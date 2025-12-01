  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Avstrijska Koroška

    Zelena ekonomija v praksi: zakaj je Koroška primer za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Avstrijska Koroška je dober primer usklajevanja trajnostnih ciljev in gospodarske rasti. FOTO: Michael Stabentheiner
    Galerija
    Avstrijska Koroška je dober primer usklajevanja trajnostnih ciljev in gospodarske rasti. FOTO: Michael Stabentheiner
    Promo Delo
    1. 12. 2025 | 12:58
    8:40
    A+A-

    Evropski zeleni prehod je postal ena najmočnejših razvojnih sil na celini, ki regije spodbuja k pospešenemu vlaganju v obnovljive vire energije, digitalizacijo in krožno gospodarstvo. Med najbolj naprednimi je avstrijska Koroška, ki se je s strateško usmeritvijo v pametno specializacijo, tehnološke inovacije in regionalno povezovanje preoblikovala v enega vodilnih evropskih poligonov zelene preobrazbe.

    Za slovenska podjetja, ki iščejo navdih, partnerstva ali priložnosti v sektorjih energetike, mobilnosti in trajnostnih tehnologij, je zgodba Koroške zelo poučna. V regiji, ki cilja na ogljično nevtralno proizvodnjo, nastaja model prihodnosti, v katerem se raziskave, industrija in politika prepletajo v enoten razvojni ekosistem.

    Koroška si je v zadnjem desetletju ustvarila izjemen ugled regije, ki zeleni prehod razume tudi kot gospodarsko priložnost. V okviru širšega prostora Green Tech Valley, ki povezuje Štajersko in Koroško, deluje več kot 300 podjetij, specializiranih za trajnostne tehnologije. Električna energija prihaja iz stoodstotno obnovljivih virov, njihov delež v celotni porabi znaša približno 55 odstotkov.

    Poleg tega se Koroška razvija v eno ključnih evropskih vozlišč za prihodnje energetske infrastrukture. Regija je del pobude »Hydrogen Valley«, ki jo sofinancira EU in v okviru katere bo do leta 2028 vzpostavljena letna proizvodnja več kot 10.000 ton zelenega vodika, dolgoročni cilj pa je celo 100.000 do 150.000 ton. V Arnoldsteinu stoji tudi največji baterijski hranilnik v Avstriji, ki z 22 megavati moči in 44 megavatnimi urami kapacitete stabilizira avstrijsko prenosno omrežje, vrača presežke obnovljive energije v sistem ter prek evropskih platform MARI in PICASSO zagotavlja čezmejno podporo omrežjem Italije, Slovenije in drugih držav. Prav ta kombinacija vodikovih rešitev in velikih baterijskih sistemov postavlja temelje za nove energetske modele na evropski ravni.

    Ob tem se razvijajo raziskovalna središča, inovacijski laboratoriji, univerze in podjetniške pobude, ki skupaj gradijo močno platformo za razvoj visokotehnoloških rešitev, od energetike do mobilnosti. Posebej na območju Šentvida ob Glini (Sankt Veit an der Glan) nastaja vzorčni prostor za to trajnostno preobrazbo. Ključno vlogo ima nadgradnja hitre ceste Celovec–Šentvid, zaradi katere se dolina Glan preoblikuje v pomembno gospodarsko os. 

    Regija tako dokazuje, da je mogoče uskladiti okoljsko odgovornost, tehnološki napredek in razvoj lokacije ter hkrati vzpostaviti infrastrukturne rešitve, ki podpirajo celovit zeleni prehod, od raziskovalnih in industrijskih projektov do velikih energetskih sistemov.

    Sonnenkraft Campus: živ laboratorij za energijo prihodnosti

    Sonnenkraft Campus kot demonstracijski prostor, kjer podjetja in raziskovalci preizkušajo nove fotonapetostne rešitve. FOTO: Sonnencraft
    Sonnenkraft Campus kot demonstracijski prostor, kjer podjetja in raziskovalci preizkušajo nove fotonapetostne rešitve. FOTO: Sonnencraft

    Ob novi avtocesti nastaja eden najzanimivejših projektov avstrijskega energetskega prehoda. Sonnenkraft Campus je del koroške strategije krepitve regionalnih grozdov za trajnostne tehnologije in širše zgodbe Green Tech Valley. Ime nosi po podjetju Sonnenkraft, proizvajalcu fotonapetostnih modulov, izvajalec in upravljavec kampusa pa je podjetje Vivatro, celoviti ponudnik rešitev za fotovoltaiko in elektroinštalacije.

    Direktor podjetja Vivatro Jürgen Hölbling poudarja, da kampus ni zgolj demonstracijski prostor, temveč kraj, kjer lahko energijo vidimo, razumemo in izkusimo. V prostorih kampusa se testirajo fotonapetostni moduli, razvijajo integrirane rešitve s sončnimi celicami, preizkuša oprema za shranjevanje energije in predstavlja sodobna e-mobilnost.

    Laboratorij privablja startupe, raziskovalce in obrtnike, ki svoje prototipe razvijajo od ideje do komercializacije. Velik poudarek dajejo tudi izobraževanju. Obiskovalci iz strokovnih šol in univerz lahko tehnologijo preverijo na lastne oči, podjetja pa kampus uporabljajo kot testno platformo za nove rešitve. Za Hölblinga je posebej pomembno, da se zanimanje obiskovalcev nenehno povečuje, saj to krepi razumevanje in motivacijo za uporabo trajnostnih tehnologij.

    Pri vzpostavitvi kampusa je pomembna tudi usmerjenost v krožno gospodarstvo. Uporaba lokalnih materialov, energijska samozadostnost in zmanjševanje odpadkov so vgrajeni v vsak korak delovanja. Rezultat je model trajnostnega centra, ki postaja eden ključnih nosilcev zelene preobrazbe v regiji.

    Hydrogen Valley in baterijska infrastruktura: zeleni prehod v industrijski praksi

    Na Koroškem se energetski prehod dogaja v praksi in v velikem merilu. Pobuda »Hydrogen Valley« povezuje industrijo, raziskovalne ustanove in energetiko v skupni razvojni okvir za proizvodnjo, skladiščenje in uporabo zelenega vodika. Skupaj z Zgornjo Avstrijo in Štajersko je načrtovanih več kot 500 milijonov evrov naložb, regija pa želi postati osrednje vodikovo vozlišče srednje Evrope.

    S tem se dopolnjuje zmogljiva baterijska infrastruktura. V Arnoldsteinu deluje največji avstrijski baterijski hranilnik, ki pomembno zmanjšuje nihanja v prenosnem omrežju ter omogoča učinkovitejšo integracijo vetrne in sončne energije. Prek povezav z Italijo, Slovenijo in drugimi državami baterijski sistem prispeva k evropski stabilnosti, Koroška pa je vključena tudi v načrtovani SouthH2Corridor – 3.300 kilometrov dolg vodikovod med Severno Afriko in južno Nemčijo. Ta bo regiji omogočil neposredno vključevanje v prihodnji evropski trg vodika ter ustvaril nove priložnosti za industrijo, logistiko in mobilnost.

    Go-e: kako se osebni izziv spremeni v evropsko zgodbo o uspehu

    Pametna polnilnica Go-e kot primer tehnološko usmerjenega razvoja v regiji. FOTO: Go-e
    Pametna polnilnica Go-e kot primer tehnološko usmerjenega razvoja v regiji. FOTO: Go-e

    V Feldkirchnu, nedaleč od Beljaka, podjetje Go-e proizvaja inteligentno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil, ki jo izvažajo po vsej Evropi. Podjetje simbolizira novo industrijo Koroške, ki je tehnološko usmerjena, mednarodna in trajnostno naravnana.

    Zgodba uspešnega podjetja se je začela z osebno zgodbo. Njen ustanovitelj Peter Pötzi je namreč iskal zanesljiv in priročen napajalnik za svoje električno kolo. Ker med obstoječimi izdelki ni našel primernega, ga je razvil sam. Iz ideje je nato ustvaril startup, ki je le v nekaj letih postal vodilni ponudnik pametnih polnilnic v Nemčiji in Avstriji. Danes njihove rešitve uporabljajo v več kot tridesetih državah.

    Podjetje razvija nove tehnologije za še bolj trajnostno elektromobilnost. Njihov nabor izdelkov pokriva različne scenarije polnjenja – od domačega polnjenja s presežkom energije iz fotovoltaike do upravljanja flote v podjetjih. Go-e sodeluje tudi z mrežo dvanajstih koroških raziskovalnih in tehnoloških podjetij, da bi polnilno infrastrukturo še širše omogočil tudi na javnih površinah. Njihova ambicija je jasna: da bi vsako parkirišče imelo možnost polnjenja.

    Regija, ki soustvarja prihodnost

    V dolini Glan je jasno vidno, kako Koroška kot pionirka zelene ekonomije oblikuje prihodnost: obnovljivi viri energije, inovativni industrijski pristopi in sodobna infrastruktura se prepletajo v koncept, ki kaže pot naprej.

    To je priložnost tudi za številna slovenska podjetja, ki se lahko na tem območju hitro povežejo v nova partnerstva in dobijo vpogled v modele, ki premikajo meje mogočega v trajnostni industriji. Koroška s svojim razvojnim pristopom postavlja standard, ki ga Evropa vse bolj prepoznava, in ostaja prostor, kjer je zeleno gospodarstvo uresničena realnost.

    FOTO: Michael Stabentheiner
    FOTO: Michael Stabentheiner

    Prenesite brošuro Poslovne priložnosti na Koroškem 

    Pridobite celovit vpogled v koroški inovacijski ekosistem – od strateškega sodelovanja do praktičnih informacij o financiranju, podpornih programih in tehnoloških priložnostih.

     Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade

    Sorodni članki

    PromoPhoto
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    PromoPhoto
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    PromoPhoto
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Več kot 60 let uspeha: iz malega salona do mednarodne uspešnice (video)

    Od malega družinskega podjetja do prepoznavne blagovne znamke, ki jo poznajo v širši regiji Alpe-Jadrana. Spoznajte zgodbo družine Rutar.
    Promo Delo 11. 11. 2024 | 10:57
    Preberite več
    Photo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Sonnenkraft: Sončni kolektorji iz avstrijske Koroške v tekmi s Kitajci

    Konkurirajo predvsem s kakovostjo. V fotovoltaiki se Evropa v 90 do 95 odstotkih oskrbuje s kitajskimi izdelki.
    Gašper Boncelj 3. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Infrastruktura za električne avtomobile

    Go-e: Od začetka v garaži do 10 tisoč polnilnic na mesec

    Na obisku v mladem podjetju,ki piše uspešno zgodbo v proizvodnji polnilne infrastrukture za električne avtomobile.
    Gašper Boncelj 25. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o Stefanie P.: po umoru prišel nazaj in skrbel za psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Uboj

    Kdo je bila Stefanie Pieper: avstrijska vplivnica, ki jo je ubil Slovenec

    Ustvarjala je vsebine o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu
    30. 11. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Borut Pahor

    Nekoč vladal Sloveniji, sedaj prodaja pižame

    Nekdanji predsednik Borut Pahor je s poziranjem ob goli blondinki v postelji požel predvsem zgražanje javnosti.
    28. 11. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Lena Pislak

    En pogled je bil dovolj, da sva ostala za zmeraj skupaj

    Za Ulayeva ženo in skrbnico Fundacije Ulay Lena Pislak je pomiritev med Ulayem in Marino Abramović eden njenih najlepših spominov.
    Peter Rak 30. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zelena ekonomija v praksi: zakaj je Koroška primer za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni zahteva hitre in preventivne ukrepe

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    inovacijetrajnostni razvojavstrijska KoroškaTrajnostinovativnost
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat kovinske in elektroindustrije

    V Mahleju napovedali stavko

    Glavna stavkovna zahteva je zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH.
    1. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    Lanišek, Prevca, Luka in Krušič na zmagovalni poti (FOTO:)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 1. 12. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem otrok

    Italijanski dobrotnik rešuje »družino iz gozda«

    Potem ko je italijansko sodišče družini z alternativnim življenjskim slogom odvzelo tri otroke, jim je upokojenec ponudil nastanitev v svoji rojstni hiši.
    Urša Izgoršek 1. 12. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Infrastruktura

    Na ljubljansko železniško postajo je po novih tirih pripeljal prvi vlak

    Prva faza nadgradnje je končana: dela se selijo na južno stran postaje. V prostor se že umešča železniška obvoznica mimo Ljubljane.
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem otrok

    Italijanski dobrotnik rešuje »družino iz gozda«

    Potem ko je italijansko sodišče družini z alternativnim življenjskim slogom odvzelo tri otroke, jim je upokojenec ponudil nastanitev v svoji rojstni hiši.
    Urša Izgoršek 1. 12. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Infrastruktura

    Na ljubljansko železniško postajo je po novih tirih pripeljal prvi vlak

    Prva faza nadgradnje je končana: dela se selijo na južno stran postaje. V prostor se že umešča železniška obvoznica mimo Ljubljane.
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izobraževanje

    Znanje kot naložba: prihodki se vam lahko še enkrat povečajo

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihajajo prazniki – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadnja priložnost za super popuste na programsko opremo

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Stres praznikov? En bon, ki vas popelje naravnost v terme!

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    V ozadju je trik, ki nas ujame, preden se tega sploh zavedamo

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    »Prijatelj srca« – ko drobna gesta podari toplino in nasmeh

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo, Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo