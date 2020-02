Čas je za revolucijo

Svetovni gospodarski forum je na letošnjem letnem zasedanju izdal poročilo o letošnjih globalnih tveganjih. Med njimi omenja tudi brezposelnost. »Tehnologije spreminjajo delovna mesta, svet se mora spopasti z dejstvom, da potrebujemo nova znanja in veščine. Zadnji čas je za to!« opozarja.OECD napoveduje, da se bo v prihodnjem desetletju spremenila več kot milijarda delovnih mest v svetu, to je skoraj tretjina vseh. Toliko delavcev se mora do leta 2030 spopasti z novimi izzivi, iskati nova znanja, se morda tudi prekvalificirati za drug poklic. Do leta 2022 se bodo na sedanjih delovnih mestih temeljito spremenile osnovne ...