Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Evropsko gospodarstvo se spreminja hitreje kot kdaj prej. Digitalizacija, umetna inteligenca, zeleni prehod, razvoj čipov in novih energetskih rešitev danes sodijo med ključna področja, na katerih podjetja iščejo konkretne partnerje, infrastrukturo in okolje za rast. Prav zato vse več pozornosti v širši alpsko-jadranski regiji dobiva avstrijska Koroška, ki se je v zadnjih letih razvila v eno najbolj dinamičnih inovacijskih središč v neposredni bližini Slovenije.

Regija, ki jo mnogi povezujejo predvsem z naravo in kakovostjo življenja, danes gradi povsem drugačno zgodbo. Avstrijska Koroška postaja prostor, kjer se povezujejo raziskave, industrija, startupi, univerze in mednarodna podjetja. Regija intenzivno razvija področja mikroelektronike, umetne inteligence, pametnih tehnologij, zelene energetike in trajnostne mobilnosti.

Prav te teme bodo v ospredju tudi na prvem Poslovnem forumu avstrijske Koroške, ki bo 10. junija 2026 v Ljubljani. Forum bo slovenskim podjetjem ponudil neposreden vpogled v poslovne in investicijske priložnosti, razvojno infrastrukturo in konkretne možnosti sodelovanja z avstrijskimi partnerji.

Med ključnimi govorci bodo dr. Meinrad Höfferer, direktor Gospodarske zbornice avstrijske Koroške, Bernhard Lamprecht, direktor Lakeside Science & Technology Parka, Claudia Prüggler, direktorica Lakeside Labs, dr. Christina Hirschl, direktorica Silicon Austria Labs, ter Jernej Dvoršak, soustanovitelj podjetja PiktID. Program bodo dopolnili predstavniki organizacij build!, BABEG, Invest in Klagenfurt in BKS Bank, ki bodo predstavili konkretne možnosti za razvoj, financiranje in vstop slovenskih podjetij na trg DACH.

»Širitev na avstrijsko Koroško vidim kot dobro priložnost za slovenska podjetja, ker nam je ta trg zelo blizu in ga lahko precej učinkovito obvladujemo iz Slovenije, hkrati pa je del širšega nemško govorečega prostora, ki vključuje Avstrijo, Nemčijo in Švico.« (Martin Jezeršek, Jezeršek) »Koroška je zanimiva tudi zato, ker je geografsko po industrijah zelo skoncentrirana. V zelo strnjenem območju imamo vse od mikroelektronike, IT-ja, lesne industrije … Če je startup povezan s temi panogami, lahko nastane zelo zanimiva zgodba. Vsa ta mesta imajo tehnološke parke, kjer lahko startup najde svoje mesto.« (Jernej Dvoršak, PiktID)

Od inovativne ideje do izjemne poslovne priložnosti

FOTO: Michael Stabentheiner

Ena največjih prednosti avstrijske Koroške je močno povezovanje raziskovalnega okolja z gospodarstvom. V regiji delujejo tehnološki parki, raziskovalni laboratoriji in razvojna središča, ki podjetjem omogočajo hitrejši razvoj produktov ter lažji dostop do partnerjev, investitorjev in znanja.

Pomembno vlogo v regijskem inovacijskem okolju ima tudi Lakeside Science & Technology Park v Celovcu, ki velja za eno osrednjih tehnoloških vozlišč v regiji. Tam delujejo podjetja s področja umetne inteligence, tehnologij 5G, programske opreme, robotike in digitalnih rešitev prihodnosti.

Na forumu bo med govorniki tudi Bernhard Lamprecht, direktor Lakeside Science & Technology Parka, ki bo predstavil, kako lahko slovenska podjetja izkoristijo raziskovalno in razvojno infrastrukturo regije za nadgradnjo svojih storitev in produktov.

»Koroška zame pomeni inovativnost, mednarodno povezanost in kakovost življenja. Ljudi privlačijo kraji, kjer se razvijajo nove stvari. In prav to se dogaja v tehnološko napredni deželi Koroški: tu se izobraževanje prepleta z raziskavami in podjetništvom.« (Bernhard Lamprecht, direktor Lakeside Science & Technology Parka)

Pomemben del razvojnega modela Koroške je tudi sistematično povezovanje industrije z univerzami in raziskovalnimi ustanovami. Univerza v Celovcu in FH Kärnten že vrsto let tesno sodelujeta s podjetji in vključujeta študente v konkretne razvojne projekte s področja umetne inteligence, robotike in naprednih tehnologij.

Mikroelektronika, umetna inteligenca in evropska industrija prihodnosti

FOTO: Johannes Puch

Avstrijska Koroška se vse bolj uveljavlja tudi kot eno ključnih evropskih središč za mikroelektroniko in polprevodniške tehnologije. Regija že desetletja načrtno vlaga v razvoj sektorjev elektronike, umetne inteligence in informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Prav razvoj čipov, pametnih omrežij, 5G- in 6G-komunikacij ter rešitev za energetsko učinkovitost danes odpira številne poslovne priložnosti za podjetja iz širše regije. Mikroelektronika postaja eden ključnih temeljev evropske digitalne transformacije.

Na Koroškem se je zato oblikoval močan inovacijski ekosistem, ki ga nekateri opisujejo celo kot »mini silicijevo dolino«. Podjetja tam ne iščejo zgolj poslovnega naslova, ampak okolje, kjer lahko hitreje razvijajo ideje, testirajo nove tehnologije in vstopajo na mednarodne trge.

»Absolutno imamo zaradi tega, da smo na Koroškem v Avstriji, veliko avstrijskih strank. Dejstvo je, da veliko tujih podjetij zdaj deluje prav v Avstriji, recimo Novartis je sedež zdaj iz Švice preselil v Avstrijo. Skratka, je kot neka središčna točka, kjer se podjetja odločijo imeti infrastrukturo za posel, tukaj nastane pomembna povezava večjih kupcev in njihovih hčerinskih podjetij, ki so v Avstriji večinoma vsi prisotni.« (Maja Brelih Lotrič, Lotrič Meroslovje)

Zelena ekonomija kot poslovna priložnost

FOTO: Michael Stabentheiner

Posebna razvojna prednost regije je tudi zeleni prehod. Avstrijska Koroška velja za eno najbolj naprednih evropskih regij na področju trajnostnih tehnologij in obnovljivih virov energije.

V okviru Green Tech Valleyja, ki povezuje Koroško in Štajersko, deluje več kot 300 podjetij s področja trajnostnih rešitev. Regija intenzivno razvija energetske tehnologije prihodnosti, pametna omrežja, trajnostno mobilnost in rešitve za zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Kot poudarjajo sogovorniki iz regije, je prav čezmejno sodelovanje s slovenskimi podjetji eden ključnih razlogov za hitrejši razvoj novih rešitev.

»Tristo zelenih tehnoloških podjetij tesno sodeluje z vodilnimi raziskovalnimi inštituti in univerzami – grozd vsako leto spodbuja okoli 40 inovacijskih projektov. Velika gostota posebne infrastrukture na Štajerskem je prednost; na primer, tukaj je največ laboratorijev za krožno gospodarstvo v Evropi, Štajerska pa sodeluje v 24 od skupno 41 kompetenčnih centrov za odlične tehnologije po vsej Avstriji.« (Bernhard Puttinger, generalni direktor Green Tech Clusterja)

Zakaj je forum zanimiv za slovenska podjetja

FOTO: Urad koroške deželne vlade

Poslovni forum avstrijske Koroške ne bo klasična konferenca s splošnimi razpravami, ampak dogodek, osredotočen na konkretne poslovne možnosti, mreženje in povezovanje podjetij.

Dogodek je namenjen:

podjetjem, ki razmišljajo o vstopu na trg DACH,

startupom in hitro rastočim podjetjem,

podjetjem s področja industrije, energetike, digitalizacije in naprednih tehnologij,

razvojnim ekipam, ki iščejo raziskovalne partnerje,

podjetjem, ki želijo dostop do evropskih razvojnih mrež in financiranja.



Udeleženci bodo na forumu dobili neposreden stik z ljudmi, ki soustvarjajo poslovni in inovacijski utrip avstrijske Koroške: od tehnoloških parkov, raziskovalnih institucij in razvojnih agencij do podjetniških mrež, investicijskih organizacij in uspešnih podjetij, ki že dokazujejo, kako lahko čezmejno sodelovanje preraste v konkretne poslovne priložnosti.

Pomembna prednost regije ostaja tudi geografska bližina Slovenije. Avstrijska Koroška podjetjem omogoča hiter dostop do trgov DACH, hkrati pa ohranja tesno povezanost z alpsko-jadranskim prostorom.

