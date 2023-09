Z digitalnimi rešitvami do boljše oskrbe starostnikov

Če pogledate v domove za ostarele, boste videli, da v njih ni tako rekoč nikakršne digitalne rešitve, s katero bi olajšali delo negovalcem in izboljšali kakovost življenja varovancem. Otroci in zlasti vnuki teh varovancev imajo vsi pametne telefone s številnimi aplikacijami, saj se ves svet danes vrti v smeri digitalne transformacije. A v domovih za ostarele tega ni, je v intervjuju ob sedemdesetletnici skupine Abena, danskega družinskega podjetja, povedal njen glavni izvršni direktor Preben Terp-Nielsen.

To je po njegovem narobe, saj bo populacija starejših, vsaj na Danskem, in tudi drugod je trend podoben, čez nekaj let predstavljala že četrtino prebivalstva in bo potrebovala tudi veliko različnih oblik pomoči in oskrbe. Negovalcev je povsod po svetu premalo, zato je skrajni čas, da z digitalnimi rešitvami ponudimo pomoč in izboljšamo kakovost življenja, je še povedal Preben Terp-Nielsen.

Tudi po več desetletjih v podjetju Preben Terp-Nielsen s strastjo pogleduje v prihodnost in išče inovativne rešitve, s katerimi bo podjetje lahko izpolnjevalo svoje vizije, pri čemer je poudarek zlasti na izboljšanju kakovosti življenja starejših, a tudi ostalih uporabnikov njihovih izdelkov.

Na kaj ste najbolj ponosni ob častitljivem jubileju vašega podjetja?

Če bi lahko izpostavil samo eno in edino stvar, bi to zagotovo bil skupinski duh in kultura, ki ju gojimo že vsa ta leta v skupini Abena. Na to sem res izjemno ponosen, a seveda tudi na dejstvo, da smo se obdržali toliko desetletij, zlasti ker so razmere na svetovnem trgu vse težje. Veseli me tudi zavedanje, da smo se razširili tako rekoč po vsem svetu. Zelo sem ponosen tudi na dejstvo, da naše glavno vodilo ni in nikoli ni bilo, kako doseči čim višjo ceno za svoje izdelke, kar sicer danes pogosto lahko opažamo, ampak da vsi razmišljamo, kako ponuditi čim bolj kakovostne in inovativne izdelke ter rešitve v duhu trajnosti.

Portfelj vašega podjetja je zelo širok in pester.

Izdelke izdelujemo in distribuiramo ter kupujemo dodatne od drugih izdelovalcev z enim namenom, in sicer, da lahko ponudimo kupcu izkušnjo »one-stop shopping« oziroma nakup po sistemu »vse na enem mestu«. V prihodnje se bo način poslovanja v svetu zelo spremenil in vedno bolj bo v ospredju pomen in potreba po trajnostnosti. Vsi bomo morali optimizirati svoje poslovanje in distribucijo v smeri »vse na enem mestu« in to podpreti z digitalnimi rešitvami, saj nas narava ves čas opozarja na neustrezno ravnanje z njo. Prav zato se sami veliko ukvarjamo s tem in vsak izdelek in vse, kar je v zvezi z njim, načrtujemo z mislimi na naravo in trajnostnost. Na tem mestu bi rad poudaril tudi, da ko govorimo o svetovni ekonomiji, pozabljamo na transport in energente. Res je čas, da poiščemo drugačne rešitve.

Zlasti v domovih za ostarele so številne možnosti za digitalne rešitve, ki bi lahko močno olajšale delo tamkajšnjih negovalcev in obenem dvignile kakovost bivanja v domovih.

Verjetno ste zaradi tovrstnega razmišljanja oblikovali tudi slogan vašega podjetja, ki se glasi: »Ker nam je mar«?

Ja, seveda, in kot sam rad rečem, je že od samega začetka trajnostnost zapisana v sam DNK našega podjetja. Ampak ta slogan je za podjetje več kot le to; prizadevamo si namreč, da smo predvsem zaupanja vreden partner in kot taki zavezani kupcem s kakovostnimi izdelki, narejenimi po načelih trajnostne usmeritve. To sicer s seboj lahko prinese malo višjo končno ceno, a v tem času smo se že naučili, da tri- ali pet-odstotno višja končna cena izdelka lahko v praksi pomeni pet do deset odstotkov višjo kakovost. Slednje še zlasti velja za naše izdelke za inkontinenco.

Veliko govorite o trajnostnosti. V kakšnem smislu jo lahko povezujemo z medicinskimi izdelki?

Prizadevamo si, da smo predvsem zaupanja vreden partner in kot taki zavezani kupcem s kakovostnimi izdelki, pravi Preben Terp-Nielsen. FOTO: Arhiv Abena

V podjetju zelo visoko cenite tehnologijo in inovacije. Ena izmed njih je Abena Nova za inkontinenco – za kakšno inovacijo gre?

V enem stavku: z izdelavo izdelkov, ki bodo imeli manj negativnega učinka na naravo. Pri trajnostni izdelavi gre za kombinacijo več dejavnikov. Pomembno je, koliko energije porabiš, katere energente in surovine uporabiš, ali in v kolikšni meri lahko izdelke ponovno uporabiš, kako enostavno (ali ne) lahko izdelke ali njihove dele razgradiš. Prav v duhu trajnostnosti smo začeli otroške plenice, ki jih izdelujemo, ovijati v papir in ne več v plastiko. Naj tu omenim še po mojem mnenju enkraten primer ponovne uporabe, povezan z odpadki, s katerimi se tudi ukvarjamo. Na Danskem tako že dolgo objekte ogrevamo z energijo, ki jo dobivamo s sežiganjem plastičnih kozarčkov, iz katerih sicer pijemo kavo. Imamo postaje, na katerih sežigamo ostanke smeti, ki jih nismo mogli znova uporabiti. Tu bi se lahko tudi ostali zgledovali po nas.

To je pripomoček za inkontinenco, ki ima vgrajen senzor. Ta prek aplikacije na pametni napravi negovalcem bodisi v domovih za ostarele ali na domu omogoča, da ob vsakem času lahko spremljajo, koliko je plenica posameznega varovanca izkoriščena. Tako jo zamenjajo, ko je resnično potrebno, in ne na vsakih nekaj ur, kakor imajo sicer predvideno menjavo plenic. To res prinaša številne prednosti tako za uporabnike in njihove najbližje kot tudi seveda za negovalce in zdravstvene delavce, domove za ostarele, zdravstvene ustanove in zdravstveni sistem.

Ali ima ta inovacija kakšno konkretno ozadje? Zakaj ravno inkontinenca?

Ima zelo konkretno, osebno ozadje. Moj stari oče je bil inkontinenten in takrat so imeli na voljo zelo slabe izdelke za inkontinenco. Prav ta grenka izkušnja je vodila naslednje generacije, da smo ves čas iskali izboljšave na tem področju. Želeli smo razviti izdelek, ki bi inkontinentnemu človeku omogočil, da bi se lahko bolj svobodno gibal naokoli, šel tudi na kavo s prijateljem, denimo, in se potem vrnil v sobo, da mu negovalec zamenja plenico, ko bi dobil informacijo, da je to potrebno. Zdaj je pogosto tako, da greš lahko iz sobe, a moraš biti nazaj do določene ure, ko je čas za zamenjavo, ne glede na realno potrebo. Kakovost življenja z inkontinenco je tako zagotovo višja, saj varovancev tudi ni treba ponoči zbujati, da bi preverjali, ali imajo mokro plenico ali ne, tako kot je bilo pri mojem starem očetu. Dober spanec pa močno vpliva na kakovost življenja.

Kako se je ta inovacija izkazala v praksi?

Zelo dobro, pravzaprav, a moram reči, da nas dobri rezultati niso presenetili, saj smo jih pričakovali. Naj kar ponazorim s številkami. Kar za 85 odstotkov smo zmanjšali stroške za pranje, za dobro četrtino se je znižala količina porabljenih plenic, kar pomeni tudi za toliko nižji odstotek odpadkov, beležimo pa tudi za 84 odstotkov manj nepotrebnega motenja varovancev zaradi ročnega preverjanja plenic in kar 57 odstotkov manj iztekanja iz njih. Izračunali smo, da imajo zaradi tega negovalci 39 minut več časa za kakovostno oskrbo na uporabnika na dan. To se mi zdijo zares impresivni podatki in izboljšave.

Pravkar smo razvili tako imenovani digitalni kozarec, ki omogoča preprost nadzor nad količino popite tekočine čez dan.

V katerih državah to inovacijo že uporabljajo?

V Sloveniji je še ni, a verjamemo, da bo kmalu na voljo. Trenutno jo uporabljajo v Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem, Švedskem, Finskem, pravkar se dogovarjamo tudi z Avstralijo. Širitev je bila že v polnem zamahu, a nas je epidemija močno potisnila nazaj. Zdaj se spet odpira v različnih državah in pričakujemo uspešne rezultate, saj je praktično povsod po svetu težava, ker ni dovolj kadra, ki bi lahko nudil kakovostno oskrbo za vse več starejših ljudi, ki to oskrbo potrebujejo.

Ali načrtujete še katero podobno inovacijo za starejšo populacijo?

Pravkar smo razvili tako imenovani digitalni kozarec, ki omogoča enostavni nadzor nad količino popite tekočine čez dan. Ljudje pogosto pozabimo dovolj piti, s pomočjo digitalnega kozarca pa v vsakem trenutku vemo, koliko smo popili. Pametni kozarec nas tudi lahko opomni, če nismo dovolj popili, s čimer se izognemo dehidraciji, naše počutje pa je zaradi tega boljše.

Res je zlasti v domovih za ostarele neskončno veliko možnosti za digitalne rešitve, ki bi lahko močno olajšale delo tamkajšnjih negovalcev in obenem dvignile kakovost bivanja v domovih. Prav zdaj sodelujemo s korejskim ministrstvom za digitalizacijo in iščemo možnosti sodelovanja in izmenjavo izkušenj na področju digitalizacije pri oskrbi starejših. Koreja je dober trg, saj imajo zelo visoko stopnjo prebivalcev, starejših od 65 let, obenem pa so zelo naklonjeni digitalnim rešitvam. Tudi nekatera zelo znana tehnološka podjetja so zelo zainteresirana za inovacije na področju digitalnih izdelkov za optimizacijo in prihranek časa pri oskrbi starejših.