    Kariera

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    JYSK si nenehno prizadeva ustvarjati navdihujoče in vključujoče delovno okolje. V FOTO: JYSK
    Galerija
    JYSK si nenehno prizadeva ustvarjati navdihujoče in vključujoče delovno okolje. V FOTO: JYSK
    Promo Delo
    22. 1. 2026 | 12:41
    A+A-

    Že na začetku leta 2026 JYSK praznuje velik uspeh, pridobitev certifikata Top Employer Europe, ki je bil podeljen na podlagi uspešne udeležbe in certificiranja v 14 državah. »Zelo smo ponosni, da je bilo toliko JYSK držav certificiranih kot Top Employer. Ta certifikacija nam zagotavlja dragocene podatke in vpoglede, s katerimi lahko še naprej izboljšujemo in zagotavljamo najboljše kadrovske prakse v celotni organizaciji,« je povedal Jan Verhoek, izvršni podpredsednik za kadrovsko področje pri JYSKU.

    Vse JYSK države, certificirane kot Top Employer, so v primerjavi z lani izboljšale svoje rezultate. Skupno povprečje skupine JYSK se je zvišalo na 77,21 % z 72,69 % v letu 2025.

    Top Employers Institute certificira organizacije na podlagi obsežne raziskave najboljših kadrovskih praks. Postopek certificiranja zajema številna področja, kot so poslovna in kadrovska strategija, vodenje, delovno okolje, razvoj talentov, učenje, raznolikost in vključenost, dobro počutje zaposlenih, pridobivanje talentov ter uspešnost. Rezultate preverja neodvisni revizor, podjetja pa so ocenjena v primerjavi z globalnimi standardi.

    FOTO: JYSK
    FOTO: JYSK

    Močna rast rezultatov JYSK Slovenije, ki potrjuje odličnost na ključnih področjih

    V primerjavi z lani je JYSK Slovenija dosegel rast skupnega rezultata za 8,14 %, kar potrjuje nenehno izboljševanje dela z zaposlenimi. Najvišje ocenjeni področji sta bili poslovna strategija in vodenje, kar odraža močno povezanost poslovne strategije z razvojem ljudi ter jasen poudarek na kakovostnem vodenju.

    V posameznih kategorijah so izstopali naslednji rezultati:

    • Vodenje: 100 %

    • Ugled delodajalca: 100 %

    • Pridobivanje talentov: 98,4 %

    • Uspešnost: 96,36 %

     

    Ti rezultati potrjujejo zavezanost JYSKA v Sloveniji k razvoju vodij, privabljanju in razvoju talentov ter ustvarjanju spodbudnega delovnega okolja.

    FOTO: JYSK
    FOTO: JYSK

    Poudarek na ljudeh in kulturi v regiji

    Ob tej priložnosti je spregovorila tudi Jadranka Čulo Petrovčić, kadrovska direktorica za JYSK Slovenija, Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina: »Certifikat Top Employer Europe je veliko priznanje celotni organizaciji, predvsem pa našim zaposlenim. Za temi rezultati stojijo ljudje – njihova zavzetost, energija in pripravljenost na razvoj. Ponosni smo na kulturo, ki temelji na zaupanju, odprti komunikaciji in stalnem učenju. Kontinuirano vlagamo v razvoj vodij, izobraževanja in dobrobit zaposlenih, saj verjamemo, da so zadovoljni in motivirani sodelavci temelj dolgoročnega uspeha JYSKA.«

    JYSK si tudi v Sloveniji nenehno prizadeva ustvarjati navdihujoče in vključujoče delovno okolje. Velik poudarek namenja internemu razvoju, ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem ter programom, ki spodbujajo dobro počutje zaposlenih. S tem podjetje sistematično gradi kulturo, v kateri se zaposleni počutijo cenjene, slišane in motivirane.

    FOTO: JYSK
    FOTO: JYSK

    O certifikatu Top Employer

    Certifikat Top Employer podeljuje Top Employers Institute organizacijam, ki so zavezane stalnemu izboljševanju kadrovskih praks. Podjetja opravijo obsežno raziskavo HR Best Practices Survey, ki zajema ključna področja upravljanja človeških virov. Rezultati so primerjani na globalni ravni ter podjetjem omogočajo jasen vpogled v njihove prednosti in priložnosti za nadaljnji razvoj.

    Top Employers Institute je od ustanovitve leta 2005 certificiral več kot 2.300 organizacij v več kot 120 državah, ki skupaj pozitivno vplivajo na življenja več kot 12 milijonov zaposlenih po vsem svetu.

    Naročnik oglasne vsebine je JYSK Slovenija

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kadrizaposlitevjyskkarieraJysk Slovenijazaposlenidelovno okolje
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nekdanja predsednica

    Kolinda Grabar-Kitarović skočila v ledeno morje

    Nekdanja hrvaška predsednica je v družbi vplivneža Kristijana Iličića na Antarktiki.
    22. 1. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Avstralijo zaznamuje tudi hrvaški obračun

    Hrvaški teniški igralec Marin Čilić se je prebil v tretje kolo odprtega prvenstva Avstralije in se po številu zmag izenačil z Goranom Ivaniševićem.
    22. 1. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Digitalizacija

    Zakon bi spodbujal mlade in izobraževal starejše

    Kibernetska varnost: Zakon sistemsko ureja dodeljevanje denarja in materialnih spodbud za večjo varnost – V obravnavo na vlado proti koncu leta
    Tomica Šuljić 22. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (22. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 22. 1. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nezaupnica

    Ursula von der Leyen ostaja na bruseljskem prestolu

    Nezaupnico evropski komisiji je podprlo 165 evropskih poslancev, 390 jih je bilo proti. Kako so glasovali poslanci iz Slovenije?
    Peter Žerjavič 22. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več

