na preventivo, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju čim boljšega zdravja posameznika, kamor sodita tudi skrb za zdravo prehrano in zdravje na delovnem mestu.

Pandemija je izpostavila težave in izzive v zdravstvenih sistemih po vsem svetu, zato se bomo osredotočili na delovanje krovnega zdravstvenega sistema in njegovih podsistemov pa tudi na to, kako delujejo osnovne zdravstvene storitve in kakšna je obravnava najtežjih zdravstvenih primerov. Ključno vprašanje je, kako do hitrih, kakovostnih in vsem enako dostopnih zdravstvenih storitev ter kako lahko spodbujamo zdravstveni sektor, da bo v prihodnosti bolj odporen, učinkovit in povezan.

Novi načini dela

Predstavljali bomo tudi glavne napredke na področju razvoja zdravstva in največje izzive sodobne medicine, digitalizacijo in avtomatizacijo v farmacevtski industriji ter digitalizacijo procesov na primarni ravni. Kakšne so inovacije za učinkovitejši razvoj in večjo dostopnost zdravil ter novosti na področju zdravljenja, kot so na primer genske in celične terapije ter bolnikom prilagojena zdravila in telemedicina kot pomoč za boljšo oskrbo bolnikov.

Ne bomo se izognili niti vprašanjem, kako okrepiti zbiranje in deljenje podatkov glede nacionalnega javnega zdravstva ter kakšen je vpliv podatkovne znanosti in umetne inteligence na farmacevtsko industrijo. Opozorili bomo tudi na pomembnost digitalnih zdravstvenih platform za posodobitev sistemov elektronskih zdravstvenih kartotek ter poenotenih in hitro dostopnih zdravstvenih podatkov pacientov, tudi čezmejno.