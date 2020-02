FOTO:Čakajoč na tistega s trdno hrbtenico in mehkim srcem

Pomlad je, Alenka Stanič sedi za mizico na nabrežju Ljubljanice in gleda ljudi. Alenka je biologinja in ljudje jo neznansko zanimajo. Gleda ljudi in se poigrava z vprašanjem, kaj počnejo v življenju. Kdo od njih bi bil dober vodja. Lovka na glave.Alenka Stanič, zakaj svoje naravno posrebrene lase nosite tako izzivalno in brezskrbno? Kaj mi je, da si drznem postaviti za običajne ljudi povsem neprimerno vprašanje? No, zdi se mi posebno vprašanje za posebno sogovornico, poleg tega si ga upam postaviti, ker je v resnici videti mladostna.Zdaj sediva pri njej doma. V eni tistih skritih ljubljanskih hiš s še bolj skritim vrtom, ki ...