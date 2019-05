Kadrovski načrti »zmagovalk« volitev

Ljubljana – Predsednika vlade Marjana Šarca že danes čaka neformalno večerno srečanje evropskega sveta v Bruslju, kjer bodo voditelji razkrili svoja stališča do podpore posameznim kandidatom za predsednika evropske komisije in drugih visokih evropskih funkcionarskih mest. Končnih odločitev o imenih po naših informacijah sicer ni pričakovati. Šarčevo stališče pa je jasno: »Predsednik vlade nasprotuje sistemu vodilnih kandidatov, tako kot skupina Alde, katere članica je LMŠ.«



Tako na ravni podpore predsedniku evropske komisije kot pri imenovanju komisarja se pri tem med koalicijskima strankama LMŠ in SD kažejo prva morebitna nesoglasja. Iskanje predsednika komisije je po besedah predsednika SD Dejana Židana glavna prioriteta, drugi krog pa bo namenjen iskanju evropskega komisarja. »Stagnacijo, ki jo je več kot desetletje povzročala Evropska ljudska stranka, je EU privedla tudi že do razpadanja. Naše sile bodo v prihodnjih tednih usmerjene tako, da partnerstvo, ki deluje že v Sloveniji, prenesemo na evropsko raven,« poudarja Židan, ki na mestu predsednika evropske komisije želi videti Fransa Timmermansa, medtem ko preostale liberalne koalicijske stranke navijajo za komisarko Margrethe Vestager.

SDS, SD in LMŠ s svojimi računicami

Kdaj bodo koalicijske stranke opravile prvi krog posvetovanj glede bruseljskih kadrovanj, še ni znano. Pričakovati pa je, da bodo v LMŠ pohiteli. Vodja poslanske skupine Brane Golubović je dejal, da bodo začeli že dan po volitvah, Šarec pa je napovedal, da prej ko bodo predlagali kandidata za evropskega komisarja, boljša mesta bodo na voljo. Na vprašanje, ali volilni izid koalicijskih strank lahko vpliva na izbor, saj je SD dosegla nekaj odstotkov več, je Šarec odgovoril, da se bodo o tem pogovarjali, ko bo čas za to. Glede na to, da sta obe stranki dobili po dva poslanska mandata, je mogoče pričakovati, da bo večja koalicijska partnerica vodila igro. Svoj ton, da je komisar lahko le nekdo, ki je imel pogum, da se izpostavi na volitvah, so včeraj ublažili z besedami: »Govoriti o tem, preden opravimo razgovore znotraj koalicije, bi bilo neresno.«



Poleg koalicije imajo svoje ideje tudi v največji opozicijski SDS, ki je na volitvah slavila: »V času volilne kampanje je nosilec Milan Zver večkrat poudaril, da je naklonjen temu, da bi evropskega komisarja iz Slovenije morala predlagati stranka, ki je na volitvah zmagala.«

Trije koalicijski porazi in majhna zmaga

Da bi se v imenovanje za evropskega komisarja odločilno vmešale SMC, SAB ali Desus, se zdi malo verjetno, saj jih čaka notranja konsolidacija. Predsednica SAB Alenka Bratušek znotraj vlade nima pravih zaveznikov, predsednika Desusa Karla Erjavca pa z interpelacijo in zaslišanji pred komisijo za nadzor obveščevalno-varnostnih služb čaka boj za lastni obstanek. Tudi SMC, ki v ponovno imenovanje ponuja komisarko Violeto Bulc, po samo 1,6 odstotka glasov lahko tolažbo išče le v vrnitvi poslanskega sedeža v državnem zboru na račun izvolitve nekdanjega člana Milana Brgleza v evropski parlament.