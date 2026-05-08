Junija na čelo HESS Boštjan Pišotek

Nadzorni svet družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je sprejel odločitev, da bo na mesto direktorja družbe HESS imenoval Boštjana Pišotka. Konec maja se bo dosedanji direktor Bogdan Barbič, ki je družbo HESS vodil od njene ustanovitve, namreč upokojil.

V izbirnem postopku, ki ga je nadzorni svet družbe HESS vodil od marca, je bil za direktorja družbe s petletnim mandatom od 1. junija letos soglasno imenovan Boštjan Pišotek, inženir strojništva, energetski strokovnjak in vodja strateških investicijskih projektov v družbi HESS z več kot desetletjem izkušenj v elektroenergetiki. Od leta 2020 vodi državni projekt HE Mokrice, ki predstavlja ključno razvojno investicijo slovenske hidroenergetike in pomemben element stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema.

Predsednica nadzornega sveta HESS, generalna direktorica Skupine Gen Nada Drobne Popović je ob tem dejala, da je bila »odločitev o imenovanju Boštjana Pišotka na mesto generalnega direktorja družbe HESS sprejeta z mislijo na kontinuiteto in nadaljnji razvoj družbe«.

»Prepričani smo, da bo s svojim znanjem in izkušnjami uspešno nadaljeval začrtano strategijo družbe. Nadzorni svet se pri tem zahvaljuje Bogdanu Barbiču za dolgoletno uspešno vodenje družbe, ki se je kazalo tako v uspešni gradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi kot njenem zanesljivem in uspešnem delovanju,« je še dodala.