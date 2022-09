Slovenske rešitve za nujno zdravstveno oskrbo

Digitalna preobrazba zdravstva je ena prednostnih nalog tako v Sloveniji kot tudi v celotni EU. Z novo vlado smo v Sloveniji dobili tudi nov direktorat za digitalizacijo v zdravstvu, kar pomeni, da bo temu področju namenjena velika pozornost.

Tudi minister za zdravje se je pred kratkim mudil na Finskem in v Estoniji, kjer so na področju digitalizacije v zadnjih letih dosegli zavidljive rezultate. Kot so ob tem navedli na ministrstvu, bodo rešitve, ki sta jih državi uspešno implementirali v nacionalni zdravstveni sistem, Sloveniji lahko v pomoč pri pripravi sistemskih rešitev na področju načrtovanih zdravstvenih sprememb, informatizacije in digitalizacije zdravstvenega sistema ter zagotavljanju vzdržnega, odpornega in učinkovitega zdravstvenega sistema.

In kot je nedavno v pogovoru za Delo izpostavila dr. Alenka Kolar, v. d. direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu ministrstva za zdravje, na nekaterih področjih informacijsko komunikacijskih tehnologij zdravstvo pri nas zaostaja od pet do deset let. »Imamo posamezne, nišne rešitve, ki so vrhunske, a velikokrat omejene le na enega zdravnika ali manjšo ekipo,« je še dejala Kolarjeva.

Rešitev za nujno zdravstveno oskrbo

In kaj so že razvila slovenska podjetja? Tako je, na primer, slovensko podjetje Better na svoji digitalni zdravstveni platformi v sedmih mesecih razvilo in uvedlo rešitev za nujno oskrbo pacientov za sistem vseh petih okrožij v okviru nacionalnega zdravstvenega sistema NHS v Londonu (OneLondon). Ta zagotavlja zdravstvene storitve za 10 milijonov prebivalcev, in sicer v 40 največjih mestnih bolnišnicah znotraj sistema NHS in pri 1400 osebnih zdravnikih, hkrati pa vključuje tudi reševalne službe in domove za ostarele. Omenjena rešitev Londončanom omogoča, da svoje želje glede zdravstvene nege in podpore digitalno delijo z zdravstvenimi delavci po prestolnici.

Prilagajanje zdravstvenih procesov

Tehnologija, ki jo zagotavlja platforma podjetja Better, temelji na odprtih podatkovnih modelih in omogoča uporabo orodij, ki zahtevajo manj programiranja (ang. low-code tools). Podatkovna platforma podjetja Better zdravstvenim ustanovam zagotavlja učinkovito izmenjavo in vodenje podatkov zdravstvene oskrbe in nege. Obenem pa tudi hiter razvoj načrtov oskrbe in digitalnih storitev za podporo ljudem z različnimi zdravstvenimi potrebami, kot so diabetes, težave duševnega zdravja, učne težave, astma in drugo.

»Do ključnih podatkov vsakega pacienta lahko takoj dostopajo vsi izvajalci zdravstvenih storitev, ki jim v določenem trenutku omogočajo zdravstveno oskrbo. S tem so odpravljene težave podvajanja (vnosa) podatkov, izboljšala se je dostopnost do podatkov, mogoče pa je izdelati tudi skupne načrte oskrbe za prav vsakega pacienta in za različne oddelke zdravstvenega varstva.«

Osnova za poenotenje širših zdravstvenih podatkov

Direktor in ustanovitelj podjetja Better Tomaž Gornik je pojasnil, da so v sodelovanju s sistemom OneLondon in z razvojem rešitve na svoji podatkovni platformi, ki temelji na odprtih podatkih in nizkokodnem okolju, spremenili sistem oskrbe v Londonu. »Zdravstvenim organizacijam smo omogočili, da lahko ustvarjajo svoje načrte oskrbe in si delijo podatke med seboj v realnem času. Ponosni smo, da ima naša platforma ključno vlogo pri nadaljnjem procesu digitalizacije zdravstvene oskrbe, ki temelji na podatkih, ki so ločeni od aplikacij, in je na voljo obstoječim in novim zdravstvenim ponudnikom.«

Vizija za London je zagotoviti zdravje in oskrbo za prebivalce, kar zdaj uspeva z načrtom nujne oskrbe, je dodal Gary McAllister, glavni tehnični direktor sistema OneLondon. »Skrb za paciente pogosto vključuje različne ekipe strokovnjakov med različnimi organizacijami, tako da smo želeli najti rešitev, ki bo omogočala učinkovito izmenjavo informacij. Platforma podjetja Better je izpolnila vse zahteve in zdaj zdravstveno osebje v Londonu lahko zagotavlja varno in celostno obravnavo pacientov z vsemi podatki, ki jih potrebujejo, na pravem mestu in ob pravem času.«

Triletna pogodba med podjetjem Better in sistemom OneLondon je vredna 3,1 milijona angleških funtov (približno 3,6 milijona evrov), vsebuje pa tudi možnost podaljšanja za dve leti in širitev z novimi področji načrtovanja oskrbe. »S tem se je vzpostavila tudi osnova za poenotenje širših zdravstvenih podatkov in digitalnih zdravstvenih datotek, ki bodo omogočile uvajanje novih storitev na področju digitalizacije zdravstva tako v Londonu kot tudi širše v Združenem kraljestvu,« navajajo v podjetju.