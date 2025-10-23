Smučanje in treking? Koroška je več kot turistična destinacija

Za uspehom avstrijske Koroške stoji preplet znanosti, podjetnosti in mednarodnega sodelovanja. Med slikovitimi jezeri in gorskimi prelazi raste regija, ki združuje raziskovalno odličnost in podjetniško drznost. Dolgo je bila priljubljena predvsem zaradi svoje naravne lepote, danes pa je prav tu doma nova generacija inovatorjev, inženirjev in znanstvenikov, ki premikajo meje mogočega.

Delež v industriji, gradbeništvu, energetiki in rudarstvu, ki zajema več kot tretjino celotne dodane vrednosti dežele, kaže, da gre za prostor z jasno vizijo prihodnosti. Tamkajšnja podjetja in raziskovalna središča delujejo in se razvijajo na krilih pametne specializacije, digitalizacije in trajnosti.

Naša severna soseda se v zadnjih letih tako pospešeno razvija v središče, kjer se premišljeno in zagnano prepletajo znanje, tehnologija in močna želja po napredku.

FOTO: Michael Stabentheiner

Ni naključje, da se je prav tukaj naselilo veliko raziskovalnih grozdov. Svetel primer so Silicon Austria Labs (SAL), ustanovljeni leta 2018 kot zunajuniverzitetna raziskovalna organizacija z vizijo podpore domači industriji na področju elektronskih in programsko zasnovanih sistemov. Delujejo kot nekakšen most med temeljno raziskavo na univerzah in SAL na eni strani ter med SAL in industrijo na drugi. Sodelovanja z velikani, kot so Infineon, AMS, AT&S, NXP in TDK, potrjujejo, da se Koroška uveljavlja kot privlačna lokacija za globalne tehnološke partnerje.

SAL ni edina organizacija, ki presega regionalne okvire. Silicon Alps Cluster povezuje več kot 130 podjetij in 30.000 zaposlenih na področju mikroelektronike. Skupaj z raziskovalnimi ustanovami v Beljaku in Gradcu gradijo močnejši inovacijski ekosistem, ki prepoznava priložnosti v novih tehnologijah in jih pretvarja v rešitve za gospodarstvo.

Tudi druge ustanove prispevajo k novemu utripu regije. V Fraunhoferjevem centru KI4LIFE v tehnološkem parku Lakeside v Celovcu nastajajo rešitve umetne inteligence, namenjene industriji, gradbeništvu, zdravstvu in energetiki. »Tesna povezanost raziskovalnih ustanov in gospodarstva je ključ do hitrih, uporabnih rešitev,« poudarja vodja inovacijskega centra Eva Eggeling. Sodelovanje med raziskovalci, inženirji in podjetniki omogoča, da se ideje hitro prelevijo v konkretne tehnologije, ki jih podjetja lahko uvedejo že danes.

Inovacije, ki rastejo iz tradicije

FOTO: Michael Stabentheiner

Na Koroškem je tradicija pogosto temelj, na katerem rastejo inovacije. Les, voda, energija in tehnično znanje, ki so stoletja oblikovali življenje v tej regiji, danes postajajo viri novega gospodarskega zagona. Ko se lokalna znanja povežejo z naprednimi tehnologijami, nastanejo izdelki, ki združujejo estetiko, trajnost in globalno uporabnost.

V kompetenčnem centru Wood K Plus v Šentvidu ob Glini so v sodelovanju s podjetjem F/List razvili novo generacijo izjemno prožnih lesenih furnirjev, ki jih uporabljajo v pohištveni industriji in celo v letalskih kabinah. Tehnološki izziv, kako les narediti bolj prilagodljiv brez izgube kakovosti, je raziskovalcem uspelo rešiti z inovativnim postopkom mehčanja – rezultat pa je material, ki je hkrati trpežen, naraven in estetsko dovršen. Projekt je prejel inovacijsko-raziskovalno nagrado dežele Koroške 2025, kar potrjuje njegov pomen za celotno regijo.

Za najjužnejšo avstrijsko deželo, ki nima lastne tehnične univerze, je ustanovitev raziskovalnega središča izjemno pomembna pridobitev. Wood K Plus s sedežem v Šentvidu ob Glini uspešno privablja visoko usposobljene raziskovalce ter povezuje diplomante in doktorande iz avstrijskih tehničnih univerz, ki svoje delo pogosto opravljajo neposredno v podjetjih. Takšno sodelovanje krepi prenos znanja v prakso in ustvarja dragocen človeški kapital za celotno regijo. Mnogi raziskovalci po koncu projektov nadaljujejo delo prav v podjetjih, s katerimi so sodelovali, kar dodatno utrjuje vezi med znanostjo in gospodarstvom. Center ostaja odprt tudi za manjša podjetja, ki si lastne raziskovalne infrastrukture ne morejo privoščiti, in jim zagotavlja strokovno podporo pri raznolikih razvojnih izzivih.

Zeleni razvoj Koroške povezuje naravne vire, inovacije in podjetnost v regijo prihodnosti. FOTO: Martin Steinthaler

Ko inovacije in trajnost najdejo skupni imenovalec

Avstrijska Koroška je svoje bistvo našla tudi v strategiji, ki bo prihodnost preoblikovala trajnostno. Nastala je tako nekakšna zelena inovacijska veriga, ki povezuje univerze, raziskovalne centre, startupe in industrijo. Prav ta prepletenost znanosti in podjetništva ustvarja razmere, v katerih se inovacije hitro prelevijo v rešitve za trajnostno prihodnost.

Med najzanimivejšimi primeri je ProtectLiB, odcepni projekt Univerze v Gradcu, ustanovljen leta 2024 v Bad St. Leonhardu. Podjetje je razvilo prebojno tehnologijo recikliranja litij-ionskih baterij, ki porabi manj energije in zmanjšuje okoljski vpliv. To je jasen dokaz, da lahko raziskovalna ideja z ustrezno podporo postane uspešen gospodarski model.

Podobno vizionarsko razmišljanje vodi podjetje Handfest iz Bele Peči, ki razvija plezalne oprimke iz bukovega lesa – okolju prijazno alternativo plastičnim izdelkom. Povezovanje lokalnega znanja z inovativnim pristopom je podjetju odprlo vrata na tuje trge; njihove rešitve so že v plezalnih centrih v Švici, Nemčiji in Avstriji.

Zelena inovacijska veriga pa ni omejena le na fizične izdelke. Podjetje Click&Share je iz ideje o souporabi športne opreme razvilo digitalno platformo, ki omogoča izposojo supov, kajakov in koles, danes pa njihove programske rešitve uporabljajo partnerji po Evropi in ZDA.

Takšni projekti ne bi bili mogoči brez močne podporne infrastrukture. Podjetniški center Build! povezuje mentorje, vlagatelje in tehnološke pospeševalnike,BABEG (Business Agency for Carinthia) pa spodbuja investiranje, podjetništvo in naseljevanje podjetij v regiji avstrijske Koroške. Skupaj ustvarjata okolje, v katerem se ideje spreminjajo v trajnostne, mednarodno konkurenčne poslovne zgodbe.

