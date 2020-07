FOTO:Avtomatizacija zahteva tudi nova znanja

Globalno se je število robotov v zadnjih 20 letih potrojilo, lani je Oxford Economics (OE) poročal o 2,25 milijona enotah, že do leta 2030 pa naj bi jih bilo v uporabi 20 milijonov. Učinki so neverjetni, pravi Adrian Cooper, glavni ekonomist in izvršni direktor OE. Robotizacija bo gonilna sila ustvarjanja novih delovnih mest, hkrati pa bo povzročila izgubo več deset milijonov delovnih mest.»Analize kažejo, da en robot nadomesti delo 1,6 proizvodnega delavca,« pravi Cooper. Od leta 2000 je bilo globalno na račun tega ukinjenih 1,7 milijona delovnih mest, v Evropi približno 400.000. Uvajanje robotov poveča produktivnost. Medtem ko ...