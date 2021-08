Z mešano resničnostjo nad kompleksne izzive farmacije

Priznanje za najinovativnejšo poslovno prakso

Digitalna preobrazba farmacevtske industrije

Od proizvodnje do interakcije s kupci

Sožitje realnega in virtualnega sveta

Holografske digitalne vsebine so na voljo kjerkoli in kadarkoli jih potrebujemo, je inovativno rešitev pojasnil dr. Jure Vajs. FOTO: Barbara Zajc

Učinkovita in varna rešitev za farmacijo

Prava informacija v pravem trenutku



»Rešitev, ki smo jo razvili v Novartisu v Sloveniji, nam omogoča popolno holografsko pokritost laboratorijev ter proizvodnih obratov z najrazličnejšimi digitalnimi vsebinami, ki so uporabniku v realnem svetu dostopne na mestu, kjer jih potrebuje in kadar jih potrebuje.

Pri razvoju aplikacije smo razmišljali o uporabniku, naš cilj je bil enostavno orodje, s katerim bomo na eni strani poenostavili naše delo in hkrati dodatno zmanjšali možnost napak. Rešitev predstavlja vstopno točko v svet mešane resničnosti in omogoča nadgradnjo po željah prihodnjih deležnikov,« pravi dr. Jure Vajs.

Standardna oprema v treh državah, tudi v Sloveniji

Še včeraj znanstvena fantastika je danes del standardne opreme farmacevtskega giganta Novartis. Platformo, vstopno točko v svet mešane resničnosti, ki omogoča preproste rešitve za zelo zapletene probleme, so razvili v Novartisu v Sloveniji, uporabljali jo bodo lahko tudi globalno.V Novartisu v Sloveniji, kjer si, kot poudarjajo, ves čas prizadevajo za znanstveno osnovane inovacije, prebojne tehnološke rešitve in nove možnosti zdravljenja, so zaradi pandemije covida-19, ki je zaradi drugačne organizacije dela »iz domačih pisarn in oddaljenih lokacij« močno otežila vsakdanje komunikacije, implementirali tehnologijo mešane resničnosti.Projekt, plod domačega znanja, je prejel tudi priznanje Best of the Best 2021 AmCham Slovenija za najinovativnejšo poslovno prakso. Slovenski dosežek pa je navdušil tudi matično družbo Novartis, ki globalno zaposluje okoli 110.000 ljudi. Omenjena tehnologija mešane resničnosti je že del njihove standardne opreme.Ni minilo prav veliko desetletij od takrat, ko so se aktivne generacije iz analognega sveta kaj hitro s prevladujočim navdušenjem srečevale s prvimi, praktično uporabnimi dosežki IT-tehnologije. Na začetku so bili to precej robustni računalniki, pa prenosni telefoni, ki so vse pametnejši in vse bolj zmogljivi.Z neverjetno hitrostjo so se potem nizali dosežki, kot so internet stvari in kvantno računalništvo, umetna inteligenca, robotizacija, avtonomna omrežja in številni drugi, ki že ali pa še bodo pomembno vplivali na to, kako živimo, delamo in komuniciramo. Večini tako danes že domače zvenijo pojmi, kot so virtualna resničnost in z njo prepletena mešana, obogatena in druge »resničnosti« – kombinacije realnega in virtualnega sveta.Pričakovati je, da se bo, tudi na krilih razvoja tehnologije 5G z osupljivo hitrostjo odkrivalo nove rešitve na področjih, kot so telemedicina in telekirurgija, zabavna industrija …Različna poimenovanja teh tehnologij so povezana z razvojem in namenom uporabe. Tehnologija navidezne resničnosti (virtual reality – VR) je relativno stara, saj je v komercialni rabi od konca 80. let prejšnjega stoletja, pomeni pa popolnoma digitalizirano, tridimenzionalno okolje, pri katerem ima uporabnik občutek, da se nahaja v resničnem okolju.Obogatena (augmented reality – AR) in mešana resničnost (mixed/merged reality – MR) sta precej novejši tehnologiji, njuna skupna točka pa je, da ne gre za v celoti računalniško ustvarjeno okolje, ampak za umeščenost digitalnih elementov in informacij v stvarno okolje.Tehnologiji se razlikujeta v tem, da so pri mešani resničnosti digitalni elementi v resnični prostor postavljeni stabilno in so s prostorom v interakciji, pri obogateni resničnosti pa so zgolj prisotni kot digitalna slika, položena na resnični svet. Vse te sodobne tehnologije so omogočile, da so digitalna orodja iz prostorske predstavitve 2D prešle v interaktivno prostorsko izkušnjo 3D Osnovni koncept delovanja »mešane resničnosti« temelji na interakciji med strojno opremo očal, programsko opremo mešane resničnosti in strežniki v oblaku. Očala vsebujejo več komponent za doseganje ustvarjenih okolij razširjene in navidezne resničnosti. To so kamere, senzorji in mikrofoni, ki sodelujejo pri prepoznavanju in odzivanju na okolico. Te strojne komponente delujejo v tandemu s programsko opremo, ki mora ustvariti digitalne elemente 3D.Programska oprema je ključna za razvoj potopne holografske izkušnje za uporabnike tehnologije mešane resničnosti. Naprave mešane resničnosti so navadno povezane z oddaljenim strežnikom, ki shranjuje navidezne predmete, ki jih naprava ustvari. Strežnik pošlje virtualne predmete v procesor naprave, ki nato te slike uporabi pri ustvarjanju razširjene vsebine. Strežniki imajo tudi ključno vlogo pri omogočanju sodelovanja v realnem času med več uporabniki na različnih lokacijah.Temu razvoju sledi tudi farmacevtska industrija, ki sodobne tehnološke rešitve uvaja tako na področju razvoja in proizvodnje zdravil kot v načinih povezovanja, sodelovanja in usposabljanja zaposlenih ter interakcije s kupci in strokovno javnostjo.Digitalna preobrazba za farmacevtsko industrijo pomeni pomembno priložnost preseči tradicionalni model delovanja; ključna je za boljšo oskrbo bolnikov, stroškovno učinkovitost, večjo preglednost in učinkovitost proizvodnega procesa ter hitrejši razvoj zdravil ob zagotavljanju najvišje kakovosti in varnosti. K temu pripomorejo tudi sodobne tehnološke rešitve, ki omogočajo različne oblike interakcij resničnega in navideznega sveta.V Novartisu v Sloveniji so se tako že zgodaj v »novi realnosti«, ki jo je prinesla še vedno aktualna pandemija, kot prvi znotraj globalne skupine Novartis, odločili implementirati tehnologijo mešane resničnosti, ki jim zdaj omogoča sodelovanje, komunikacijo in delo na povsem novi ravni. Tehnologija uspešno združuje digitalni in realni svet ter ustvarja nova okolja in vizualizacije, kjer fizični in digitalni predmeti sobivajo in komunicirajo v realnem času. Njihovo delo se je preselilo v hibrid realnega ter virtualnega sveta.»Tehnologijo mešane resničnosti v podjetju uporabljamo oziroma jo bomo, kot načrtujemo, širše uporabljali pri vseh funkcijah ter segmentih našega poslovanja. Od opravljanja preprostih ter kompleksnih nalog v laboratorijih in na proizvodnih lokacijah, v vsakdanjih komunikacijah na vseh ravneh, do uporabe pri kadrovskih ter marketinških funkcijah.Uporaba tehnologije ne zahteva posebnega uvajanja, v povprečju sodelavci 'posvojijo' tehnologijo v le nekaj minutah. Upravljanje mešane resničnosti je intuitivno, virtualna očala hitro postanejo dodatni čut vsakega uporabnika. Sodelavci se tehnologije z veseljem poslužujejo, saj že po prvi uporabi uvidijo njeno široko uporabnost ter potencial,« pojasnjuje, vodja strateških partnerstev v Globalnih Strateških partnerstvih, v Tehničnem razvoju bioloških zdravil in celičnih ter genskih terapij v Novartisu; je tudi vodja projekta uvajanja tehnologije mešane resničnosti v vsakdanje delo.S pomočjo programskega orodja tako lahko vizualizirajo različne vsebine v laboratorijih in na proizvodnih lokacijah brez uporabe monitorjev. Holografske vizualizacije so povezane z internimi bazami podatkov, tok informacij pa poteka dvosmerno – iz podatkovnih baz do vizualizacij ter obratno.»Ugotovili smo, da inovativni pristop uvedbe tehnologije mešane resničnosti v visoko regulirano farmacevtsko industrijo prinaša preproste rešitve zelo kompleksnih problemov tako na lokalni kot globalni ravni. Tehnologija je enostavno postala del nas in široka implementacija samoumevna. Zaradi izjemnega potenciala ter podpore tako lokalnega in globalnega vodstva kot zaposlenih na vseh ravneh, smo se odločili, da mešano resničnost v podjetju prepoznamo kot eno ključnih sistemskih tehnologij, ki nam bo omogočila nadaljnjo rast ter konkurenčnost na trgu tudi v obdobju po pandemiji covida-19,« pojasnjuje dr. Vajs.Po njegovih besedah tehnologija mešane resničnosti upravičeno velja za eno izmed najpomembnejših inovacij oziroma implementacij v računalniškem svetu v zadnjih petdesetih letih. Še tako rekoč včeraj se je ta tehnologija, ki zamegli mejo med realnim in digitalnim svetom, zdela znanstvena fantastika, zdaj že omogoča vstop v digitalni svet tam, kjer opravljamo svoje naloge, ustvarjamo, se družimo.»Implementacija vsake nove IT opreme v visoko regulirano industrijo, kakršna je farmacevtska industrija, je zahtevno. V Novartisu v Sloveniji smo zato še posebno ponosni, da nam je to ne samo uspelo, ampak so virtualna očala postala del standardne Novartisove opreme. Pri tem ni šlo samo za vpeljavo obstoječe rešitve, ampak smo v Novartisu v Sloveniji razvili lastno platformo za mešano resničnosti.Gre za našo lastno aplikacijo, ki je vstopna točka v svet mešane resničnosti. Razvili smo orodja, ki nam omogočajo holografsko pokritost laboratorijev in proizvodnih lokacij. To pomeni, da lahko imamo holografske digitalne vsebine na voljo kjerkoli in kadarkoli jih potrebujemo,« inovativno rešitev pojasnjuje dr. Vajs.Pri tem je zelo pomembno, da se aplikacija, kot so jo razvili v Sloveniji, lahko uporablja ne le pri nas, temveč enako učinkovito in varno tudi na primer v Indiji, v Ameriki, kjerkoli po svetu.Opisano tehnologijo v Novartisu že uporabljajo za pomoč na daljavo, reševanje težav na različnih lokacijah, za vizualizacijo procesov ter struktur, je v pomoč pri izvedbi različnih procesov, za širjenje ter prenos znanja, učenje, uvajanje novo zaposlenih, prenose procesov, nove načine dela, kjer je število ljudi v prostoru omejeno, kot pomoč pri internih ter eksternih inšpekcijah, predstavitvah lokacij, nadzoru kliničnih študij ...»Tehnologija mešane resničnosti se je kot zelo učinkovita izkazala pri odpravljanju težav v laboratorijih in proizvodnji v času pandemije, ko je veliko sodelavcev Novartisa v Sloveniji delalo od doma. V primeru, da jih raziskovalci ali operaterji na linijah niso znali odpraviti sami, so si nadeli virtualna očala, se povezali z ekspertom zunaj lokacije in težave skupaj odpravili. S pomočjo tehnologije mešane resničnosti se odpravljanje težav precej pohitri in poenostavi,« ponazori dr. Vajs.Dodaja še, da tehnologija mešane resničnosti resnično prinaša številne možnosti uporabe, katerih večina še niti ni raziskana. Hkrati so tudi dosegli, da je Slovenija postala ena izmed treh držav v Evropi, kjer je tehnologija mešane resničnosti omogočena kot standardna.