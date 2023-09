Želimo si moderno, tehnološko napredno zdravstvo

Medijska hiša Delo danes s konferenco na GZS zaokrožuje večmesečno poslovno kampanjo Zdravje 2023: Pogled v zdravstvo prihodnosti. Na prvem panelu je Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, s sogovorniki odprla temo o petih vidikih zdravstva prihodnosti. Udeleženci tega panela so Jurij Šorli, dr. med., spec. int. medicine in direktor bolnišnice Topolšica, Urška Močnik, direktorica doma upokojencev Idrija, Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica in Zveze pacientov, Nataša Hajdinjak, predsednica uprave Prve Osebne zavarovalnice, ter prof. dr. Petra Došenović Bonča, izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, je s sogovorniki odprla temo o petih vidikih zdravstva prihodnosti. FOTO: Črt Piksi/Delo

Petra Juvančič je izpostavila, da imamo veliko potrebnega znanja in dobrih praks in se iz tega lahko veliko naučimo, če pa pogledamo iz vidika uporabnika, nam je jasno, da si želimo moderno, tehnološko napredno zdravstvo, dostopno in uporabnikom prijazno zdravstvo. Kako sogovorniki vidijo zdravstvo prihodnosti? Nataša Hajdinjak je med drugim poudarila, da bo tehnologija globoko posegla v naš zdravstveni sistem, vendar se je ne smemo bati in jo upoštevati v celostni ureditvi zdravstvenega sistema in zdravja. Zdravje v Sloveniji se v zadnjem času ukvarja predvsem s tem, kako urediti dostopnost do zdravstvenih storitev takrat, ko jih potrebujemo.

Jurij Šorli pa je dodal, za vse storitve ne bo limit denar, ampak ljudje. Zato se moramo kot družba odločiti, katere storitve so tiste, ki so pomembne za preživetje družbe. Z individualizmom ne bomo prišli skozi. Pomembno je sočutnost, človeški pristop, human pristop in dostojanstvo.

Petra Došenović Bonča je poudarila, da je pri tem vprašanje naša pripravljenost na spremembe. Na strani povpraševanja se nam je v zadnjih 10-15 let zgodilo ogromno, v javnih zdravstvenih sistemih se pa prilagajmo še počasneje kot sicer. Ključen izziv je ta, ali bomo v javni zdravstvenih sistemih premaknili to in hitreje odločali za spremembe, kaj je v košarici in da bomo fleksibilnejših. In dokler ne bomo teh stvari pospešili in dokler ne bodo zdravstveni sistemi fleksibilnejši, toliko časa bodo stvari, o katerih vsi sanjamo, težje uresničljivi.

Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica in Zveze pacientov. FOTO: Črt Piksi/Delo

Štefanija Lukič Zlobec pa je dodala, da če ne bomo mi povedali, kakšen je cilj, kaj želimo, nas vsa digitalizacija in AI ne bo pripeljala do cilja. Včasih imamo predsodke do novih stvari, kot je robotizacija, ko pa sem videla v domu za starejše občane v Zagorju robotko Evo, ki se je z njimi pogovarjali, so si oskrbovanci želeli, da še pride, ker je bilo zelo zabavno. Vendar pa mora biti človek tisti, ki to usmerja.

Urška Močnik pa je izpostavila pomembnost projekcij za prihodnost, kaj nas čaka spričo okoljskih, demografskih in siceršnjih izzivov. Na področju dolgotrajni oskrbe vidim pomoč AI pri prenosnih napravah in telemedicine – vendar v dolgotrajni oskrbi bo vedno najprej moral ostati človek najprej človek.

Finančni viri

Petra Juvančič je poudarila, da se zelo težko pogovarjamo o prihodnosti zdravstva, če ne bomo zmožni na nek način zagotoviti finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema, pa seveda poleg demografske slike še kadrovski izzivi in podobno. Pri tem je navedla izjavo prof. dr. Mitje Čoka iz Inštituta za ekonomska raziskovanja: »Danes okoli 3000 tisoč ljudi plača kar 75 odstotkov celotne dohodnine in 57 odstotkov vseh zdravstvenih prispevkov, ki že sedaj ne zadostujejo za plačilo vseh potrebnih storitev.«

Prof. dr. Petra Došenović Bonča, izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi/Delo

Bonča je dejala, da Slovenija od 8,5 do 9 odstotkov BDP za neposredne zdravstvene izdatke. Vendar razvitejše države namenjajo večje odstotke za razvoj zdravstvenega sistema. Zadnja številka za leto 2022 je 8,8 odstotka - vendar to so samo tekoči zdravstveni izdatki, za investicijske izdatke pa namenjamo 0,4 odstotka BDP, kar je primerljivo z državami EU, ampak je treba pogledati, kakšen razkorak imamo in kako smo z investicijami v preteklosti - in je ta delež premajhen. ko govorimo o zdravstvu, predstavniki gospodarstva govorijo o bremenu, jaz pa vedno govorimo¸o tem, da zdravstvo soustvarja BDP – in direktni stroški so le en element, indirektni stroški pa so v obliki izgub delovnih dni, absentizem, skoraj 700 milijonov na leto – to breme nosijo tudi podjetja in posamezniki, ker ne dobijo v celoti nadomeščenega prihodka. Treba pogledati s širšega vidika, ko pčresojamo o tem, kakšno breme je.

Ena je višina izdatkov, kjer smo mi primerljivi z EU, drugo pa je struktura izdatkov po virih financiranja in pa po namenih. Po javnih virih financiranja, da smo lahko solidarno zdravstvo, smo pod povprečjem EU (se uvrščamo na 19.-20. mesto po deležu javnih izdatkov). Neka reforma strukture virov financiranja je na mestu, je pa treba paziti, na kakšen način. Treba je nehati z negativnim odnosom do prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, ker drugače se bodo razvila vzporedna zdravstvena zavarovanja, kar pa je lahko za javni zdravstveni sistem destruktivno.

Struktura virov financiranja: narediti neko nepremišljeno reformo lahko vodi do tega, da na koncu ne bo dovolj sredstev za dolgotrajno oskrbo in podobno, je še dejala Bonča.