Bruselj za združevanje moči v bitki proti koronavirusu

Bruselj – Evropski komisar za krizno upravljanjeje glede širjenja koronavirusa pozval k združitvi moči, da bi ustavili epidemijo. Za to bi po njegovem mnenju morali okrepiti mednarodno sodelovanje in usklajevanje.Med obiskom bruseljskega centra za usklajevanje nujnega odziva, ki 24 ur na dan spremlja krizna dogajanja po svetu, je poudaril vlogo EU v bitki proti koronavirusu. Tako je evropska komisija aktivirala vse strukture kriznega upravljanja, zlasti na področju javnega zdravja, civilne zaščite in usklajevanja kriznega odzivanja. Z Lenarčičevega vidika je ključno predvsem usklajevanje odziva držav članic.Kot velik uspeh štejejo vrnitev več kot 500 državljanov EU iz Wuhana. Za prizadevanja se je posebno zahvalil Franciji in Nemčiji. Ključna naloga držav članic in evropske komisije so po Lenarčičevem mnenju usklajevanje ukrepov, izmenjava informacij, nadzor ...Prav tako evropska komisija z desetimi milijoni evrov podpira raziskave narave virusa in razvoj cepiva. Četudi bi bilo cepivo razvito v prihodnjega pol leta, ne bi moglo biti uporabljeno prej kot v enem letu.EU je sicer pripravljena zagotavljati pomoč ne samo državam članicam, temveč tudi Kitajski.Če bi Peking zaprosil za pomoč evropskega mehanizma za civilno zaščito, bi Unija lahko sodelovala pri namestitvi ekip za nujno medicinsko pomoč in zagotovila opremo za osebno zaščito. Francija in Nemčija sta na podlagi dvostranskega sodelovanja že poslali 12 ton zaščitne opreme.Krizni center EU tudi ugotavlja, koliko materiala (maske, rokavice, izdelki za dezinfekcijo rok ...) bi za pomoč Kitajski lahko ponudila katera od članic.Lenarčič je prepričan, da bi se celotna mednarodna skupnost v bitki proti koronavirusu morala osredotočiti na pripravljenost z največjo odgovornostjo in mednarodno solidarnostjo.Položaj je po njegovem skrb vzbujajoč, predstavlja nevarnost za javno zdravje, virus se širi hitro. »Možno je, da razmere lahko postanejo še slabše, preden se začnejo izboljševati,« je opozoril Lenarčič.Evropska komisija je že svetovala svojemu osebju, naj se odpove potovanjem na Kitajsko, ki niso nujna. Kar zadeva lete na Kitajsko, je Lenarčič opozoril, da je odločanje o njih v pristojnosti držav članic.Konec tedna, predvidoma v četrtek, bo potekalo izredno zasedanje ministrov za zdravje.