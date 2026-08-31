Andrej Vizjak je novi generalni direktor Gen energije

Nadzorni svet družbe Gen energija je na današnji seji z mesta generalne direktorice odpoklical Nado Drobne Popović in za generalnega direktorja družbe imenoval Andreja Vizjaka, ki je štiriletni mandat nastopil z današnjim dnem, 31. avgusta 2026.

Pred nastopom na mesto generalnega direktorja je Vizjak, po izobrazbi magister elektrotehnike, deloval v skupini Gen kot vodja strateškega razvoja v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi

ter kot direktor njene hčerinske družbe Partner.

Vizjak je na seji nadzornega sveta predstavil program dela, po katerem se bo zavzemal za stabilno in varno proizvodnjo električne energije iz proizvodnih objektov skupine Gen, zlasti Nek, nadaljeval aktivnosti za izgradnjo novega bloka Jek2, hidroelektrarne Mokrice in drugih načrtovanih proizvodnih objektov. Zavzemal se bo tudi za razrešitev odnosa z družbo Gen-I, skladno z načeli gospodarnega upravljanja družbe.

Nado Drobne Popovič so nadzorniki odpoklicali. FOTO: Voranc Vogel

V poslovodstvu družbe Gen energija na mestu poslovnega direktorja ostaja Bruno Glaser, so sporočili iz družbe Gen energija. Skupina Gen je lani imela skoraj 160 milijonov evrov dobička.