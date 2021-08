Poenostavljeni pretok informacij med bolniki in zdravniki

Prizadevamo si zagotoviti strokovni javnosti poglobljeno in kakovostno uporabniško izkušnjo, pravi Krzysztof Nojszewski, direktor Novartisove Farmacevtike v Sloveniji. FOTO: Arhiv Novartisa



Celovito spletno informacijsko središče

Inovativna mobilna aplikacija MedLex

Prek spleta hitreje do strokovnih novosti

Koristno za družinsko medicino



Digitalne vsebine za bolnike

Moč ravnovesja na FB

Z razvojem informacijske tehnologije so danes na voljo nepredstavljivo zmogljivi računalniki, informacije v oblaku, za strokovno in širšo rabo pa številni spletni portali, platforme, digitalni komunikacijski kanali … In to tudi na področju zdravstva in zdravja.Med slednjimi sta aktualni novosti nov spletni portal Novartisove Farmacevtike in Onkologije za strokovno javnost medicina.novartis.si ter Lekova nova, inovativna mobilna platforma MedLex za strokovno javnost (v Novartisu v Sloveniji delujejo družbe Lek, Novartis Pharma Services Inc. podružnica v Sloveniji in Sandoz). Lekov portal za strokovno javnost www.lek.si sicer ustvarjajo že skoraj poldrugo desetletje. Strokovno verodostojne informacije v pomoč bolnikom in širši javnosti pri skrbi za zdravje, preprečevanje bolezni in ozaveščanje pa so na voljo na www.lek.si, ter na www.migrena.si in v zvezi z multiplo sklerozo na www.mojams.si . Lekova stran na facebooku Moč ravnovesja za bolnike pa je kanal za informiranje o Lekovih zdravilih brez recepta.»V Novartisu v Sloveniji redno spremljamo digitalne trende in preference strokovne javnosti glede komunikacijskih poti za prejemanje vsebine in informacij, ki pomagajo pri delu z bolniki. V zadnjem letu smo posebno pozornost namenili tako koristnim vsebinam za strokovno javnost kot tudi celostnemu prepletu tradicionalnih in digitalnih orodij oziroma komunikacijskih poti. Prizadevamo si zagotoviti strokovni javnosti poglobljeno in kakovostno uporabniško izkušnjo za dolgoročno sodelovanje. Vse naše digitalne rešitve so zasnovane tako, da poenostavijo dialog in pretok informacij med bolniki in zdravniki, da torej zagotovijo optimalen dostop do zdravstvenih informacij in bolnikov«, pojasnjuje, direktor Novartisove Farmacevtike v Sloveniji.Kot še dodaja, je Novartis v Sloveniji eden najpomembnejših dolgoletnih in zelo cenjenih partnerjev v izobraževanju strokovne javnosti. Za prenos znanja iz medicinske in farmacevtske stroke uporabljajo preplet tradicionalnih komunikacijskih orodij, kot so tiskane publikacije, strokovna srečanja in obiski strokovnih sodelavcev, kar se v zadnjem obdobju pospešeno nadgrajuje s sodobnimi, digitalnimi rešitvami. Novartisov cilj je postati vodilno farmacevtsko podjetje na področju digitalizacije tako v razvojnem, proizvodnem in distribucijskem segmentu kot tudi pri tržnih poteh.»Lek se ponaša z dolgo tradicijo, saj letos praznuje 75 let svojega delovanja, digitalno komuniciranje s strokovno javnostjo pa sega skoraj v začetek javnega delovanja svetovnega spleta. Korporativna spletna stran je bila ustanovljena v 90. letih, s čimer so začeli naši strokovnjaki pripravljati prve vsebine za slovenske bolnike, leta 2007 pa je zaživel Lekov portal za strokovno javnost. Pandemija je dala dodatni zagon tudi Lekovemu portalu za strokovno javnost na www.lek.si, saj se je število uporabnikov v letu 2020 več kot podvojilo, prav tako pa tudi število obiskanih strani,« pojasnjuje mag., direktor Prodaje in marketinga zdravil na recept v Leku.Na Lekovem portalu za strokovno javnost prevladujejo vsebine z dodano vrednostjo, kot so posnetki različnih spletnih dogodkov na zahtevo, videoposnetki s ključnimi slovenskimi strokovnjaki na določeno strokovno temo, omogočen je stalen dostop do člankov in zbornikov ter e-knjig. Pomembne so ključne informacije o zdravilih na recept in brez recepta ter navodila za njihovo uporabo, materiali za bolnike, ki jih zdravniki ali farmacevti lahko naročijo in uporabijo za ozaveščanje bolnikov o pogostejših boleznih ali kot priporočila ob zdravljenju. Ob slednjem gre še posebej izpostaviti serijo izobraževalnih gradiv, ki so jih pripravili v enoti Podobna biološka zdravila in so namenjena zdravljenju posebnih skupin bolnikov, na primer z luskavico, kronično vnetno črevesno boleznijo in revmatičnimi boleznimi.Pred kratkim je zaživel spletni portal medicina.novartis.si, za katerega skrbijo v Novartisovi Farmacevtiki in Onkologiji. Kot pojasnjujejo, je portal medicina.novartis.si celovito spletno informacijsko središče za zdravnike in farmacevte. Vsebuje informacije in številna gradiva s terapevtskih področij, ki jih pokriva Novartis z njihovimi inovativnimi zdravili, med drugim za dermatologijo, hematologijo, imunologijo, kardiologijo, nevrologijo, oftalmologijo, onkologijo in pulmologijo ter revmatologijo. Vključuje tudi novice in podrobnosti o strokovnih dogodkih, Novartisovih inovativnih zdravilih in storitvah, ki so na voljo.»Vse objavljene informacije so strokovno preverjene, jasno razvrščene in zlahka dostopne ter zbrane na enem mestu. Razvrščene so v več sklopov, med drugim na povezave za izobraževanje za kreditne točke, posnetke z izobraževanj in kongresov, kmalu pa bodo na voljo tudi spletni dogodki v živo. Poleg tega so na portalu dostopne ključne informacije o Novartisovih zdravilih in terapevtskih področjih, različna gradiva za strokovno javnost in njihove bolnike, ki jih uporabniki lahko prenesejo, pa uporabni vprašalniki, orodja in gradiva za bolnike. Preko portala medicina.novartis.si lahko strokovna javnost kontaktira z medicinsko službo ali strokovnimi sodelavci za morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja«, poudarja Krzysztof Nojszewski.»Medicina je multidisciplinarna veda, ki se nenehno razvija, hkrati s tem se hitro spreminjajo in posodabljajo tudi smernice in doktrina za zdravljenje posameznih bolezenskih stanj in obravnavo bolnikov. Številni bolniki so komorbidni, imajo pogosto več bolezni sočasno, zato je njihova obravnava zelo kompleksna in zdravniki potrebujejo zelo široko medicinsko znanje. To je Lek spodbudilo, da je razvil in septembra 2020 v Sloveniji ponudil mobilno aplikacijo MedLex. To je inovativna mobilna platforma, v kateri so na enem mestu strokovni zdravstveni javnosti v digitalni obliki in v slovenskem jeziku vedno na voljo zadnja veljavna priporočila v obliki smernic, algoritmov, preglednic in odmernih shem, ki temeljijo na slovenskih doktrinah. Največja odlika MedLexa je bogat nabor preverjenih in zanesljivih informacij, ki so na voljo v obliki, v katero po objavi nepooblaščenim osebam ni mogoče posegati,« pojasnjuje Jani Godnov.Ob izdaji so bile vsebine zbrane na štirih področjih: kardiologija, centralni živčni sistem, okužbe in bolečina. V prvo izdajo septembra 2020 je bilo vključenih 300 strani odmernih shem, 90 tabel s smernicami in priporočili ter 15 algoritmov oziroma skupaj okrog tisoč zaslonskih slik. Med najbolj zaželene vsebine spadajo odmerne sheme za lažje odmerjanje antibiotikov, ki pridejo v poštev zlasti pri prilagajanju odmerka otrokovi telesni masi. Uporabnik izbere zdravilo v ustrezni jakosti in obliki ter otrokovo telesno težo, aplikacija pa mu ponudi ustrezno velik odmerek in priporočilo, koliko pakiranj zdravila mora predpisati na recept. »Aplikacija MedLex je primer odlične združitve digitalne tehnologije in bogatih medicinskih vsebin. V nekaj mesecih je mobilna aplikacija MedLex že postala nepogrešljiv del Lekove digitalne komunikacije in stalno orodje na mobilnem zaslonu zdravnikov in farmacevtov. Digitalna medicinska zbirka MedLex temelji na slovenski doktrini zdravljenja, zato je informacije takoj mogoče prenesti v ambulantno, bolnišnično ali farmacevtsko prakso in s tem v celovito obravnavo bolnikov. V prvih šestih mesecih po lansiranju si je aplikacijo naložilo že več kot 1500 zdravnikov oziroma farmacevtov, kar potrjuje njeno uporabnost,« pojasnjuje Jani Godnov.Aplikacija MedLex temelji na sodobni inovativni digitalni platformi, ki je, kot pojasnjujejo ustvarjalci, enostavna za uporabo ter omogoča redno posodabljanje objavljenih vsebin in dodajanje novih tematskih področij. Ker je dostop do interneta v številnih zdravstvenih ustanovah otežen, marsikje pa je hitrost prenosa podatkov zelo omejena, aplikacija deluje tudi v »off-line modulu«, ki omogoča dostop do vsebin po tem, ko je aplikacija enkrat že naložena brez spletne povezave. Dostop do vsebin je za končne uporabnike brezplačen, vendar skladno z veljavno slovensko zakonodajo (zakon o zdravilih in pravilnik o oglaševanju zdravil) omogočen izključno strokovni javnosti.Kot še pojasnjujejo v Novartisu, so se med pandemijo še zlasti dobro uveljavili redni spletni seminarji za izobraževanje strokovne javnosti, ki jih je njihova Onkologija pripravljala tedensko za zdravnike hematologe in onkologe. Tematika se je osredotočala na zdravljenje bolnikov, ki imajo zaradi določenih bolezni oslabljen imunski sistem, zato je za njih morebitna okužba s koronavirusom še posebej tvegana in njihova obravnava mora biti temu primerna.Novartisova Farmacevtika pa je v času pandemije koronavirusa z zdravniki delila usmeritve o uporabi določenih Novartisovih zdravil: kako obravnavati nove bolnike na določenem terapevtskem področju, kako zdraviti kronične bolnike, ki že prejemajo Novartisovo zdravilo za določeno bolezen, kako in kdaj nadaljevati ali prenehati s terapijami in drugo. Z določenimi zdravniki so delili tudi koristne izkušnje zdravniki s Kitajske, ki so se s koronavirusom srečali pred nami in v veliko večjem obsegu…V Leku so z različnimi spletnimi seminarji tudi poskrbeli, da so predvsem zdravniki družinske medicine redno dobivali informacije, ki so jim bile v pomoč pri zdravljenju številnih bolezni. Z vodilnimi domačimi strokovnjaki so se na spletnih seminarjih pogovarjali o vplivu epidemije na potek bolezni, zdravljenju ter o spremembah, ki jih je prinesla epidemija. Zajeli so zelo raznolika področja, kot so bolezni srca in ožilja, bolezni prebavil, kronična ledvična bolezen, anemija, zvišana srčna frekvenca, depresija, sindrom izgorelosti in drugo. Tudi nekatere večje, tradicionalne dogodke so preselili v virtualno okolje in tako zdravnikom in farmacevtom omogočili, da so še naprej redno vzdrževali stik s stroko. Slovenski strokovni javnosti so omogočili udeležbo na globalnih Novartisovih dogodkih, ki so bili posvečeni zdravljenju covida-19 in so ponujali priložnost za stike in izmenjavo izkušenj med državami. Prav tako so poskrbeli, da so na Lekovi spletni strani posnetki spletnih seminarjev na voljo tudi za poznejši ogled, saj v času pandemije delovne obveznosti strokovnjakov pogosto niso dopuščale ogledov v živo.Novartis v Sloveniji o pogostejših boleznih in aktualnih zdravstvenih tematikah s pomočjo digitalnih platform obvešča tudi splošno, ne le strokovno javnost. Spletna podstran Skrb za zdravje na www.lek.si zajema informacije o različnih boleznih in simptomih, s poudarkom na njihovem preprečevanju in odkrivanju ter zdravljenju. Kot poudarjajo, o kakovosti preverjenih vsebin najbolj priča obiskanost: v letu 2020 je stran Skrb za zdravje obiskalo več kot 345 tisoč ljudi. Bolniki lahko dostopajo tudi do informacij o zdravilih brez recepta in samozdravljenju. Kot še pojasnjujejo, je lani te strani obiskalo 460 tisoč ljudi.Spletni dostop dopolnjujejo še strani si.linex-probio.com, www.si.exoderil.com in www.fluimukan.si, ki so pomemben vir kredibilnih informacij o izdelkih in z njimi povezanih indikacijah. S kakovostnimi in medicinsko preverjenimi vsebinami se želijo zoperstaviti nepreverjenim, lažnim novicam in uporabnike opolnomočiti pri raziskovanju svojih zdravstvenih težav.»O kakovosti vsebin najbolje pričajo metrike kakovosti za spletno stran www.si.linex-probio.com – v letu 2021 smo na iskalniku Google izboljšali organske pozicije na relevantne pojme za več kot sto odstotkov. Povprečni čas na strani se je prav tako podvojil,« pa pojasnjuje, direktorica Prodaje in marketinga zdravil brez recepta v Leku in v skupini držav centralne vzhodne Evrope.»Moč ravnovesja je namenjena splošni javnosti, na njej pa skozi različne mesečne teme s pomočjo mesečnih vodičev, poučnih objav, izzivov in debat s sledilci odkrivamo načine, kako v življenju ohranjati ravnovesje. Facebookova stran je zaživela kot del promocije dobrega počutja zaposlenih, vendar je zaradi aktualnosti tematike tako med pandemijo kot na splošno v hitrem tempu življenja prerasla v javno skupnost sledilcev, ki si želijo bolj uravnovešenega življenja. Uporabniki so našo vsebino lepo sprejeli, kar se zrcali v visokih stopnjah vpletenosti, ki so nadpovprečne in se vsak mesec povečujejo. Zanimanje uporabnikov za facebookovo vsebino je veliko, saj beležimo veliko klikov. S pomočjo facebookove strani Skrb za zdravje smo z obveščanjem o zdravilih brez recepta na platformi facebooka in instagrama razširili možnost informiranja ljudi. Tako smo širši javnosti, zlasti mlajšim, prek sodobnega kanala omogočili dostop do dodatnih informacij o zdravilih, ki si jih lahko v lekarnah ali spletnih lekarnah kupijo brez recepta ter si tako sami lajšajo simptoma in izboljšajo svoje zdravje,« še pojasnjuje Tatjana Klančnik Breznikar.