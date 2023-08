»Z ležanjem prispevati k znanosti in za to dobiti nadomestilo v višini od 2500 do 4000 evrov. Sprejmete izziv?« Na objavo Znanstvenoraziskovalnega središča (ZRS) v Kopru se je že odzvalo toliko posameznikov, da so zagnali raziskavo, še vedno pa vabijo zdrave moške, stare nad 65 let in od 18 do 35 let, da sodelujejo v projektu preučevanja upada živčno-mišičnega sistema po gibalni neaktivnosti.

»Dokazali smo že, da se starejšim spreminjajo parametri zdravja drugače kot mlajšim. Tokrat bomo iskali vzroke za to,« sta pojasnila prof. dr. Boštjan Šimunič in prof. dr. Rado Pišot iz ZRS Koper, kjer že 20 let izvajajo študije večdnevnega ležanja v postelji.

V raziskavo Bed Rest bodo vključili 20 zdravih starejših moških in deset mlajših. Mlajši bodo ležali 21 dni, starejši pa deset dni, pri čemer jih bo polovica po tem imela rehabilitacijo, drugo polovico pa bodo pripravili na gibalno neaktivnost po vzoru vadbe pred večjimi operativnimi posegi.

Ta skupina, ki je že izbrana – moški so tudi začeli vadbo za izboljšanje funkcionalnega zdravstvenega stanja, preden se bodo za raziskovalne namene ulegli –, bo med ležanjem uživala tudi dodatne beljakovinske dodatke in opravljala vadbo navidezne resničnosti (z VR-očali). Vse tri skupine bodo po koncu ležanja imele 21-dnevno rehabilitacijo, cilj katere je povrniti vse parametre zdravja na začetne vrednosti, sta poudarila sogovornika. Izbrane kandidate čakajo sobe v Splošni bolnišnici Izola, kjer se aktivno vključujejo tudi v raziskovalno delo in s tem prispevajo k znanstvenemu ugledu bolnišnice.

Zdravstveni nadzor

Preiskovanci bodo med ležanjem imeli 24-urni zdravstveni nadzor, zagotovljeno ustrezno higieno, prehrano, pasivno razgibavanje, internet, sproščeno okolje in obiske. »Obdobje ležanja pomeni neprestano ležanje, dovoljen bo en vzglavnik. Vse dnevne aktivnosti se izvajajo leže. Pred in po ležanju ter tudi med njim bomo izvajali različne meritve, s katerimi bomo spremljali parametre zdravja. Preiskovancem gotovo ne bo dolgčas, stalna prisotnost znanstvenikov in raziskave bo zelo olajšala preživljanje časa v postelji,« raziskovalca napovedujeta zanimivo izkušnjo, za katero bodo prejeli tudi nadomestilo od 2500 do 4000 evrov bruto.

Med ležanjem bodo raziskovalci izvajali različne meritve, s katerimi bodo spremljali parametre zdravja pri preiskovancih. FOTO: ZRS Koper

Vendar, poudarjata, denar naj ne bo glavno vodilo pri odločitvi za vključitev v raziskavo. Dovolj dobra motivacija so gotovo temeljit zdravstveni pregled, ki ga bodo imeli vsi preiskovanci, intervencije in rehabilitacijska vadba pod strokovnim nadzorom ter osebni izziv preizkusiti se in prispevati k znanosti, sta prepričana. Še več o tem, kako bo preučevanje potekalo in prijavni obrazci, pa so na spletni strani Bed Rest centra ZRS Koper (www.zrs-kp.si), informacije je mogoče dobiti tudi na telefonski številki 031 832 016.

Odziv mišic na mirovanje

V preteklih raziskavah Bed Rest so že dokazali, da se starejšim spreminjajo parametri zdravja drugače kot mlajšim. Tokrat bodo iskali vzroke za to. »Usmerjeni smo v preučevanje mehanizmov sprememb in časovne dinamike teh sprememb. Ker je deset- oziroma 21-dnevno ležanje kratkotrajno, ne pričakujemo večjih sprememb, morda za pet do deset odstotkov zmanjšan mišični volumen in srčno-žilno sposobnost,« sta ocenila Šimunič in Pišot.

Že pred leti so ugotovili, da je mogoče na hitrost in obseg teh sprememb vplivati z intervencijami. Mišice se spreminjajo asimetrično, pri čemer se najbolj spremenijo oddaljene mišice, ki zagotavljajo pokončno držo, manj pa bližnje, a najmanj mišice, ki ne zagotavljajo pokončne drže. Te spremembe so odvisne tudi od prehrane med ležanjem, kajti če jemo nekontrolirano, so lahko spremembe večje, so v preteklih raziskavah Bed Rest že dognali v ZRS.

In seveda, da so spremembe starejših drugačne kot pri mlajših, počasneje se povrnejo v izhodiščno stanje. Prav zato bodo v tokratni raziskavi starejši ležali samo deset dni, največja novost pa je vključitev skupine z intervencijami – s predhodno vadbo, umsko vadbo med ležanjem in prehranskimi dopolnili. Na ta način raziskovalci želijo ugotoviti možnosti omejevanja mehanizmov sprememb zaradi ležanja.

Velik pomen za zdravstvo

V projektu sodelujejo raziskovalne skupine pretežno iz Slovenije in Italije in običajno je, da jih v tako obsežni študiji sodeluje od deset do 15 ter več kot 40 raziskovalk in raziskovalcev. Med njimi so zdravniki, kineziologi, biomedicinski inženirji, dietetiki, psihologi. »Ugotovitve lahko ogromno prispevajo k zdravstvu, saj omogočajo večji nadzor mehanizmov, ki povzročajo spremembe organizma zaradi ležanja, prispevajo k skrajševanju bolnišničnih dni, hitrejši rehabilitaciji itn.,« sta predstavila pomen tovrstnih raziskav. Prav tako so rezultati uporabni v vesolju, za preučevanje vpliva breztežnosti.

Raziskovalci ZRS so samo v zadnjih letih objavili več kot 60 izvirnih znanstvenih člankov, ki dosegajo visoko citiranost v mednarodnem znanstvenem prostoru. V EU obstaja nekaj centrov za preučevanje človekovega preživetja v vesolju, od teh sta dva v Sloveniji, v Planici in Kopru.

Gibalna neaktivnost je čedalje bolj prisotna tudi v našem vsakdanu in vodi v podobne spremembe kot breztežnost in te imajo večinoma negativen vpliv na naše zdravje. Podobni procesi potekajo tudi s staranjem. Pomembno je vedeti, da se vse te spremembe dogajajo na molekularni in celični ravni, torej nevidno očem, pokažejo pa se v obliki kroničnih in nenalezljivih bolezni. Te lahko samo še zdravimo, predstavljajo pa največjo grožnjo zdravju in kakovosti življenja, še naštevata relevantnost raziskav Bed Rest.