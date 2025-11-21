Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ko smo oglase gledali skupaj z oddajami, brez preskakovanja in hitrega previjanja, so bili Fructalovi med tistimi, ki so nas vedno ujeli. V nekaj sekundah so nas popeljali v poletje, v igro s prijatelji, k družinski mizi ali na potep, ki je dišal po sadju in brezskrbnosti. Nekatere smo znali zapeti, druge oponašati, tretje smo prepoznali že po prvem kadru.

Z leti so postali del našega osebnega spomina. Dovolj je ena melodija ali ena podoba, da se spomnimo, kako smo sedeli pred televizijo, čakali risanko ali malico in si ob tem že izbirali najljubši okus.

Fructal je skozi svoje izdelke vedno znal ujeti duh časa. Prav zato imajo v našem spominu in vsakdanjih navadah posebno mesto. Veljali so za »kul« izbiro, predvsem pa so nas povezovali z naravo in ponujali najboljše, kar zraste na domačih tleh. V obliki tablice, kaše, soka ali energijskega napitka je Fructal pogosto vodil trend in nas popeljal v nove dimenzije okusov.

In prav takšno iskrivost so od nekdaj nosili njihovi oglasi. Ob njih smo se smejali, zabavali, prepevali njihove melodije in jih tako zlahka sprejeli za svoje. Postali so del nas, del kulture in del navad, ki so nas spremljale od otroštva do odraslosti.

Med številnimi kampanjami je nekaj takšnih, ki se jih še danes spomnimo brez težav. To so tisti oglasi, ki jih povezujemo z najbolj živimi spomini.

FRUTEK

Frutek je na trg prišel leta 1974 kot prvi slovenski sok in pozneje tudi prva kašica za dojenčke, zasnovana posebej za potrebe najmlajših. Zaradi kakovostnih surovin, nežnih okusov in zaupanja staršev je hitro postal eden najbolj prepoznavnih otroških izdelkov pri nas, ki ga pozna že več generacij. Oglas za Frutek je eden najbolj prepoznavnih.

FRUC

Fruc je na trg prišel v poznih devetdesetih letih, kot odgovor na željo po svežem, igrivem in nekoliko bolj urbanem sadnem napitku. Nagovarjal je mlade in mlade po duši, kar so odlično zajeli tudi njegovi oglasi, vedno hitri, kul in prežeti s poletno energijo.

FREDI NARAVNI SOK

Fredi naravni sok je postal prepoznaven tudi po oglasu z Mikijem Šarcem, v katerem se prepletajo mladostniška brezskrbnost, glasba in ples, vse v duhu Briljantine in legendarnega filma Poletje v školjki.

STRAST IMA NOVO OBLIKO

Oglas »Strast ima novo obliko« je spremljala prepoznavna glasba Magnifica, ki je celotni kampanji dala energijo, ritem in mladostni naboj. V ospredju je bila nova Fructalova steklenička, predstavljena kot sodoben, privlačen in svež izdelek, narejen za generacijo, ki živi hitro, a ceni kakovosten sok.

RAJ ZA SADJE

Oglas »Raj za sadje« prikazuje simpatičen prizor, v katerem oče hčerki pred spanjem pripoveduje prav posebno zgodbo za lahko noč. Z vprašanjem »Ste vedeli, da obstaja raj za sadje?« oglas ustvari topel, skoraj pravljičen svet, v katerem se ljubezen do sadja prepleta z otroško domišljijo.

In ko pogledamo vse te oglase, nas prav vsaka zgodba pripelje do iste točke, to je do znamke, ki je zrasla iz domačega sadja in že 80 let živi z nami.

Ali ste vedeli? Frutek je na trg prišel leta 1974 kot prvi slovenski sok in pozneje tudi prva domača sadna kašica za dojenčke, ki so jo starši hitro vzeli za svojo. Leta 1970 je Fructal postal največji proizvajalec sadnih sokov v nekdanji Jugoslaviji. »Twist-off« steklenička, ki ob odprtju glasno »poči«, je na police prišla leta 1994 in med uporabniki v hipu postala hit. Prepoznavna modra 200-mililitrska steklenička je bila predstavljena leta 2003 in je še danes stalnica v slovenskih lokalih. Dvojni C je ena najstarejših Fructalovih blagovnih znamk; svojo pot je začela že v šestdesetih letih.

80 let Fructala: zgodba, ki je zrasla iz domačega sadja in postala del naših življenj

Fructalova zgodba se je leta 1945 začela v Ajdovščini, v majhnem obratu s peščico zaposlenih. Iz lokalne pobude je v desetletjih zraslo podjetje, ki danes deluje na dveh slovenskih lokacijah in svoje izdelke izvaža v več kot 35 držav. Čeprav se je obseg povečal, je Fructal ohranil jedro svoje identitete: predanost kakovosti, znanju in slovenskemu sadju.

Danes je Fructal največji odkupnik domačega sadja. Odkupi vse razpoložljive količine jabolk, breskev in hrušk ter s pridelovalci gradi dolgoročna partnerstva, ki so temelj njegove proizvodnje. Njegove blagovne znamke, med njimi Dvojni C, Frutek, Fruc, Frutabela in prepoznavna modra steklenička, so se v tem času zasidrale v vsakdanje navade slovenskih družin, od malic in praznovanj do drobnih osebnih ritualov.

Osemdeset let Fructala zaznamujejo tudi pogumni razvojni koraki. Podjetje je bilo med prvimi v Sloveniji, ki je vzpostavilo sklenjen krog recikliranja PET plastenk, uvedlo embalažo rastlinskega izvora in pozneje popolnoma reciklirane plastenke. S sodobnimi naložbami v proizvodne linije, energetsko učinkovitost in obnovljive vire gradi okolju prijaznejšo prihodnost.

Zaradi takšnega pristopa je Fructal danes prepoznaven simbol odgovorne proizvodnje in sodelovanja z lokalnim okoljem. Njegova zgodba že osemdeset let spremlja generacije, ki so zrasle ob njegovih izdelkih, in ostaja trdna opora generacijam, ki prihajajo.

