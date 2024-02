Lestvica največjih slovenskih podjetnikov

Skoraj tretjina podjetij med 600 največjimi v Sloveniji je v lasti podjetnic in podjetnikov. Pred 30 leti so delali v garaži, imeli obrt, hobi ali pa jih še sploh ni bilo nikjer. Največje slovensko podjetje v lasti podjetnika je glede na prodajo Belektron Boštjana Bandlja, ki je leta 2022 ustvarilo 3,16 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Največji zaposlovalec med takšnimi podjetji je Akrapovič s 1663 zaposlenimi, najvišje povprečne plače pa izplačuje Valiant, je objavila revija Podjetna Slovenija.

Trgovcu z emisijskimi kuponi Belektronu sledijo zastopnik številnih mednarodnih blagovnih znamk Orbico v lasti Branka Roglića (330 milijonov evrov prihodkov od prodaje), trgovec z naložbenim zlatom in drugimi plemenitimi kovinami Moro&Kunst v lasti Irene Kunstelj Moro (242 milijonov evrov), Valiant, ki med drugim trguje z biodizlom, v lasti Janeza Lotriča, Ksenije Pirš Stupan in tujih lastnikov ter trgovec Jagros v lasti družine Jager.

Prvo deseterico dopolnjujejo proizvajalec izpušnih sistemov Akrapovič v večinski lasti Igorja Akrapoviča, industrijsko in gradbeno podjetje Riko v lasti Janeza Škrabca in Joza Dragana, proizvajalec jeklenih izdelkov ADK, katerega polovična lastnika sta Vili Šumer in Bogdan Špes, družba za gostinstvo in trgovino Rastoder v lasti Izeta Rastoderja in Hajrije Rastoderja ter družba za ravnanje z odpadki Surovina, ki je v lasti družbe Rastoder.

Kdo zaposluje največ ljudi

Največji zaposlovalci so poleg Akrapoviča prevoznik Nomago (875), proizvajalec bovdenov in plastike TBP (848), Jagros (825), Sintal, ki med drugim ponuja storitve s področja varovanja, varstva pri delu in upravljanja stavb (756), družba za oskrbo starejših Deos (713), družba Salomon, ki se med drugim ukvarja s tiskom, medijsko dejavnostjo in obdelavo odpadkov (699), ADK (621), proizvajalec sladoleda in čokolade Incom (579) ter proizvajalec in dobavitelj izdelkov iz elastomerov in termoplastov Siliko (543).

Največje podjetniške skupine so Adventura Investments (večinska lastnika Darko in Tilen Klarič), ki ima med drugim v lasti Nomago in Big Bang, Rastoder, proizvajalec polietilenskih folij in vrečk Plasta (Franc Frelih), upravljavec podjetij G4 Group (družina Gregorčič) ter proizvajalec in prodajalec elektrotehničnih izdelkov Cablex (večinski lastniki so Anton Pušar, Štefan Krajnc, Igor Slavinec ter družini Lojak in Kopriva).

Kje so najvišje plače

Najvišje povprečne plače izplačuje Valiant, in sicer 7303 evre. Sledijo Moro&Kunst (5612 evrov), trgovec s farmacevtskimi izdelki Medis (4630 evrov), zastopnik blagovnih znamk s področja zabavne elektronike in bele tehnike Intrade (4451 evrov), trgovec s plastičnimi granulati Fist (4419 evrov), Belektron (4256 evrov), gradbena družba GH Holding (4228 evrov), Riko (4023 evrov), proizvajalec kalcijevo-karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov Calcit (3910 evrov) ter ponudnik surovin za industrijo barv in detergentov Lukem (3685 evrov).

Najvišjo dodano vrednost na zaposlenega imajo Belektron (3,55 milijona evrov), proizvajalec solarnih modulov Bisol Proizvodnja (2,23 milijona evrov), prodajalec lesenih konstrukcij Euroforest (1,04 milijona evrov), družba za poslovne storitve Figure 8 Trade (918.000 evrov) in ponudnik rešitev za upravljanje energetskih sistemov Ngen (765.000 evrov).

Na lestvicah so podjetja in skupine v lasti podjetnikov, ki poslujejo v Sloveniji. Kot so poudarili v reviji Podjetna Slovenija, ne gre za lestvico najbogatejših, temveč pregled podjetij v lasti tistih podjetnikov, ki zaposlujejo, plačujejo davke in prispevke ter imajo sedeže podjetij v Sloveniji. STA