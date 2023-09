Zdravje je pomemben cilj trajnostnega razvoja

Tretji od 17 ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030, ki so jih pripravili v Združenih narodih, je poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje. Temu cilju sledijo tudi podjetja, ki se zavedajo, kako pomembno je tudi za delovne procese, da so zaposleni zdravi in zadovoljni.

Cilj 3.8 pravi: »Doseči je treba univerzalno zdravstveno pokritost, vključno z zaščito pred finančnimi tveganji, dostopom do kakovostnih osnovnih zdravstvenih storitev ter do varnih, učinkovitih, kakovostnih in cenovno dostopnih osnovnih zdravil in cepiv za vse.« Začnemo lahko s promocijo zdravja in zdravega načina življenja, da bomo kot posamezniki sprejemali odločitve na podlagi dobre informiranosti. Kot opozarjajo v ZN, je pandemija globalno oslabila zdravstvene sisteme in ogroža že dosežene cilje.

Tako v manj razvitih kot razvitih državah lahko izredna zdravstvena stanja posameznika privedejo v hudo finančno stisko, zato je nujno zagotoviti vzdržno financiranje zdravja, iskati rešitve med drugim za nenalezljive bolezni ter okoljske vplive na zdravje. Vse to zahteva velike napore, poudarjajo v ZN, vendar skrb za zdravo življenje in promocija dobrega počutja pretehtata nad stroški, saj je to temelj za grajenje uspešne družbe.

Spodbujanje zdravega sloga

»Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo za posameznika in za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji. Delodajalec, ki zagotavlja dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kakovostnejši kader in pridobi ugled v javnosti,« navaja ministrstvo za zdravje.

Zaposleni, ki imajo zdrave prehranjevalne navade, so 25 odstotkov bolj produktivni, tisti, ki se ukvarjajo s telesno vadbo vsaj trikrat na teden, so 15 odstotkov bolj uspešni pri delu, zdrav življenjski slog prispeva tudi k 27 odstotkov manj bolniških odsotnosti, navaja IncentFit, 87 odstotkov zaposlenih predstavnikov najmlajših generacij pa pove, da so imeli pri odločitvi za zaposlitev pri določenem delodajalcu pomembno vlogo njegovi programi zdravega življenjskega sloga in dobrega počutja.

INFOGRAFIKA: Delo

Statistični urad RS v okviru kazalnikov trajnostnega razvoja objavlja podatke o splošni oceni zdravstvenega stanja slovenskega prebivalstva, podatki pa so spodbudni (glej graf).

Zaščita

Zaradi konkurenčne prednosti v boju za kader podjetja kot boniteto ponujajo dodatna zdravstvena zavarovanja za kolektive, ki omogočajo, da zaposleni, ki zboli ali se poškoduje, že v nekaj dneh lahko pride do specialista in preiskav, začne rehabilitacijo oziroma fizioterapijo, je na vrsti za operacijo in podobno, tako da lahko kar najhitreje ozdravi in se vrne na delovno mesto.

To je pomembno tako za posameznika s socialnega in zdravstvenega vidika – hitro zdravstveno oskrbo dobi, ne da bi se moral postaviti v čakalno vrsto v okviru javnega zdravstvenega sistema in ne da bi razmišljal o stroških, ki bi jih lahko imel, če bi šel na samoplačniški pregled, saj jih krije zavarovalnica – kot za delodajalca, ki ima v primeru bolniške odsotnosti delavca še dodatne skrbi zaradi pomanjkanja kadra, pravijo v Prvi osebni zavarovalnici, ki je ena od ponudnikov teh zavarovanj na našem trgu. Pojasnjujejo, da se podjetja odločajo za zelo različne kombinacije kritij, pri tem pa kot pomembno prednost takšnega zavarovanja navajajo enotno vstopno točko pri koriščenju in naročanju na zdravstvene storitve, vsak dan, ne glede na uro. Vse to posamezniku prihrani veliko časa in energije.