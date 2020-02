Brezplačno certificiranje za 200 organizacij

Projekt s podporo EU

FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Certificiranje

Danes ob 14. uri bo na GZS informativni dan za podjetja in institucije, ki se zanimajo za pridobitev novega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Namen certifikata je izboljšati delovno okolje v Sloveniji. Prvih sto organizacij, ki se bodo prijavile na pred nekaj dnevi objavljeni razpis, ga bo lahko pridobilo brezplačno.»Organizacija s pristopom k pridobitvi certifikata izkaže svojo družbeno odgovornost in skrb za zaposlene,«, direktor Ekvilib Inštituta, poudarja pomen zadovoljnih zaposlenih. Ti so zavzeti in motivirani, bolj verjetno ostanejo v podjetju, kasneje se odločijo za upokojitev . Takšni zaposleni so gonilo razvoja v organizacijah, skozi strategijo družbene odgovornosti pa podjetje gradi tudi blagovno znamko delodajalca, pravijo na Ekvilib Inštitutu, kjer so pred 12 leti podelili prvi certifikat Družini prijazno podjetje , danes ga ima že več kot 260 podjetij.Tudi novi certifikat je nastal kot projekt s podporo evropskih sredstev (1,6 milijona evrov) in ministrstva za delo (400.000 evrov), tokrat namenjenih za spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti starejših. Poleg Ekviliba v projektu, ki bo trajal do septembra 2022, sodelujejo še GZS, Zveza svobodnih sindikatov in Združenje delodajalcev. V tem času bo za 200 organizacij certificiranje brezplačno, za polovico letos.Kasneje oziroma po izpolnitvi kvote bo postopek plačljiv, in sicer od 4600 do 7800 evrov in DDV za pristopni področni certifikat. Javni poziv za financiranje postopka pridobitve iz evropskih sredstev za leto 2020 je že objavljen na spletni strani , pogoj za prijavo je pet zaposlenih ne glede na panogo poslovanja.Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec se osredotoča na izboljšanje delovnih razmer zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja medgeneracijsko sodelovanje , varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti skupaj s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih. Hkrati tudi spremlja napredek organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu. Organizacija lahko pridobi pristopni certifikat za eno od področij (področni certifikat) ali pa krovnega, za vsa štiri področja.Po prijavi na razpis se začneta polletna analiza internih dokumentov in ugotavljanje stanja, skupaj z revizorji se določi nabor ukrepov. Organizacija prejme pristopni certifikat, vendar mora pred tem izpolnjevati temeljne ukrepe, na primer: sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanje usposabljanj za vse starostne skupine, izobraževanje vodij o medgeneracijskem sodelovanju, zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih , izklapljanje elektronskih naprav …Za implementacijo z revizijo dogovorjenih ukrepov ima organizacija tri leta časa, toliko je tudi veljavnost pristopnega certifikata, ki ga je mogoče nadgraditi tudi z naprednim.