Zdrav in okusen obrok tudi, kadar se vam mudi

Nutricionisti priporočajo, da dan začnete z zajtrkom in zaužijete od tri do pet obrokov dnevno, ki naj bodo količinsko zmerni, uravnoteženi, predvsem pa redni. Preberite, zakaj je redna prehrana tako zelo pomembna za zdravje in kaj jesti, kadar se vam mudi.

Zakaj ni dobro izpuščati obrokov?

Vsak dan bi morali pojesti zajtrk, kosilo, večerjo ter dopoldansko in/ali popoldansko malico. Izpuščen obrok pomeni izgubljeno energijo za vaš organizem, telo pa se odzove tako, da to izgubo nadomesti s shranjevanjem vsega, kar pojeste pri naslednjem obroku. Z več manjšimi obroki dnevno se boste tudi izognili napadom lakote in preprečili prenajedanje. Redni obroki so zato prvi korak k bolj zdravemu načinu življenja.

Po zajtrku se dan pozna

Vaše telo je vso noč brez hrane, zato zjutraj potrebuje svoje ''gorivo''. Privoščite mu krepčilen zajtrk, da ga oskrbite s potrebnimi hranili in energijo za ves dan. Tako boste zvišali raven glukoze v krvi in s tem vplivali na optimalno delovanje telesa. Poleg tega boste z energijo oskrbeli možgane in s tem izboljšali sposobnost učenja in pomnjenja.

FOTO: Shutterstock

Za dobro jutro si privoščite na primer ovsene kosmiče z mlekom ali navadnim jogurtom, polnozrnat kruh z rezino sira in paradižnikom ali pa umešana jajca in kos sadja (na primer hruško).

Kaj jesti?

Najbolje je jesti sezonsko in lokalno hrano ter se izogniti industrijsko predelani in procesirani hrani. Predvsem pa je pomembno, da so obroki uravnoteženi. Poskrbite za zadosten vnos beljakovin (na primer jajca, mleko), namesto preprostih vključite več sestavljenih ogljikovih hidratov (na primer riž, testenine, stročnice, kosmiče, kaše, zelenjavo). Zaužijte pa tudi zdrave, nenasičene maščobe, ki jih najdete večinoma v rastlinski hrani (avokado, olive, oreški, semena, sončnično in oljčno olje) in ribah (na primer tuna, skuša, losos, sardine).

Vam primanjkuje časa za redne obroke? Potem posezite po že pripravljenih obrokih, s katerimi se lahko okrepčate v pisarni, na poti ali pa kar doma.

Malica na poti

FOTO: SPAR Slovenija

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija