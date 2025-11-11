  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Dobrih 80

    Kako Fructal na Duplici prepleta dediščino in inovacije prihodnosti

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Fructal je svojo zgodbo začel leta 1945 v Ajdovščini, kjer so prvi delavci začeli s predelavo sadja in žganjekuho. Iz teh začetkov je zrasla ena najprepoznavnejših slovenskih blagovnih znamk. FOTO: Fructal
    Galerija
    Fructal je svojo zgodbo začel leta 1945 v Ajdovščini, kjer so prvi delavci začeli s predelavo sadja in žganjekuho. Iz teh začetkov je zrasla ena najprepoznavnejših slovenskih blagovnih znamk. FOTO: Fructal
    Promo Delo
    11. 11. 2025 | 08:35
    6:36
    A+A-

    Začetek Fructala sega v 5. oktober 1945, ko se je v opuščeni zgradbi nekdanje tekstilne tovarne pet delavcev začelo ukvarjati z žganjekuho. Po petih letih je imelo podjetje 133 zaposlenih. Že tedaj so v središče postavili kakovost surovin, zaupanje lokalnih pridelovalcev in znanje ljudi, ki so razumeli, da iz vsakega sadeža lahko nastane nekaj izjemnega. Iz teh temeljev je zrasla ena najbolj priljubljenih blagovnih znamk slovenskega gospodarstva, ki je čez desetletja ohranjala ravnotežje med izročilom in razvojem.

    V osemdesetih letih je Fructal vzpostavil destilarno na Duplici, ki je bila takrat ena najsodobnejših v širši regiji. Natančno izdelani kotli, napredni nadzorni procesi in preizkušene metode destilacije so bili pomemben tehnološki preboj. Hkrati pa so na vsakem koraku ohranjali spoštovanje do tradicije, natančnost mojstrov in znanje, prenašano iz generacije v generacijo. Prav ta preplet preizkušenih postopkov in novih rešitev je postal Fructalov zaščitni znak.

    Preplet znanja, tehnologije in odgovornosti do okolja Fructalu omogoča, da ostaja eno najbolj prepoznavnih imen slovenske živilske industrije.

    Dediščina kot temelj inovacij

    Karmen Cvet Miljković FOTO: Fructal
    Karmen Cvet Miljković FOTO: Fructal
    Na Duplici se čas meri nekoliko drugače. Tukaj preteklost ni arhivirana v spominu, temveč živi v vsakodnevnem delu, v zvoku delujoče naprave za destilacijo iz leta 1980, v izkušnjah zaposlenih, ki znajo vsak korak proizvodnje uglasiti s kakovostjo, in v vonju domačega sadja. Hkrati ta prostor diha s prihodnostjo, saj sodobne linije za polnjenje in sledljivost, digitalni nadzor procesov in trajnostne prakse kažejo, da Fructal razume tradicijo kot izhodišče inovacij. »Inovacije so bile v Fructalu zmeraj zelo dobrodošle, saj so prinašale izboljšave v smislu kakovosti, pa tudi varnosti izdelkov. S tem mislim predvsem na aseptične polnitve, nove tehnologije embalaže in podobno,« razloži Karmen Cvet Miljković, vodja obrata na Duplici.

    Danes ves alkoholni program izdelujejo na Duplici s pomočjo preverjene tradicije in klasične tehnologije, ki so ju uporabljali že predhodniki. »Sodobni materiali in tehnološki pripomočki zelo olajšajo naše delo, hkrati pa zvišujejo standarde: višja je raven kakovosti, varnosti, skladnosti pridelave, sledljivosti … Ostaja nam pa res veliko znanja in izkušenj naših predhodnikov,« razloži Karmen Cvet Miljković. Del tradicije so tudi hrastovi sodi, ki jih hranijo v kleti in v katerih zorijo kakovostna starana žganja.

    Dediščina je na Duplici živa sestavina sodobnega delovanja. Strojna oprema iz preteklih desetletij, izkušeni sodelavci in preizkušene tehnologije so dragocen kapital, ki omogoča premišljene inovacije. V vsakem koraku proizvodnje se kaže spoštovanje do znanja preteklih generacij, ki še danes navdihuje nove rešitve. Prav ta zvestoba tradiciji daje podjetju samozavest, da pogumno stopa naprej in se odziva na potrebe sodobnega trga.

    Fructal gradi svojo moč na ravnovesju med izkušnjami preteklosti in pogumom za novosti. Ohranjanje dediščine je premišljena odločitev, ki daje podjetju stabilnost, prepoznavnost in jasen kompas za prihodnost. Inovacije, ki jih uvajajo v zadnjih letih, temeljijo na znanju, pridobljenem v desetletjih dela, raziskav in odgovornosti do kakovosti.

    Obrat na Duplici ponazarja to filozofijo v praksi. Tu se preizkušene metode srečujejo z naprednimi tehnologijami, znanje starejših sodelavcev se dopolnjuje z idejami mlajših generacij in izkušnja postaja navdih za razvoj. Vsak izdelek, ki nastane v tem okolju, nosi v sebi del zgodovine, a hkrati tudi vizijo prihodnosti.

    Sodi iz Fructalove destilarne ponazarjajo preplet tradicije in natančne obrti. V njih se ohranja del zgodovine, ki še danes navdihuje sodobne procese v proizvodnji. FOTO: Fructal
    Sodi iz Fructalove destilarne ponazarjajo preplet tradicije in natančne obrti. V njih se ohranja del zgodovine, ki še danes navdihuje sodobne procese v proizvodnji. FOTO: Fructal

    Pomembna zaveza: lokalno sadje kot izhodišče kakovosti

    Kakovost Fructalovih izdelkov se začne že v sadovnjaku. Podjetje vsako leto odkupi vso razpoložljivo količino slovenskega sadja, med katerim prevladujejo jabolka, hruške in breskve, ter s tem neposredno podpira domače pridelovalce in ohranja kroženje vrednosti znotraj države. Takšna zaveza lokalnemu okolju je jasen izraz odgovornosti do narave in skupnosti.

    Leta 2024 so to dokazali s konkretnimi številkami, saj je Fructal od slovenskih sadjarjev odkupil več kot 1600 ton sadja, od tega več kot 1500 ton jabolk, kar potrjuje, da domače surovine ostajajo srce njihove proizvodnje. Zanesljivost dobave in sledljivost izvora omogočata, da vsak izdelek nosi podpis pristnega okusa slovenskega sadja.

    »Od slovenskih sadjarjev odkupujemo jabolka, hruške, hruške viljamovke in breskve ter vipavske breskve. Zadnje ostanejo v Ajdovščini in iz njih izdelujemo najboljši sok,« še pove Karmen Cvet Miljković in poudari, kako pomembna je za končni izdelek kakovost sadja.

    Tako tesna povezanost z lokalnim okoljem zagotavlja kakovost že na začetku proizvodnega procesa. Vsaka surovina je skrbno izbrana, preverjena in vključena v zgodbo, ki presega okvir klasične industrije pijač. »Sadje v destilarni ločujemo tudi po pridelovalcih, saj ima vsaka lega in sorta sadja svoje specifike. Tako lahko spremljamo kakovost vsakega destilata, vendar v skupku vsak prispeva svojo posebnost, ki je v celoti združena v vrhunski destilat,« še pove in doda, da so s partnerji stkali trdne vezi, kar je pripomoglo k temu, da v njihovih odnosih vladata medsebojno razumevanje in spoštovanje.

    Na Duplici se ne proizvaja množično, temveč premišljeno, s spoštovanjem do naravnih ciklov in znanja ljudi, ki razumejo, da je prav sadje tisti temelj, na katerem stojita Fructalova prepoznavnost in ugled.

    Naročnik oglasne vsebine je Fructal

    Fructalinovacije80 letdestilarna
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kraljeva družina

    Princ Willam: Z otroki sva se odkrito pogovarjala tudi o princesini bolezni

    S svojimi otroki se pogovarjata odkrito. Naučil se je, da je otrokom treba povedati več, in da se vsaka družina o takih temah pogovarja drugače.
    11. 11. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Intervju

    Opravičilo Đokoviću, ker ga je zaradi covida označil za lažnivca in prevaranta

    Novak Đoković je novinarju Piersu Morganu v oddaji Uncensored med drugim povedal, da ni prepričan, ali bo osvojil 25. grand slam. Želel bi zaigrati proti sinu.
    Peter Zalokar 11. 11. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pošteno plačilo

    Evropska minimalna plača je preživela sodni test

    Direktiva naj bi sicer postavila okvir za boljše življenjske in delovne pogoje v Uniji.
    Peter Žerjavič 11. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Ko naše življenje ni več samo naše

    Knjiga Cena povezanosti je vrhunski razmislek o tem, kako kapitalizem s podatki kolonizira in si prisvaja človeško življenje.
    Pia Prezelj 11. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nagrada

    Szalay je prvi britansko-madžarski avtor, ki je osvojil nagrado booker

    Priznanje je David Szalay prejel za roman Flesh z mučno zgodbo o madžarskem izseljencu in njegovi poti od revščine do bogastva.
    11. 11. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pošteno plačilo

    Evropska minimalna plača je preživela sodni test

    Direktiva naj bi sicer postavila okvir za boljše življenjske in delovne pogoje v Uniji.
    Peter Žerjavič 11. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Ko naše življenje ni več samo naše

    Knjiga Cena povezanosti je vrhunski razmislek o tem, kako kapitalizem s podatki kolonizira in si prisvaja človeško življenje.
    Pia Prezelj 11. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Nagrada

    Szalay je prvi britansko-madžarski avtor, ki je osvojil nagrado booker

    Priznanje je David Szalay prejel za roman Flesh z mučno zgodbo o madžarskem izseljencu in njegovi poti od revščine do bogastva.
    11. 11. 2025 | 09:43
    Preberite več
