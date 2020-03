Delodajalci so pri zaposlovanju previdnejši

Preberite tudi:

Med aprilom in junijem bo število zaposlenih povečalo 13 odstotkov podjetij v Sloveniji, v štirih odstotkih načrtujejo zmanjšanje, kažejo izsledki četrtletnega napovednika zaposlovanja družbe Manpower Group. Potencialni vpliv Covid-19 pri tem ni znan, saj je bila raziskava narejena v januarju, pred globalno razširitvijo virusa.Kot pravi, poslovni direktor podjetja za jugovzhodno Evropo, je sicer vpliv virusa še prezgodaj napovedovati, se pa trend naraščanja zaposlitvenih namer, ki smo mu bili priča v zadnjih treh letih, umirja. V enakem obdobju lani je rast zaposlovanja načrtovalo 15 odstotkov podjetij v državi, zmanjševanje pa v dveh odstotkih.»Opažamo, da slovenski delodajalci postajajo bolj previdni s svojimi politikami zaposlovanja. Splošna gospodarska negotovost, tako v EU kot zunaj nje, sta zagotovo vplivali na tokratno napoved zaposlovanja,« je izpostavil Gameiro. Globalno in tudi v Sloveniji se mnoge organizacije soočajo z izzivom, kako najti delavce z ustreznimi kompetencami.Nadpovprečno zaposlovanje napovedujejo v panogi financ in poslovnih storitev, kadre bo iskalo 18 odstotkov teh podjetij. Priložnosti bodo v 11 odstotkih podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino, podobno velja tudi za gradbeništvo in proizvodnjo, medtem ko bo kadre iskalo samo štiri odstotke gostincev.Večja podjetja bodo pogosteje iskala dodatne delavce. Da bodo v drugem četrtletju zaposlovale, je napovedalo 31 organizacij z najmanj 250 zaposlenimi, hkrati jih je pet odstotkov ocenilo, da bodo zmanjševale število delovnih mest.Med srednje velikimi in malimi podjetji jih je zaposlovanje januarja, pred razmahom korona virusa napovedalo 17 oziroma 13 odstotkov, dva odstotka pa bosta odpuščala. V podjetjih z manj kot desetimi zaposlenimi je zaposlovanje napovedalo vsako 25 podjetje, po drugi strani pa jih še nekaj več pričakuje, da bodo število delovnih mest zmanjšali.Z devetodstotno neto napovedjo zaposlovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani se Slovenija uvršča v povprečje v regiji.