Odprti standard uvajajo v Kataloniji

V Kataloniji prenavljajo informacijske sisteme v zdravstvu. Uporabili bodo odprti standard openEHR, ki zagotavlja, da se zdravstveni podatki pacienta hranijo in jih je mogoče urejati ne glede na aplikacijo, v kateri so bili ustvarjeni. Podatki se hranijo v formatu in ločeno od ponudnikov aplikacij.Kot pojasnjujejo v podjetju Better, kjer že leta zagovarjajo to filozofijo, takšen pristop omogoča, da katerikoli specialist ali ponudnik zdravstvenih storitev, ki je vključen v zdravstveno obravnavo posameznika, lahko v skladu s pravicami brez težav dostopa do njegovih podatkov. Zdravstvenemu osebju tako ni treba pošiljati dokumentov med organizacijami, pacientom pa ne prenašati papirne dokumentacije. Sistem omogoča pregledno in sledljivo spremljanje zdravstvene zgodovine skozi celotno življenje ljudi.V Sloveniji nacionalni sistem eZdravje na teh standardih temelji že od leta 2013, takšen pristop pa uporabljajo tudi v številnih zdravstvenih sistemih in bolnišnicah na Norveškem in Finskem, v Veliki Britaniji, na Škotskem in v Walesu, v osmih največjih nemških univerzitetnih bolnišnicah, med njimi sta tudi Heidelberg in berlinska Charité, ter v Moskvi.»Že vrsto let zagovarjamo in udejanjamo usmeritev, da bi v zdravstveni informatiki moral biti poudarek na podatkih, ki jih je mogoče hraniti in urejati neodvisno od aplikacij, ki so jih ustvarile. S tem se zdravstveni sistemi lahko hitro odzivajo na nepričakovane spremembe iz okolja in nenehne spreminjajoče se zahteve uporabnikov – hitro lahko vzpostavijo modularne rešitve na poenotenih zdravstvenih podatkih, ki so neodvisni od posameznih ponudnikov, hkrati pa še vedno lahko uporabljajo tudi obstoječe IT-sisteme. Gre za globalno vse bolj uveljavljeni pristop,« je ob tem povedal, sopredsedujoči mednarodni organizaciji openEHR in direktor slovenskega podjetja Better, ki je ponudnik platforme za shranjevanje podatkov.